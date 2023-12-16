Вечерняя интерактивная экскурсия по праздничным московским улицам в компании волшебника
Наше магическое путешествие начнётся, когда на город опустится праздничная иллюминация и зажгутся огни.
Вместе с фонарщиком Фаролеро вы пройдёте по самым таинственным местам города и разгадаете новогодние загадки.
Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Всё просто: надеть наушники, плащ и отправиться в путь!
Вместе с фонарщиком Фаролеро вы пройдёте по самым таинственным местам города и разгадаете новогодние загадки.
Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Всё просто: надеть наушники, плащ и отправиться в путь!
Ближайшие даты:
16
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по нарядным улицам новогодней Москвы в компании волшебника, вы:
- Раскроете, почему ёлка круче пальмы и как помириться с помощью салата
- Поработаете волшебным телеграфистом и «раскусите» тайну золотого ореха
- Прикоснётесь к истории и традициям празднования Нового Года
- Узнаете, почему худеют статуи
А также вас ждут удивительные открытия, странные находки и неожиданные запахи!
Маршрут
Площадь революции — Никольская улица — ГУМ — Красная площадь
Организационные детали
Это групповая интерактивная прогулка с участием актёров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Театральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2948 туристов
Международный проект театрализованных экскурсий Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
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