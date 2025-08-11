По пути императоров: из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород
Увидеть два кремля, побывать в Третьяковской галерее и Эрмитаже и погулять по паркам Петергофа
Начало: Москва, 10:30
11 авг в 10:30
56 209 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
4 июл в 22:10
11 июл в 22:10
33 900 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Проехать Серебряный маршрут с посещением Пушкинских Гор, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
4 июл в 22:10
11 июл в 22:10
34 800 ₽ за человека
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