Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Вы погрузитесь в атмосферу красоты и тайн, которыми окутана самая маленькая и самая роскошная сталинская высотка.
Пройдёте по шикарным залам и посмотрите театральные зарисовки, рассказывающие об истории происходящих тут событий. А ещё полакомитесь изысканными закусками от шефа и игристым и получите профессиональные фото.
Пройдёте по шикарным залам и посмотрите театральные зарисовки, рассказывающие об истории происходящих тут событий. А ещё полакомитесь изысканными закусками от шефа и игристым и получите профессиональные фото.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Насладитесь уникальной театральной постановкой без зрительного зала и сцены
- Познакомитесь с архитектором Леонидом Поляковым (то есть с актёром, мастерски его изображающим)
- Рассмотрите интерьеры символа величия Советского Союза и власти Сталина
- Погладите когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага
- Рассмотрите самую длинную люстру, внесённую в Книгу рекордов Гиннесса
После спектакля-экскурсии вас ждёт фуршет с ягодами, крудите и кростини от шеф-повара и игристым вином. Наш фотограф запечатлит вас в локациях отеля, а на память об этом путешествии у вас останется открытка.
Организационные детали
В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками, фотографии в интерьерах отеля, открытка на память.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле «Hilton Ленинградская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Москве
Спектакли-экскурсии «Заблудшие» объединяют историю, искусство и театр с роскошью пятизвездочных отелей. Благодаря архивам и старожилам отелей, из самых интересных историй мы создали сценарий и поставили спектакли-экскурсии с актёрами лучших театров столицы. С нами вы всегда будете желанными гостями, которых встретят бокалом игристого, проведут по местам, которые больше никому не показывают, расскажут самые интересные истории в формате театрализованного спектакля.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
29 авг 2023
Прекрасная, притом необычная возможность побывать в одной из сталинских высоток! Особенно понравились театрализованные фрагменты, актёры замечательные) Отдельно отмечу образцовую организацию: всё понятно, всё вовремя, проводник помогает и направляет. Спасибо!
Елизавета
29 авг 2023
Кажется, я впервые была на экскурсии-спектакле, это был интересный опыт.
Отмечу в первую очередь организаторов - сопровождающие на экскурсии были внимательны и заботливы, объяснили, как проходит экскурсия, помогали с оборудованием.
Актеры экскурсии тоже большие молодцы, прекрасно отыграли разные образы - мы даже не сразу поняли, что во второй сценке участвуют те же актеры.
Рассказ в экскурсии интересный, помог погрузиться в эпоху.
После экскурсии был легкий фуршет (небольшие закуски и бокал шампанского, тут не стоит ожидать изысков, но все было вполне вкусно). Желающие пофотографировались в интерьерах отеля - это, конечно, удивительная эклектика, скажем так, народные мотивы в советской интерпретации. Специфично, но интересно.
В общем, для знакомства с высоткой - удобный формат, вечер прошел очень хорошо.
Отмечу в первую очередь организаторов - сопровождающие на экскурсии были внимательны и заботливы, объяснили, как проходит экскурсия, помогали с оборудованием.
Актеры экскурсии тоже большие молодцы, прекрасно отыграли разные образы - мы даже не сразу поняли, что во второй сценке участвуют те же актеры.
Рассказ в экскурсии интересный, помог погрузиться в эпоху.
После экскурсии был легкий фуршет (небольшие закуски и бокал шампанского, тут не стоит ожидать изысков, но все было вполне вкусно). Желающие пофотографировались в интерьерах отеля - это, конечно, удивительная эклектика, скажем так, народные мотивы в советской интерпретации. Специфично, но интересно.
В общем, для знакомства с высоткой - удобный формат, вечер прошел очень хорошо.
В
Виктория
27 авг 2023
Экскурсия в исторических интерьерах знаменитой гостиницы очень впечатляет. Артисты неплохо играют, создавая эффект присутствия зрителя на представленных событиях,Было интересно
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