Родные просторы вблизи Златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
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8 авг в 10:00
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Вкус и красоты Золотого кольца: путешествие по знаковым городам с опциональными дегустациями
Исследовать святые места, посетить Костромскую слободу и побывать в городе невест
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Начало: Москва, станция метро «Комсомольская» (в здании Яр...
26 мая в 09:15
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31 200 ₽ за человека
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