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Тула - город мастеров

Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Тула - город мастеров
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  • 👥Групповая
  • 🌓Двухдневная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 350 ₽ за человека

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Тула - город мастеров
Тула - город мастеров

Что вы увидите

  • путевая экскурсия
  • обзорная экскурсия «Золотые руки России»
  • посещение Музея пряника с чаепитием
  • посещение Тульского Кремля (архитектура)
  • музей Самоваров
  • посещение нового Тульского Государственного музея оружия ( доп. плата)
Тула - город-умелец, город-боец, город-труженик. А особенно известна Тула, как город 🏙️ мастеров. Ее мастерство самобытно: Тула славится и оружейным делом, и самоварами, и гармонями, и конечно же, тульскими пряниками!
Наше знакомство со столицей ⭐️ великих умельцев и оружейников начнется с посещения величественного Тульского Кремля, сохранившего свой первозданный облик практически с момента основания его Иоанном Грозным в XVI веке! Монументальные стены и мощные башни тульского Кремля – поражающее творение итальянских архитекторов с уникальным «обликом», и сама история 📖 в камне. Вы насладитесь красотой и величием архитектурного ансамбля Кремля, сочетающим в себе традиции исконно русского зодчества с канонами лучших западноевропейских оборонительных сооружений. Здесь вы увидите жемчужину «русского барокко» - Успенский собор, возведенный в 1766 году, монументальный Богоявленский собор, старинные Торговые ряды.
Самый вкусный и самый "узнаваемый" тульский бренд - знаменитый тульский пряник!Приехать в Тулу и не попробовать тульского пряника - просто невозможно! Нас ждет вкусная и ароматная экскурсия ⛳ в Музей 🖼 пряника. Сегодня вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, и конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком! В качестве "самого тульского" сувенира 🎁 сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!
Свободное время в Туле или посещение нового Музея оружия.
В Туле ковалась Слава русского оружия!
Тула издавна славилась своими кузнецами, и особенно, оружейниками. В 1712 году в Туле был основан государственный оружейный завод, который являлся главным поставщиком оружия. Во время Отечественной войны 1812 года Тула поставила русской армии около 600 тысяч ружей. Большое значение имел оружейный завод и во время Русско-турецкой войны, Первой Мировой, Великой Отечественной войны.
Сегодня вы сможете познакомиться с коллекциями уникального Музея оружия в Туле (за доп. плату по желанию при покупке тура).
Это самый большой музей оружия в мире! Здание колоссального «музея-арсенала» выполнено в виде богатырского шлема, а экспозиции формировались с использованием самых передовых музейных и компьютерных технологий. 3D инсталляции, мультимедийное сопровождение, поражающий воображение дизайн интерьера позволяет зримо представить эволюцию русского оружия от меча и топора до современнейших образцов, состоящих на вооружении российской армии сегодня. Авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейское огнестрельное оружие и многие другие редкие и даже раритетные экспонаты. Каждому гостю музея представится возможность подержать в руках настоящее, боевое оружие самых разных эпох и совершить фотосессию 📷 на улице перед зданием музея, где выставлены действующие боевые машины российской армии.
Немного отдохнуть, поделиться впечатлениями и пообедать вы сможете в одном из самых красивых 🤩 и респектабельных тульских ресторанов. (обед по желанию, за доп. плату)
Конечно, самый знаменитый и самый узнаваемый тульский бренд, наряду с пряниками, – тульский самовар! Без этого пузатого компаньона не обходилось ни одно чаепитие на Руси - от роскошной усадьбы до самой бедной избушки. Тула - город первой российской фабрики самоваров, и, можно сказать – родина русского самовара.
Мы отправляемся в Музей самоваров и бульоток, экспозиция которого основана на роскошной, обширной и редчайшей коллекции Михаила Борщева. Это самая большая частная коллекция самоваров и бульоток в России, о чем сделана официальная запись в Книге Рекордов России! Жаровые, электрические и даже керосиновые самовары первых тульских самоварных производств братьев Алексея и Василия Баташевых, братьев Шемариных, семейства Тейле, Воронцовых, Маликова, Капырзиных, английские и американские «бульотки» и самая разнообразная кухонная утварь наших прапрабабушек. Ведерные самовары на большую компанию и крохотные самоварчики «Эгоист» или «Тет-а-тет», оригинальные чайники-самовары, самовары-кухни, самовары-кофейники и дорожные самовары из меди, латуни, мельхиора и даже серебра - этой великолепной экспозицией можно любоваться часами!
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • путевая информация
  • входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием
  • услуги гида-сопровождающего.
Что не входит
  • Обед (по желанию, при покупке тура) - 450 руб. /чел.
  • Новый музей оружия (по желанию, при покупке тура) - 600 руб. /чел. с экскурсионным обслуживанием.
Начало
🚩 Сбор в 07:15. ст. метро "Каширская"
Место завершения
🏁 м. Каширская
Тула - город мастеров
Тула - город мастеров
Тула - город мастеров

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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2 отзыва оставили туристы

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