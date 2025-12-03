Мои заказы

Автобусный тур по городам Владимирской и Ивановской областей с круизом по Волге

Побывать в усадьбе А.Н. Островского, поучаствовать в плёсском фестивале моды и посетить Шую и Палех
Это путешествие сочетает в себе природу, искусство, историю и гастрономические радости — чтобы вы могли по-настоящему прочувствовать русскую провинцию.

Прогуляетесь по живописным улицам Суздаля и отправитесь на поиски спрятанных «суздальчат», посетите
родину Снегурочки, усадьбу Островского и устроите вечерний пикник под звуки живой музыки на берегу Волги.

Проплывёте по великой реке на теплоходе, окажетесь в уютном Плёсе и побываете на фестивале моды «Льняная палитра», где современные дизайнеры переплетают традиции и стиль. Вас ждёт архитектурное наследие Иваново, очарование Шуи и палехские лаковые миниатюры.

Описание тура

Организационные детали

Участие в том или ином мероприятии фестиваля не может быть гарантированным. Вы самостоятельно принимаете участие в фестивале в рамках отведённого свободного времени.

Программа тура по дням

1 день

Суздаль, Щелыково и Кинешма

Утром встретимся в Москве и отправимся в путешествие, начав его с древнего Суздаля. Во время обзорной прогулки по городу будем искать миниатюрные скульптуры «суздальчат», спрятанные в укромных уголках. Это станет настоящим квестом на фоне уютных улочек и исторических памятников.

После обеда направимся в село Щелыково — именно здесь располагается музей-усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Мы проникнемся атмосферой вдохновения, царившей в этих местах, где когда-то появилась на свет сказочная героиня Снегурочка.

Вечером нас примет Кинешма. Устроим камерный пикник на берегу широкой Волги. Нас будет окружать живая музыка, вкусная домашняя еда и наливки из Шуи, приготовленные по старинным рецептам.

2 день

Кинешма, круиз по Волге и Плёс

После сытного завтрака прогуляемся вдоль Волжской набережной Кинешмы, наслаждаясь тихими пейзажами и неспешным ритмом городка. Затем сядем на теплоход и отправимся в неспешное трёхчасовое речное путешествие по Волге — навстречу Плёсу.

Плёс встретит нас своими живописными видами и уютной атмосферой. Прогуляемся по улицам этого художественного городка и пообедаем в одном из местных кафе. После обеда примем участие в Фестивале моды «Льняная палитра». Здесь будут открыты креативные площадки, выступят народные артисты и музыкальные коллективы, а на Петровской ярмарке можно будет приобрести оригинальные сувениры и льняную одежду, представленную на показах — зачастую в единственном экземпляре.

Вечером переедем в Иваново и разместимся в отеле.

3 день

Иваново, Шуя и Палех

Начнём утро с обзорной экскурсии по Иваново. Мы увидим величественные особняки, принадлежавшие текстильным фабрикантам города, а также здания в стиле конструктивизма — знаковые памятники архитектуры начала 20 века. Затем направимся в Шую — провинциальный городок с очаровательной атмосферой и богатой историей.

После обеда поедем в Палех — прославленный центр лаковой миниатюры. Здесь посетим Крестовоздвиженский собор, выполненный в традициях русской храмовой архитектуры, и осмотрим коллекции Музея палехского искусства, где собраны выдающиеся образцы тончайшей росписи на чёрном фоне.

В Москву вернёмся к вечеру.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда и ужин-пикник
  • Трансфер от/до места встречи и финиша
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Круиз на теплоходе
Что не входит в цену
  • Переезд до Москвы и обратно в ваш город
  • Остальное питание (стоимость ужина - 800 ₽)
  • Участие в том или ином мероприятии фестиваля не может быть гарантированным. Вы самостоятельно участвуете в фестивале в рамках отведённого свободного времени
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход №1, 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Новогиреево», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

