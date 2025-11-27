«Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует», — так писал Булгаков о своём подходе к драматургии.Он был человеком сцены: ставил пьесы, выходил к зрителям в

роли актёра и проживал жизнь своих героев. Я оживлю самые драматичные эпизоды его биографии — от первых шагов в театре до борьбы с цензурой. И расскажу, как система пыталась сломать художника — и как искусство выстояло.

Любителям литературы и театра, школьникам старших классов, исследователей советской культуры и истории, а также тем, кому интересна жизнь и творчество одного из крупнейших русских писателей и драматургов 20 века. Программа адаптирована специально для подростков: много увлекательных фактов, интерактив, краткие остановки для обсуждения, захватывающие истории и литературные загадки. В финале – увлекательная викторина и подарок самому внимательному слушателю.

Мы пройдём по театральным адресам Москвы, где рождались и исчезали со сцены булгаковские пьесы. Среди них:

Пушкинская площадь и памятник А. С. Пушкину — встреча двух гениев, героев своей эпохи

Здание «Известий» и бывшая типография «Утро России» — здесь Булгаков проявил себя как острый публицист: писал репортажи, злободневные очерки, сатирические фельетоны

Страстной бульвар и Большая Дмитровка — филиал МХАТа (театр Корша, ныне Театр Наций) и Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Здесь прошли первые читки романа «Белая гвардия» и первые шаги Булгакова-драматурга и актёра

Тверская улица и Камергерский переулок — любимые маршруты писателя, скрывающие во дворах настоящие архитектурные жемчужины

МХТ имени А. П. Чехова — место взлёта и падения Булгакова на театральной сцене

Театральная площадь — созвездие театров во главе с Большим, разговор об оперных либретто, над которыми работал Булгаков, и о других страницах его творческой биографии

