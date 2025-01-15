Особые чувства испытывает каждый кто оказывается на Красной площади. Эта одна из самых известных площадей мира. Невозможно побывав в столице не увидеть это удивительное место. Рядом с Красной площадью расположен один из самых древних московских парков 🌳 - Александровский сад. Именно здесь, около Вечного огня располагается пост №1 - безусловное моральное лицо нашего государства. На нашей экскурсии 🧭 по красной площади и Александровскому саду Вы сможете увидеть и насладиться неповторимой архитектурой зданий и сооружений расположенных у стен древнего Кремля.

Во время нашего путешествия Вы увидите:

памятник Минину и Пожарскому

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата

Собор Покрова что на Рву (Храм Василия Блаженного)

Арсенальную, Спасскую и Никольскую башню Московского Кремля

Мавзолей В. И. Ленина

Государственный исторический музей

Воскресенские ворота

Иверскую часовню Божьей матери

Нулевой километр

Лобное место и другие памятники этого великолепного архитектурного комплекса

На нашей экскурсии Вы узнаете:

историю появления Кремля

размер его стен

другие названия кремлевских башен

какая башня самая высокая, какая самая старая

какая икона в Москве была самая почитаемая и почему

откуда вел свои репортажи знаменитый Левитан

где находится "начало всех начал" Земли Русской

куда подевалась река Неглинка

где проходил Алевизов ров и много других интересных фактов из жизни нашего города и Российского государства

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду доставит истинное удовольствие всем экскурсантам независимо от того являются ли они жителями города или гостями столицы ⭐️