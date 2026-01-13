Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый Английский двор» в Москве, цены от 6468 ₽, скидки до 2%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
История династии Рюриковичей в памятниках Москвы
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История династии Рюриковичей в памятниках Москвы
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Загадки Китай-города Москвы: Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье
Пешая
2 часа
-
2%
1 отзыв
Индивидуальная
до 25 чел.
Загадки Китай-города Москвы: Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье
Начало: Москва
6468 ₽6600 ₽ за всё до 25 чел.
«Код Романовых» - детективный квест в Китай-городе
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
«Код Романовых» - детективный квест в Китай-городе
Начало: Метро Театральная, выход 10, у фонтана Витали
8000 ₽ за всё до 6 чел.

