«Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует», — так писал Булгаков о своём подходе к драматургии.
Он был человеком сцены: ставил пьесы, выходил к зрителям в
Он был человеком сцены: ставил пьесы, выходил к зрителям в
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Любителям литературы и театра, школьникам старших классов, исследователей советской культуры и истории, а также тем, кому интересна жизнь и творчество одного из крупнейших русских писателей и драматургов 20 века. Программа адаптирована специально для подростков: много увлекательных фактов, интерактив, краткие остановки для обсуждения, захватывающие истории и литературные загадки. В финале – увлекательная викторина и подарок самому внимательному слушателю.
Что вас ожидает
Мы пройдём по театральным адресам Москвы, где рождались и исчезали со сцены булгаковские пьесы. Среди них:
- Пушкинская площадь и памятник А. С. Пушкину — встреча двух гениев, героев своей эпохи
- Здание «Известий» и бывшая типография «Утро России» — здесь Булгаков проявил себя как острый публицист: писал репортажи, злободневные очерки, сатирические фельетоны
- Страстной бульвар и Большая Дмитровка — филиал МХАТа (театр Корша, ныне Театр Наций) и Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Здесь прошли первые читки романа «Белая гвардия» и первые шаги Булгакова-драматурга и актёра
- Тверская улица и Камергерский переулок — любимые маршруты писателя, скрывающие во дворах настоящие архитектурные жемчужины
- МХТ имени А. П. Чехова — место взлёта и падения Булгакова на театральной сцене
- Театральная площадь — созвездие театров во главе с Большим, разговор об оперных либретто, над которыми работал Булгаков, и о других страницах его творческой биографии
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице с индивидуальными радиогидами
- По запросу могу провести программу в формате учебно-познавательной прогулки для школьного класса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 595 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройдите по следам Булгакова в Москве, решая загадки и открывая новые грани его творчества. Узнайте больше о жизни писателя и его героях
Начало: На Триумфальной площади
27 ноя в 11:00
30 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Любите ли вы театр?
Погрузиться в историю московского сценического искусства и вспомнить судьбы его творцов
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
29 ноя в 12:00
30 ноя в 12:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
27 ноя в 14:00
750 ₽ за билет