«Вкусные истории Ярославля»

Гастрономический туризм становится очень популярным во всём мире.

А что Россия? Россия не отстаёт! Предлагаем вам путешествие в Ярославль – город древний, классический, с храмами и монастырями и… вкусный, сладкий и хлебосольный.

Вы узнаете Ярославль с неожиданной стороны.
«Вкусные истории Ярославля»
«Вкусные истории Ярославля»
«Вкусные истории Ярославля»
«Вкусные истории Ярославля»
«Вкусные истории Ярославля»
«Вкусные истории Ярославля»

Что вы увидите 🤩

  • Система главных улиц и площадей города
  • Торговые ряды XIX века
  • Здание кондитерской фабрики 1902 года
  • Волжская набережная
  • Театр им. Ф. Г. Волкова и памятник основателю русского театра
  • Храмы XVII века с «ярославским узорочьем»
  • Успенский собор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Шоколадный дом
Программа экскурсии
  • 07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
  • 07:30 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.
  • Обзорная экскурсия по городу: легенда основания города, система главных улиц и площадей города, торговые ряды XIX века; истории о ярославских князьях, купцах и их торговых лавках, губернаторах и других знаменитых горожанах; здание кондитерской фабрики 1902 года, Волжская набережная, театр им. Ф. Г. Волкова и памятник основателю русского театра; храмы XVII века с «ярославским узорочьем», Успенский собор. Рассказ об особенностях и блюдах ярославской кухни.
  • Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря («Ярославского Кремля»), знакомство с его историей и архитектурой.
  • Экспозиция «Трапеза по-ярославски»: интерактивная программа «Кушать подано. » с угощением.
  • Посещение «Шоколадного дома»: рассказ о создании шоколадной фабрики. Каждому туристу – шоколадный набор в подарок.
  • Обед в кафе города за дополнительную плату.
  • 22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Подробнее об экскурсии
Ярославль град великий, град знаменитый, его 1000-летняя история описана в учебниках и книгах, архитектура и памятники запечатлены в кинофильмах и даже на денежных купюрах. Красивейшая Стрелка, где Ярославль и начинался, величественный и новый Успенский собор, Спасо-Преображенский монастырь – «Ярославский Кремль», который не совсем кремль.
На экскурсии вы услышите рассказ о людях Ярославля – о князьях и купцах, о губернаторах и знаменитых горожанах. Вы знаете, что до революции почти 70 % трактиров и кабаков, по-современному – 70 % ресторанного бизнеса, не только в столицах, но и в губерниях, в уездах, да по всей европейской территории громадной Российской империи принадлежало ярославцам? Официанта раньше иначе как «ярославец», «ярославский» и вовсе не величали! Константин Ушинский, отец русской педагогики, работавший в середине XIX столетия в ярославском Демидовском лицее, утверждал: «Трудно найти в России трактир, где бы из-за прилавка не выглядывала весёлая физиономия ярославца». А купцы Елисеевы, основатели и владельцы Елисеевских магазинов были родом из Ярославской губернии.
О гастрономии в Ярославле
Гастрономия – часть культуры, и культурные гастрономические традиции Ярославля ненамного моложе города. «Леваши», пироги «с аминем», «заедки», «трудоножки», «мазни» – эти названия уже ничего нам не говорят… «Знаете ли, чего мне не хватает. » – писал А. И. Куприн художнику Илье Репину из эмиграции: «Это двух-трёх минут разговора с половым из Ярославской губернии… ». Да, «заедок» в Париже не подавали… Там это называлось «десерт»… А, стоя у здания Волковского театра, вспомните фразу К. Станиславского о месте русского актёра, и то, что в старые времена даже некоторые театры принадлежали буфетчикам! А, как известно, «Ярославцы – красавцы, конфетчики да буфетчики».
Знаете ли вы, что в начале ХХ века Ярославль считали «сладкой столицей» России, но со временем это звание перешло к Туле со своим тульским пряником и белёвской пастилой? Но ярославцы решили возродить былое название и официально зарегистрировали товарный знак «Ярославль – сладкая столица России». Сможет ли город на Волге убедить всех, что он самый «сладкий» – покажет время.
На выставке «Трапеза по-ярославски» с интерактивной программой вы узнаете много интересного о том, что ели ярославцы в давние времена, узнаете секрет салата «Разсол», и чем он похож на винегрет, попробуете настоящие коржи и калачи, увидите кухонную утварь наших предков и убедитесь, что они знали толк в еде. А ведь мы – это то, что мы едим.
И в заключение этого вкусного дня в Ярославле вас ждёт посещение «Шоколадного дома» и шоколадная история шоколадной фабрики с шоколадным подарком!
Вы убедитесь, что Ярославль действительно вкусный город!
🚩 Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
  • Сопровождение гидом (путевая информация).
 Что не входит
  • Обед в кафе (400 руб. /чел.)
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные🧘На выходные🍤Гастрономические☀️На целый день

