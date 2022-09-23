Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы

Каждый вечер наш теплоход отправляется от причала «Киевский» в центр Москвы

4.3
38 отзывов
Каждый вечер наш теплоход отправляется от причала «Киевский» в центр Москвы.

Предлагаем вам совершить небольшое путешествие до парка «Зарядье»! В пути вы увидите сияющие огнями набережные и главные достопримечательности в подсветке, которая им невероятно идёт.
Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы
Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы
Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы
Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы
Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы
Вечерняя прогулка на двухпалубном теплоходе по центру столицы
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает 🤩

  • Парк «Зарядье»
  • Воробьёвы горы
  • Стадион «Лужники»
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Новодевичий монастырь
  • Киевская площадь
  • Гостиница «Украина»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Речная прогулка

Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Речная прогулка на суднах «Москва», которые курсируют по этому маршруту ещё со времён Советского Союза, может познакомить вас с красивыми местами, предоставить возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны, спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса.

Меню ланча:

  • Пицца Маргарита или Пепперони;
  • Напиток на выбор — чай/сок/вода.

Важно знать:

  • Маршрут прогулки односторонний.
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ежедневно в 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по центру столицы
  • Питание (при покупке билета с питанием)
  • Аудиогид на борту
Что не входит
  • Трансфер до/от места проведения
  • Питание, напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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