Кругозор проводит ещё 6 экскурсий

Ключевое слово в описании Ярославля – «первый». Ярославль - первый христианский город 🏙️ на Волге. Именно в Ярославле начала работу первая провинциальная типография и открылась первая книжная лавка известного масона и издателя Новикова. В Ярославле Федором Волковым был основан первый профессиональный театр России и первое совместное русско-голландское предприятие, основанное Петром I, тоже находилось в Ярославле. На ярославской земле родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, здесь прошло детство первой красавицы советского экрана Любови Орловой, а после Перестройки именно здесь был открыт первый в России частный музей 🖼 «Музыка и время».

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