Кругозор проводит ещё 6 экскурсий

Ключевое слово в описании Ярославля – «первый». Ярославль - первый христианский город 🏙️ на Волге. Именно в Ярославле начала работу первая провинциальная типография и открылась первая книжная лавка известного масона и издателя Новикова. В Ярославле Федором Волковым был основан первый профессиональный театр России и первое совместное русско-голландское предприятие, основанное Петром I, тоже находилось в Ярославле. На ярославской земле родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, здесь прошло детство первой красавицы советского экрана Любови Орловой, а после Перестройки именно здесь был открыт первый в России частный музей 🖼 «Музыка и время».
Вас ждет:
обзорная экскурсия ⛳ по Ярославлю
храм Илии Пророка с фресками Гурия Никитина (в теплое время года экскурсия внутри храма, с октября по май - внешний осмотр)
Спасо-Преображенский монастырь (архитектура)
Церковь Иоанна Предтечи в Толчково (внешний осмотр)
Российский Академический театр имени Федора Волкова, с выходом на сцену
обед в атмосферном ресторане русской кухни 🥧 (по желанию, оплачивается дополнительно, при покупке тура)
Что входит
транспортное и экскурсионное обслуживание, путевая информация, услуги гида-сопровождающего, входные билеты в музеи.
Что не входит
обед в ресторане-музее русской кухни - 500 руб. /чел. (по желанию, оплачивается дополнительно, при покупке тура)
музей «Музыка и время» - 350 руб. /чел. (по желанию, оплачивается дополнительно, при покупке тура)
Начало и место завершения
🚩 уточнять при бронировании
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.