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Описание
Речная прогулка
Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Речная прогулка на суднах «Москва», которые курсируют по этому маршруту ещё со времён Советского Союза, может познакомить вас с красивыми местами, предоставить возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны, спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса.
Меню ланча:
Пицца Маргарита или Пепперони;
Напиток на выбор — чай/сок/вода.
Важно знать:
Маршрут прогулки односторонний.
После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ежедневно в 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка по центру столицы
Питание (при покупке билета с питанием)
Аудиогид на борту
Что не входит
Трансфер до/от места проведения
Питание, напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.