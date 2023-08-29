Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»

Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле

5
3 отзыва
Описание
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Вы погрузитесь в атмосферу красоты и тайн, которыми окутана самая маленькая и самая роскошная сталинская высотка.

Пройдёте по шикарным залам и посмотрите театральные зарисовки, рассказывающие об истории происходящих тут событий. А ещё полакомитесь изысканными закусками от шефа и игристым и получите профессиональные фото.
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Насладитесь уникальной театральной постановкой без зрительного зала и сцены
  • Познакомитесь с архитектором Леонидом Поляковым (то есть с актёром, мастерски его изображающим)
  • Рассмотрите интерьеры символа величия Советского Союза и власти Сталина
  • Погладите когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага
  • Рассмотрите самую длинную люстру, внесённую в Книгу рекордов Гиннесса

После спектакля-экскурсии вас ждёт фуршет с ягодами, крудите и кростини от шеф-повара и игристым вином. Наш фотограф запечатлит вас в локациях отеля, а на память об этом путешествии у вас останется открытка.

Организационные детали

В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками, фотографии в интерьерах отеля, открытка на память.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле «Hilton Ленинградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Алёна
29 авг 2023
Прекрасная, притом необычная возможность побывать в одной из сталинских высоток! Особенно понравились театрализованные фрагменты, актёры замечательные) Отдельно отмечу образцовую организацию: всё понятно, всё вовремя, проводник помогает и направляет. Спасибо!
Елизавета
29 авг 2023
Кажется, я впервые была на экскурсии-спектакле, это был интересный опыт.
Отмечу в первую очередь организаторов - сопровождающие на экскурсии были внимательны и заботливы, объяснили, как проходит экскурсия, помогали с оборудованием.
Актеры экскурсии тоже большие молодцы, прекрасно отыграли разные образы - мы даже не сразу поняли, что во второй сценке участвуют те же актеры.
Рассказ в экскурсии интересный, помог погрузиться в эпоху.
После экскурсии был легкий фуршет (небольшие закуски и бокал шампанского, тут не стоит ожидать изысков, но все было вполне вкусно). Желающие пофотографировались в интерьерах отеля - это, конечно, удивительная эклектика, скажем так, народные мотивы в советской интерпретации. Специфично, но интересно.
В общем, для знакомства с высоткой - удобный формат, вечер прошел очень хорошо.
В
27 авг 2023
Экскурсия в исторических интерьерах знаменитой гостиницы очень впечатляет. Артисты неплохо играют, создавая эффект присутствия зрителя на представленных событиях,Было интересно
Экскурсия в исторических интерьерах знаменитой гостиницы очень впечатляет. Артисты неплохо играют, создавая эффект присутствия зрителя на

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