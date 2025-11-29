Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше всё.



Описание экскурсии Что вас ожидает: На этой экскурсии я расскажу о временах, когда Кремль был островом. Мы узнаем легенды и истории средневековой Москвы и поищем следы прошлого. Увидим дом, где прошло детство Михаила Романова — и узнаем, почему это детство было трагичным. Посмотрим на Кремль с Парящего моста и заглянем в ГУМ. Узнаем, кем был знаменитый Василий Блаженный, и в чем заключался «подвиг юродства». Увидим одно из самых старинных представительств иноземной державы на территории страны – и узнаем историю этого дома, напоминающую приключенческие романы нашего детства. Мы узнаем, казнили ли людей на Лобном месте и почему после первомайской демонстрации 1918 года на Красную площадь хлынули толпы православных верующих. Я расскажу о том, как связаны с Красной площадью Радищев и инженер Шухов, как праздновали Вербное воскресенье в XVII веке, где находились самые центральные коммуналки Москвы (спойлер: в ГУМе) и кто такой патриарх Гермоген, которому поставили памятник в Александровском саду. Мы увидим смену караула у Вечного огня и Боровицкий холм, с которого когда-то началась Москва. А еще мы узнаем, как Кремль стал одной из самых мощных крепостей Средневековья и кому удавалось взять его штурмом (спойлер: никому). Шесть веков истории Москвы Шесть веков истории Москвы и ее древнего центра — в одном маршруте. Несколько знаковых достопримечательностей (Красная площадь, Мавзолей, собор Василия Блаженного, Парящий мост парка Зарядье, Могила Неизвестного солдата) сразу, с подробным рассказом о каждом памятнике. Наш маршрут поможет наглядно увидеть и понять, как росла и развивалась Москва, почему возникла именно там, где возникла, почему старейший после Кремля район вырос именно к востоку от Кремля, и как выглядела Москва в Средневековье, в XIX и в XX веке. Мы узнаем истории московских юродивых и Минина с Пожарским, поговорим о том, кем мог быть Лжедмитрий, выясним, зачем москвичи XVI века учили английский, увидим смену караула у Вечного огня и поговорим о том, как был создан первый исторический музей в России.

