Утром встретимся в Москве и отправимся в путешествие, начав его с древнего Суздаля. Во время обзорной прогулки по городу будем искать миниатюрные скульптуры «суздальчат», спрятанные в укромных уголках. Это станет настоящим квестом на фоне уютных улочек и исторических памятников.

После обеда направимся в село Щелыково — именно здесь располагается музей-усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Мы проникнемся атмосферой вдохновения, царившей в этих местах, где когда-то появилась на свет сказочная героиня Снегурочка.

Вечером нас примет Кинешма. Устроим камерный пикник на берегу широкой Волги. Нас будет окружать живая музыка, вкусная домашняя еда и наливки из Шуи, приготовленные по старинным рецептам.