Автобусный тур по городам Владимирской и Ивановской областей с круизом по Волге
Побывать в усадьбе А.Н. Островского, поучаствовать в плёсском фестивале моды и посетить Шую и Палех
Это путешествие сочетает в себе природу, искусство, историю и гастрономические радости — чтобы вы могли по-настоящему прочувствовать русскую провинцию.
Прогуляетесь по живописным улицам Суздаля и отправитесь на поиски спрятанных «суздальчат», посетите
родину Снегурочки, усадьбу Островского и устроите вечерний пикник под звуки живой музыки на берегу Волги.
Проплывёте по великой реке на теплоходе, окажетесь в уютном Плёсе и побываете на фестивале моды «Льняная палитра», где современные дизайнеры переплетают традиции и стиль. Вас ждёт архитектурное наследие Иваново, очарование Шуи и палехские лаковые миниатюры.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Суздаль, Щелыково и Кинешма
Утром встретимся в Москве и отправимся в путешествие, начав его с древнего Суздаля. Во время обзорной прогулки по городу будем искать миниатюрные скульптуры «суздальчат», спрятанные в укромных уголках. Это станет настоящим квестом на фоне уютных улочек и исторических памятников.
После обеда направимся в село Щелыково — именно здесь располагается музей-усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Мы проникнемся атмосферой вдохновения, царившей в этих местах, где когда-то появилась на свет сказочная героиня Снегурочка.
Вечером нас примет Кинешма. Устроим камерный пикник на берегу широкой Волги. Нас будет окружать живая музыка, вкусная домашняя еда и наливки из Шуи, приготовленные по старинным рецептам.
2 день
Кинешма, круиз по Волге и Плёс
После сытного завтрака прогуляемся вдоль Волжской набережной Кинешмы, наслаждаясь тихими пейзажами и неспешным ритмом городка. Затем сядем на теплоход и отправимся в неспешное трёхчасовое речное путешествие по Волге — навстречу Плёсу.
Плёс встретит нас своими живописными видами и уютной атмосферой. Прогуляемся по улицам этого художественного городка и пообедаем в одном из местных кафе. После обеда примем участие в Фестивале моды «Льняная палитра». Здесь будут открыты креативные площадки, выступят народные артисты и музыкальные коллективы, а на Петровской ярмарке можно будет приобрести оригинальные сувениры и льняную одежду, представленную на показах — зачастую в единственном экземпляре.
Вечером переедем в Иваново и разместимся в отеле.
3 день
Иваново, Шуя и Палех
Начнём утро с обзорной экскурсии по Иваново. Мы увидим величественные особняки, принадлежавшие текстильным фабрикантам города, а также здания в стиле конструктивизма — знаковые памятники архитектуры начала 20 века. Затем направимся в Шую — провинциальный городок с очаровательной атмосферой и богатой историей.
После обеда поедем в Палех — прославленный центр лаковой миниатюры. Здесь посетим Крестовоздвиженский собор, выполненный в традициях русской храмовой архитектуры, и осмотрим коллекции Музея палехского искусства, где собраны выдающиеся образцы тончайшей росписи на чёрном фоне.
В Москву вернёмся к вечеру.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 3 обеда и ужин-пикник
Трансфер от/до места встречи и финиша
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Круиз на теплоходе
Что не входит в цену
Переезд до Москвы и обратно в ваш город
Остальное питание (стоимость ужина - 800 ₽)
Участие в том или ином мероприятии фестиваля не может быть гарантированным. Вы самостоятельно участвуете в фестивале в рамках отведённого свободного времени
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход №1, 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Новогиреево», вечер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.