VS-TRAVEL Т. проводит ещё 11 экскурсий

"Секреты старых мастеров" : автобусный тур в Тулу
2 670
за 1 чел.
14ч
"Секреты старых мастеров" : автобусный тур в Тулу
2 отзыва
Если вы не знаете, как провести выходные - приглашаем вас на экскурсию в Тулу
Согласно расписанию в календаре
"История со вкусом" : автобусный тур в Коломну
2 670
за 1 чел.
12ч
"История со вкусом" : автобусный тур в Коломну
4 отзыва
В 115 километрах от Москвы находится один из старинных городов Подмосковья - Коломна
Согласно расписанию в календаре
«Рыбный день на Волге» — поездка в Калязин
2 950
за 1 чел.
14ч
«Рыбный день на Волге» — поездка в Калязин
1 отзыв
Согласно расписанию в календаре
Сергиевские сладости да посадские старости
1 990
за 1 чел.
10ч
Сергиевские сладости да посадские старости
Блинные балаганы, харчевни, трактиры, кухмистерские - увлекательная экскурсия по историческим местам...
Согласно расписанию в календаре
"Здесь тысячи событий и имён" : однодневный тур в Суздаль
2 490
за 1 чел.
15ч
"Здесь тысячи событий и имён" : однодневный тур в Суздаль
1 отзыв
Суздаль - один из городов Золотого кольца России
Согласно расписанию в календаре
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
1 750
за 1 чел.
10ч
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
3 отзыва
Согласно расписанию в календаре
Летит над Ржевом журавлиный клин…
от 2 250
за 1 чел.
15ч
Летит над Ржевом журавлиный клин…
Ржев - первый город от истока Волги
Согласно расписанию в календаре
"Обители и судьбы" : автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
1 990
за 1 чел.
10ч
"Обители и судьбы" : автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
1 отзыв
Совсем неподалеку от Москвы расположились святые места, известные всем православным
Согласно расписанию в календаре
"Столица Золотого кольца" : однодневный тур в Ярославль
2 150
за 1 чел.
15ч
"Столица Золотого кольца" : однодневный тур в Ярославль
Чтобы увидеть в миниатюре все города "Золотого кольца России" , теперь достаточно посетить только "золотую"...
Согласно расписанию в календаре
Коломенское междуречье
2 250
за 1 чел.
12ч
Коломенское междуречье
2 отзыва
Посещая древнюю Коломну, словно прикасаешься к прошлому Руси, окунаешься в размеренную спокойную жизнь,...
Согласно расписанию в календаре
"Берендеево царство" - поездка в Переславль-Залесский
2 350
за 1 чел.
13ч
"Берендеево царство" - поездка в Переславль-Залесский
Славна многими чудесами изумрудная страна Залесья… Приглашаем погрузиться в живую природу, где под кронами...
Согласно расписанию в календаре

Еще несколько похожих предложений в Москве

Вкусные истории Переславля-Залесского
Цена за всё – до 6 чел.
3 510
за 1-6 чел.
Вкусные истории Переславля-Залесского
2 отзыва
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
Москва татарская с вкусным бонусом
1 680
за 1 чел.
4ч 30м
Москва татарская с вкусным бонусом
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях жизни...
20.10 и 27.10 в 18:45
Ярославль - русская Флоренция
1 990
за 1 чел.
24ч
Ярославль - русская Флоренция
1 отзыв
Приглашаем вас на прогулку по Ярославлю, и вы убедитесь, что "Флоренцией на волжских берегах" его прозвали...
7:00
Невыдуманные истории Мясницкой
Цена за всё – до 8 чел.
5 000
за 1-8 чел.
Невыдуманные истории Мясницкой
2 отзыва
Проследить за развитием Москвы через истории одной улицы, узнать о старинных домах и их жителях
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Цена за всё – до 6 чел.
1 200
за 1-6 чел.
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы!...
Любое удобное время
Истории двух Арбатов
Цена за всё – до 5 чел.
4 500
за 1-5 чел.
Истории двух Арбатов
2 отзыва
Изучить самые интересные переулки и узнать о выдающихся жителях
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
Цена за всё – до 10 чел.
Можно и 20 чел., но чуть дороже
от 8 000
за 1-20 чел.
«История возникновения и строительства Московского Метрополитена»
История и красота Царицыно
Цена за всё – до 10 чел.
8 000
за 1-10 чел.
История и красота Царицыно
8 отзывов
Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы
Советская история на ВДНХ
Цена за всё – до 4 чел.
5 590
за 1-4 чел.
2ч 30м
Советская история на ВДНХ
20 отзывов
Узнать о достижениях и мифах Советского Союза и понять, почему не стало этой великой страны
Пряничная история Замоскворечья
Цена за всё – до 10 чел.
4 500
за 1-10 чел.
Пряничная история Замоскворечья
6 отзывов
Познавательная прогулка для детей по древнему и уютному району Москвы
Гастрономическая история Москвы
Цена за всё – до 6 чел.
5 650
за 1-6 чел.
2ч 30м
Гастрономическая история Москвы
14 отзывов
От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Цена за всё – до 5 чел.
5 500
за 1-5 чел.
3ч 30м
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Заглянуть в гости к известному режиссеру и познакомиться с театрально-музыкальной историей Москвы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