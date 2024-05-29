Музыкальные теплоходы – туры в Москве

Найдено 8 туров в категории «Музыкальные теплоходы» в Москве, цены от 12 970 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«Познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов»
8 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 96 600 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов»
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
от 78 400 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
«Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов»
от 89 000 за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
2 дня
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
«Вы сможете искупаться в озере или порыбачить, а вечером отправиться на дискотеку на берегу»
13 июля в 06:00
3 авг в 06:00
12 970 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • С
    Свищева
    1 августа 2023
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
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    гор Ингушетии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Жаль, что не удалось посетить плато Лаго-Наки. Зато повезло с погодой. Даже в Ингушетии, которая встретила и проводила нас дождем, при приближении к горам дождь прекратился. А блистательный Эльбрус позволил запечатлеть себя благодаря прекрасной солнечной погоде.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музыкальные теплоходы»

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Сейчас в Москве в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 8 авторских туров от 12 970 до 96 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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