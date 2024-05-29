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Авторский тур
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«Познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов»
8 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 96 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов»
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
от 78 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
«Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов»
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
«Вы сможете искупаться в озере или порыбачить, а вечером отправиться на дискотеку на берегу»
13 июля в 06:00
3 авг в 06:00
12 970₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ССвищева1 августа 2023Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музыкальные теплоходы»
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