Тула - город-умелец, город-боец, город-труженик. А особенно известна Тула, как город 🏙️ мастеров. Ее мастерство самобытно: Тула славится и оружейным делом, и самоварами, и гармонями, и конечно же, тульскими пряниками!

Наше знакомство со столицей ⭐️ великих умельцев и оружейников начнется с посещения величественного Тульского Кремля, сохранившего свой первозданный облик практически с момента основания его Иоанном Грозным в XVI веке! Монументальные стены и мощные башни тульского Кремля – поражающее творение итальянских архитекторов с уникальным «обликом», и сама история 📖 в камне. Вы насладитесь красотой и величием архитектурного ансамбля Кремля, сочетающим в себе традиции исконно русского зодчества с канонами лучших западноевропейских оборонительных сооружений. Здесь вы увидите жемчужину «русского барокко» - Успенский собор, возведенный в 1766 году, монументальный Богоявленский собор, старинные Торговые ряды.

Самый вкусный и самый "узнаваемый" тульский бренд - знаменитый тульский пряник!Приехать в Тулу и не попробовать тульского пряника - просто невозможно! Нас ждет вкусная и ароматная экскурсия ⛳ в Музей 🖼 пряника. Сегодня вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, и конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком! В качестве "самого тульского" сувенира 🎁 сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!

Свободное время в Туле или посещение нового Музея оружия.

В Туле ковалась Слава русского оружия!

Тула издавна славилась своими кузнецами, и особенно, оружейниками. В 1712 году в Туле был основан государственный оружейный завод, который являлся главным поставщиком оружия. Во время Отечественной войны 1812 года Тула поставила русской армии около 600 тысяч ружей. Большое значение имел оружейный завод и во время Русско-турецкой войны, Первой Мировой, Великой Отечественной войны.

Сегодня вы сможете познакомиться с коллекциями уникального Музея оружия в Туле (за доп. плату по желанию при покупке тура).

Это самый большой музей оружия в мире! Здание колоссального «музея-арсенала» выполнено в виде богатырского шлема, а экспозиции формировались с использованием самых передовых музейных и компьютерных технологий. 3D инсталляции, мультимедийное сопровождение, поражающий воображение дизайн интерьера позволяет зримо представить эволюцию русского оружия от меча и топора до современнейших образцов, состоящих на вооружении российской армии сегодня. Авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейское огнестрельное оружие и многие другие редкие и даже раритетные экспонаты. Каждому гостю музея представится возможность подержать в руках настоящее, боевое оружие самых разных эпох и совершить фотосессию 📷 на улице перед зданием музея, где выставлены действующие боевые машины российской армии.

Немного отдохнуть, поделиться впечатлениями и пообедать вы сможете в одном из самых красивых 🤩 и респектабельных тульских ресторанов. (обед по желанию, за доп. плату)

Конечно, самый знаменитый и самый узнаваемый тульский бренд, наряду с пряниками, – тульский самовар! Без этого пузатого компаньона не обходилось ни одно чаепитие на Руси - от роскошной усадьбы до самой бедной избушки. Тула - город первой российской фабрики самоваров, и, можно сказать – родина русского самовара.

Мы отправляемся в Музей самоваров и бульоток, экспозиция которого основана на роскошной, обширной и редчайшей коллекции Михаила Борщева. Это самая большая частная коллекция самоваров и бульоток в России, о чем сделана официальная запись в Книге Рекордов России! Жаровые, электрические и даже керосиновые самовары первых тульских самоварных производств братьев Алексея и Василия Баташевых, братьев Шемариных, семейства Тейле, Воронцовых, Маликова, Капырзиных, английские и американские «бульотки» и самая разнообразная кухонная утварь наших прапрабабушек. Ведерные самовары на большую компанию и крохотные самоварчики «Эгоист» или «Тет-а-тет», оригинальные чайники-самовары, самовары-кухни, самовары-кофейники и дорожные самовары из меди, латуни, мельхиора и даже серебра - этой великолепной экспозицией можно любоваться часами!