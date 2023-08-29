Вы погрузитесь в атмосферу красоты и тайн, которыми окутана самая маленькая и самая роскошная сталинская высотка. Пройдёте по шикарным залам и посмотрите театральные зарисовки, рассказывающие об истории происходящих тут событий. А ещё полакомитесь изысканными закусками от шефа и игристым и получите профессиональные фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Насладитесь уникальной театральной постановкой без зрительного зала и сцены

Познакомитесь с архитектором Леонидом Поляковым (то есть с актёром, мастерски его изображающим)

Рассмотрите интерьеры символа величия Советского Союза и власти Сталина

Погладите когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага

Рассмотрите самую длинную люстру, внесённую в Книгу рекордов Гиннесса

После спектакля-экскурсии вас ждёт фуршет с ягодами, крудите и кростини от шеф-повара и игристым вином. Наш фотограф запечатлит вас в локациях отеля, а на память об этом путешествии у вас останется открытка.

Организационные детали

В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками, фотографии в интерьерах отеля, открытка на память.