Полюбоваться исторической архитектурой, окунуться во времена императорской России, насладиться пейзажами парков 🌳. Если это как раз то, что Вас вдохновляет, тогда Вы обязательно должны посетить невероятной красоты парк Царицыно, который расположился в южной части Москвы. Парк Царицыно – это территория мечты и фантазии полная оранжерей, прудов, курганов, романтических аллей и уединённых беседок. Прикоснуться к прекрасному Вы сможете благодаря выставке русской скульптуры и европейской живописи.

Это великое архитектурное произведение было построено для Екатерины Великой русским архитектором Баженовым и Казаковым в псевдоготическом стиле. В 1796 году строительство было приостановлено смертью Екатерины. К сожалению, с тех пор дворец остался незавершенным и оставлен в течение почти двух столетий. В 1960-х годах территория парка стала районом Москвы и приобрела статус охраняемой исторической зоны.

Вас не оставят равнодушным ландшафтный парк, созданный в конце 18 века. Территория парка включает уникальную систему прудов. Поместье Царицыно — уникальный пример императорской дачи с музыкальными фонтанами, живописными пейзажами и вневременной атмосферой.

Коллекция музея Царицыно включает в себя около 30 000 различных экспонатов. Вы познакомитесь с шедеврами русского и западноевропейского искусства с 18 — начала 20 века. Впечатляющая коллекция античных гобеленов, народного искусства России и Центральной Азии, современная посуда, керамика, мебель, картины и богатая археологическая коллекция покорят вас своим разнообразием и колоритом.