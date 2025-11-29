Эта экскурсия для тех, кто приехал в Москву впервые и хочет сразу увидеть самое главное — и для тех москвичей, которые думают, что знают о Красной площади и ее окрестностях
Описание экскурсииЧто вас ожидает: На этой экскурсии я расскажу о временах, когда Кремль был островом. Мы узнаем легенды и истории средневековой Москвы и поищем следы прошлого. Увидим дом, где прошло детство Михаила Романова — и узнаем, почему это детство было трагичным. Посмотрим на Кремль с Парящего моста и заглянем в ГУМ. Узнаем, кем был знаменитый Василий Блаженный, и в чем заключался «подвиг юродства». Увидим одно из самых старинных представительств иноземной державы на территории страны – и узнаем историю этого дома, напоминающую приключенческие романы нашего детства. Мы узнаем, казнили ли людей на Лобном месте и почему после первомайской демонстрации 1918 года на Красную площадь хлынули толпы православных верующих. Я расскажу о том, как связаны с Красной площадью Радищев и инженер Шухов, как праздновали Вербное воскресенье в XVII веке, где находились самые центральные коммуналки Москвы (спойлер: в ГУМе) и кто такой патриарх Гермоген, которому поставили памятник в Александровском саду. Мы увидим смену караула у Вечного огня и Боровицкий холм, с которого когда-то началась Москва. А еще мы узнаем, как Кремль стал одной из самых мощных крепостей Средневековья и кому удавалось взять его штурмом (спойлер: никому). Шесть веков истории Москвы Шесть веков истории Москвы и ее древнего центра — в одном маршруте. Несколько знаковых достопримечательностей (Красная площадь, Мавзолей, собор Василия Блаженного, Парящий мост парка Зарядье, Могила Неизвестного солдата) сразу, с подробным рассказом о каждом памятнике. Наш маршрут поможет наглядно увидеть и понять, как росла и развивалась Москва, почему возникла именно там, где возникла, почему старейший после Кремля район вырос именно к востоку от Кремля, и как выглядела Москва в Средневековье, в XIX и в XX веке. Мы узнаем истории московских юродивых и Минина с Пожарским, поговорим о том, кем мог быть Лжедмитрий, выясним, зачем москвичи XVI века учили английский, увидим смену караула у Вечного огня и поговорим о том, как был создан первый исторический музей в России.
При желании можем провести вечернюю и даже ночную экскурсию, но в этом случае мы вряд ли увидим смену караула у Вечного огня (караул стоит с 08.00 до 20.00).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- За время нашей прогулки по древнейшему после Кремля району мы увидим:
- Красную площадь
- Парящий мост парка Зарядье
- Могилу Неизвестного солдата
- ГУМ
- Мавзолей Ленина
- Сразу два из самых древних зданий Москвы
- Памятник Минину и Пожарскому
- Спасскую башню с курантами
- Фонтаны Манежной площади
- Боровицкий холм, с которого начиналась Москва
- Самый древний мост Москвы, перекинутый через реку, которой больше нет
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Мороженое в ГУМе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник святым Кириллу и Мефодию
Завершение: Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: При желании можем провести вечернюю и даже ночную экскурсию, но в этом случае мы вряд ли увидим смену караула у Вечного огня (караул стоит с 08.00 до 20.00).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
