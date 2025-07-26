Московский Кремль, расположенный на Боровицком холме, открывает невероятные виды на закате. Прогулка спланирована так, чтобы вы поймали тот самый «золотой» час.
Древние стены и купола соборов сияют в лучах заходящего солнца, а Красная площадь в сумерках удивляет своей иллюминацией.
Участники узнают об истории каждой башни, судьбах обитателей Кремля и интересных деталях его архитектуры. Это уникальная возможность погрузиться в магическую атмосферу вечерней Москвы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌇 Вечерние виды Кремля
- 🏰 История древних стен
- 🌟 Иллюминация Красной площади
- 📜 Интересные факты и детали
- 🗺️ Пешеходная прогулка
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для прогулки вокруг Кремля - с мая по сентябрь. В это время закаты особенно красивы, а вечерние огни Москвы создают незабываемую атмосферу. Насладитесь уникальными видами и историей в тёплые месяцы.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремль
- Красная площадь
- Большой Москворецкий мост
Описание экскурсии
Давайте обойдём Кремль на закате! Мы пройдём по набережным и мостам, увидим лучи заходящего солнца на древних стенах и куполах соборов, а в сумерках выйдем на непривычно опустевшую, потрясающе иллюминированную Красную площадь. По пути поговорим об истории каждой башни и судьбах обитателей Кремля. Рассмотрим величественные панорамы и не очень заметные, но любопытные детали. Обсудим казусы и парадоксы долгой истории сердца Москвы. Вы узнаете:
- как маленькая пограничная крепость стала символом большой страны и при чём тут «хитрая гречанка»,
- где находится «Балкон трёх королей»,
- как выглядел герб советской Москвы,
- в каких башнях были тюрьмы, а в каких церкви,
- как украшали Кремль к коронациям императоров,
- почему Большой Москворецкий мост прозвали «Шереметьево-3»,
- где на Красной площади был фонтан и почему он исчез,
- где можно пожать «руку Москвы».
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Прогулка длится около 2,5 часов, детям дошкольного возраста может быть сложно пройти весь маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 3105 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод. Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени. Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Ю
Прогулка вокруг Кремля была интересной, познавательной и очень красивой. Нам определенно повезло, тк Татьяна провела экскурсию для нас двоих. Спасибо за прогулку и экскурсию, дочь 11 лет, еще долго после экскурсии задавала уточняющие вопросы))
Прекрасно провели время, узнали много нового. Татьяна отличный гид.
Татьяна
Ответ организатора:
Татьяна, очень рада, что Вам понравилось приходите еще)Буду рада новым встречам!
Е
Благодарю нашего экскурсовода Татьяну за приятную, неспешную и информационно насыщенную прогулку вокруг Кремля. Теперь мы знаем все "кремлевские тайны".
Татьяна
Ответ организатора:
Елена, спасибо! Приезжайте еще!
О
Нашей компании экскурсия очень понравилась! Маршрут масштабный, информации много, ножки и мозг гудят 🙂 Обошли кремль по кругу, узнавали по ходу обо всем что видели по немногу. Спасибо за интересный вечер!
Насыщенная и живая экскурсия, оставившая яркое впечатление и чувство полного удовлетворения. Экскурсовод Татьяна хорошо ориентируется по теме, ни один вопрос не остался без ответа. Отлично! Рекомендую
Я во второй раз была на экскурсии с этими гидами и я восторге! Очень много материала, рассказывает просто и понятно. После этого хочется еще больше узнавать про историю Москвы.
