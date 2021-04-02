В Москве есть множество речных круизных направлений в которые можно отправиться на несколько дней на теплоходе даже на 3 недели с посещением таких городов как Астрахань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Мышкин, Углич, Кострома, Ярославль и другие

Теплоход Константин Симонов в круизе из Москвы

Если есть желание отдохнуть от городской ежедневной суеты, провести время на комфортабельном теплоходе, стоит изучить предложения по речным круизам. В Москве функционирует большое количество туристических агентств, которые на высоком профессиональном уровне организуют поездки по рекам на теплоходах.

Самые популярные направления

Из Москвы теплоходы идут в разных направлениях. Вот несколько самых востребованных направлений.

Москва > Соловецкие острова

Продолжительность путешествия от 10 до 14 дней. На маршруте теплоход заходит в десяток российских городов. Соловецкий остров находится в Белом море, между республикой Карелия и Архангельском. Это особенное место. Попасть туда обычным путем не очень просто. До острова добираются по воде или по воздуху. Если приобрести тур по данному направлению, можно получить огромное удовольствие от красот Карелии, от Балтийского канала.

Москва > Пермь

Это достаточно длительное путешествие от 14 до 21 дня. По пути следования теплоход с туристами заходит в такие населенные пункты, как:

Нижний-Новгород;

Ярославль;

Кострома;

Нижнекамск;

Чайковский;

Уфа.

Длительное путешествие совершенно не монотонное. Отличается насыщенностью и разнообразием. Причина не только в большом количестве посещаемых городов, на также в том, что путешествовать придется сразу по 2 рекам - Волга и Кама. Для человека, который ничего не знает об Уральской реке, подобная форма времени провождения будет идеальным вариантом. Это оптимальная возможность ближе познакомиться не только с самой Волгой, но и с большим количеством волжских городов. Что касается Камы, то она совершенно не уступает по красоте Волге.

Москва > Астрахань

Длительность подобного путешествия также может достигать 3 недель. Туры по этому направлению пользуются большим спросом. Волга, которая практически полностью пересекает европейскую часть России, привлекает к себе внимание не только, как путь транспортировки товаров, но как возможность осуществить достаточно интересное, насыщенное событиями путешествие. Протяженность тура по этому направлению составляет 3000 км. Туристы гарантированно получат большое эстетическое удовольствие, заряд бодрости от Волжского чистого воздуха. Кроме того, увидят многообразие хозяйственных, этнографических, геологических объектов.

Москва > Ростов-на-Дону

Уникальный южный маршрут, достаточно продолжительный. Время в пути достигает 23 дней. Интересом и популярностью пользуется по той причине, что заходить придется в такие морские города, как Азов, Ейск, Нижний Новгород, Кострома, Таганрог, Волгоград. Это один из самых популярных маршрутов в период бархатного сезона. Причина в том, что туристам открывается уникальная возможность путешествовать под южным солнцем, получать огромное наслаждение от свежего ночного воздуха, а также видеть привлекательные золотые пейзажи казацкого порывистого Дона.

Круизы - универсальный отдых

Углич, Ярославская область

Если привлек один из перечисленных маршрутов, стоит обратиться в специализированный интернет-магазин подобных туров. Здесь на выбор представлено большое разнообразие вариантов, отличающихся по продолжительности и по направлению. Совершенно необязательно приобретать тур длительностью на весь отпуск. Достаточно будет обратить внимание на трехдневные круизы. Разнообразие также базируется на стоимости, на вариантах проживания. На одном и том же теплоходе можно купить каюту эконом-класса или люкс, соответственно стоимость будет разной.