Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку вдоль живописных набережных Москвы.
На двухпалубном теплоходе вы отдохнёте от суеты города, проплывёте от Патриаршего моста до Нескучного сада, затем до парка Зарядья и обратно к Храму Христа Спасителя. На борту работает кафе-бар.
На двухпалубном теплоходе вы отдохнёте от суеты города, проплывёте от Патриаршего моста до Нескучного сада, затем до парка Зарядья и обратно к Храму Христа Спасителя. На борту работает кафе-бар.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Патриарший» около храма Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Крымский мост — Парк Горького — Нескучный сад (разворот) — Театр Эстрады — Дом на набережной — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Патриарший»
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 10 мин
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Вдохновение» вместимостью до 50 пассажиров. На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|790 ₽
|Детский, с 5 до 12 лет
|590 ₽
|Детский, до 5 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Патриарший»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
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