Кругозор проводит ещё 6 экскурсий

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Ярославль - русская Флоренция

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1 отзыв
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Ярославль - славный стольный град на живописных берегах Волги, за великолепие и красоту который называют "Флоренцией на волжских берегах", а весь исторический центр Ярославля включен в список ЮНЕСКО! С посещением Спасо-Преображенского монастыря, где была найдена рукопись легендарной поэмы «Слово о полку Игореве», выходом на сцену первого российского театра Федора Волкова, осмотром фресок Гурия Никитина в храме Илии Пророка и купеческим обедом в атмосферном ресторане-музее купцов Вахромеевых «Собрание».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 990 ₽ за человека

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Ярославль - русская Флоренция
Ярославль - русская Флоренция
Ключевое слово в описании Ярославля – «первый». Ярославль - первый христианский город 🏙️ на Волге. Именно в Ярославле начала работу первая провинциальная типография и открылась первая книжная лавка известного масона и издателя Новикова. В Ярославле Федором Волковым был основан первый профессиональный театр России и первое совместное русско-голландское предприятие, основанное Петром I, тоже находилось в Ярославле. На ярославской земле родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, здесь прошло детство первой красавицы советского экрана Любови Орловой, а после Перестройки именно здесь был открыт первый в России частный музей 🖼 «Музыка и время».

Вас ждет:

  • обзорная экскурсия ⛳ по Ярославлю
  • храм Илии Пророка с фресками Гурия Никитина (в теплое время года экскурсия внутри храма, с октября по май - внешний осмотр)
  • Спасо-Преображенский монастырь (архитектура)
  • Церковь Иоанна Предтечи в Толчково (внешний осмотр)
  • Российский Академический театр имени Федора Волкова, с выходом на сцену
  • обед в атмосферном ресторане русской кухни 🥧 (по желанию, оплачивается дополнительно, при покупке тура)
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание, путевая информация, услуги гида-сопровождающего, входные билеты в музеи.
Что не входит
  • обед в ресторане-музее русской кухни - 500 руб. /чел. (по желанию, оплачивается дополнительно, при покупке тура)
  • музей «Музыка и время» - 350 руб. /чел. (по желанию, оплачивается дополнительно, при покупке тура)
Начало и место завершения
🚩 уточнять при бронировании
Ярославль - русская Флоренция
Ярославль - русская Флоренция
Ярославль - русская Флоренция
Ярославль - русская Флоренция
Ярославль - русская Флоренция
Ярославль - русская Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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