Программа экскурсии

07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).

07:30 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу: легенда основания города, система главных улиц и площадей города, торговые ряды XIX века; истории о ярославских князьях, купцах и их торговых лавках, губернаторах и других знаменитых горожанах; здание кондитерской фабрики 1902 года, Волжская набережная, театр им. Ф. Г. Волкова и памятник основателю русского театра; храмы XVII века с «ярославским узорочьем», Успенский собор. Рассказ об особенностях и блюдах ярославской кухни.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря («Ярославского Кремля»), знакомство с его историей и архитектурой.

Экспозиция «Трапеза по-ярославски»: интерактивная программа «Кушать подано. » с угощением.

Посещение «Шоколадного дома»: рассказ о создании шоколадной фабрики. Каждому туристу – шоколадный набор в подарок.

Обед в кафе города за дополнительную плату.

22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Подробнее об экскурсии

Ярославль град великий, град знаменитый, его 1000-летняя история описана в учебниках и книгах, архитектура и памятники запечатлены в кинофильмах и даже на денежных купюрах. Красивейшая Стрелка, где Ярославль и начинался, величественный и новый Успенский собор, Спасо-Преображенский монастырь – «Ярославский Кремль», который не совсем кремль.

На экскурсии вы услышите рассказ о людях Ярославля – о князьях и купцах, о губернаторах и знаменитых горожанах. Вы знаете, что до революции почти 70 % трактиров и кабаков, по-современному – 70 % ресторанного бизнеса, не только в столицах, но и в губерниях, в уездах, да по всей европейской территории громадной Российской империи принадлежало ярославцам? Официанта раньше иначе как «ярославец», «ярославский» и вовсе не величали! Константин Ушинский, отец русской педагогики, работавший в середине XIX столетия в ярославском Демидовском лицее, утверждал: «Трудно найти в России трактир, где бы из-за прилавка не выглядывала весёлая физиономия ярославца». А купцы Елисеевы, основатели и владельцы Елисеевских магазинов были родом из Ярославской губернии.

О гастрономии в Ярославле

Гастрономия – часть культуры, и культурные гастрономические традиции Ярославля ненамного моложе города. «Леваши», пироги «с аминем», «заедки», «трудоножки», «мазни» – эти названия уже ничего нам не говорят… «Знаете ли, чего мне не хватает. » – писал А. И. Куприн художнику Илье Репину из эмиграции: «Это двух-трёх минут разговора с половым из Ярославской губернии… ». Да, «заедок» в Париже не подавали… Там это называлось «десерт»… А, стоя у здания Волковского театра, вспомните фразу К. Станиславского о месте русского актёра, и то, что в старые времена даже некоторые театры принадлежали буфетчикам! А, как известно, «Ярославцы – красавцы, конфетчики да буфетчики».

Знаете ли вы, что в начале ХХ века Ярославль считали «сладкой столицей» России, но со временем это звание перешло к Туле со своим тульским пряником и белёвской пастилой? Но ярославцы решили возродить былое название и официально зарегистрировали товарный знак «Ярославль – сладкая столица России». Сможет ли город на Волге убедить всех, что он самый «сладкий» – покажет время.

На выставке «Трапеза по-ярославски» с интерактивной программой вы узнаете много интересного о том, что ели ярославцы в давние времена, узнаете секрет салата «Разсол», и чем он похож на винегрет, попробуете настоящие коржи и калачи, увидите кухонную утварь наших предков и убедитесь, что они знали толк в еде. А ведь мы – это то, что мы едим.

И в заключение этого вкусного дня в Ярославле вас ждёт посещение «Шоколадного дома» и шоколадная история шоколадной фабрики с шоколадным подарком!

Вы убедитесь, что Ярославль действительно вкусный город!