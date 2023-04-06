«Подмосковный Версаль»
Как хорошо прогуляться по Французскому саду, услышать историю его создания, подняться на Верхнюю террасу, откуда ясно прочитывается композиция садово-паркового ансамбля.
После прогулки по парку можно посетить Театр Гонзаги и выставки в Малом дворце, «Колоннаде», Западном флигеле.
После прогулки по парку можно посетить Театр Гонзаги и выставки в Малом дворце, «Колоннаде», Западном флигеле.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Усадьба Архангельское
- Экскурсия по парку «И страсть изящная к садам»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет, поезжайте…» – писал А. И. Герцен после посещения усадьбы. Удивительная гармония архитектурных объёмов и парковых композиций создаёт иллюзию французского Версаля. Аллеи, террасы, памятники и колонны, дворцовая архитектура, Театр Гонзаги, фонтаны, пейзажный парк и двухсотлетние лиственницы и, конечно, история владельцев и создания этого красивейшего архитектурно-паркового ансамбля ждут вас.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билет в парк)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Экскурсия «Музыка для глаз» в Театр Гонзаги – за доп. плату.
- Стоимость: взр. 500 руб., пенсионеры и дети до 18 лет 400 руб. (оплачивается вместе с путёвкой)
- Место начала и завершения?
- м. Парк Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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