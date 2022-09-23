Речная прогулка

Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.

Речная прогулка на суднах «Москва», которые курсируют по этому маршруту ещё со времён Советского Союза, может познакомить вас с красивыми местами, предоставить возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны, спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса.

Меню ланча:

Пицца Маргарита или Пепперони;

Напиток на выбор — чай/сок/вода.

Важно знать: