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Царицыно Парк Тур

Moscow F.
Moscow F. – Гид из Москвы
Царицыно – величественный царский садово-парковый комплекс на окраине Москвы, который заложила Екатерина II в 1776 году.

Дух императорской России, великолепные дворцы и пейзажи, роскошь готики и сладость пения птиц.

Почувствуйте себя княгиней 19 века и джентльменом эпохи классицизма на нашей обзорной экскурсии 🧭 по роскошным местам екатерининской эпохи.

Посетите дворцы и домики, где ступала нога королей, вдохните воздух, которым наслаждались знатные дамы, и прикоснитесь к истории 📖 России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 13 400 ₽ за экскурсию

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Царицыно Парк Тур
Царицыно Парк Тур

Что вы увидите

  • Большой дворец
  • Малый дворец (Полуциркульный дворец)
  • Хлебный дом
  • Оперный дом (Средний дворец)
  • Оранжереи
  • Ворота и мосты
  • Павильон «Миловида»
  • Павильон «Нерастанкино»
  • Беседка «Храм Цереры»
  • Земляная пирамида
  • Башня-руина
  • Царицынские курганы
  • Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник»
  • Пруды
Полюбоваться исторической архитектурой, окунуться во времена императорской России, насладиться пейзажами парков 🌳. Если это как раз то, что Вас вдохновляет, тогда Вы обязательно должны посетить невероятной красоты парк Царицыно, который расположился в южной части Москвы. Парк Царицыно – это территория мечты и фантазии полная оранжерей, прудов, курганов, романтических аллей и уединённых беседок. Прикоснуться к прекрасному Вы сможете благодаря выставке русской скульптуры и европейской живописи.
Это великое архитектурное произведение было построено для Екатерины Великой русским архитектором Баженовым и Казаковым в псевдоготическом стиле. В 1796 году строительство было приостановлено смертью Екатерины. К сожалению, с тех пор дворец остался незавершенным и оставлен в течение почти двух столетий. В 1960-х годах территория парка стала районом Москвы и приобрела статус охраняемой исторической зоны.
Вас не оставят равнодушным ландшафтный парк, созданный в конце 18 века. Территория парка включает уникальную систему прудов. Поместье Царицыно — уникальный пример императорской дачи с музыкальными фонтанами, живописными пейзажами и вневременной атмосферой.
Коллекция музея Царицыно включает в себя около 30 000 различных экспонатов. Вы познакомитесь с шедеврами русского и западноевропейского искусства с 18 — начала 20 века. Впечатляющая коллекция античных гобеленов, народного искусства России и Центральной Азии, современная посуда, керамика, мебель, картины и богатая археологическая коллекция покорят вас своим разнообразием и колоритом.
Что входит
  • Трансфер из отеля
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Царицыно Парк Тур
Царицыно Парк Тур
Царицыно Парк Тур
Царицыно Парк Тур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moscow F.
Moscow F.
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