Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области

Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Размеренный стук колёс, сменяющие друг друга классические русские пейзажи, ароматный чай в стакане с резным подстаканником — в железнодорожных путешествиях особенная атмосфера! Комфортный поезд увезёт вас на одни выходные прямиком
читать дальше

в прошлое: по ночам вы будете отсыпаться в уютном купе, а днями знакомиться с местами, где будто оживает история.

В Старой Руссе заглянете в дом Фёдора Достоевского и на курорт «Старая Русса», в «Витославлицах» полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества — старинными церквушками и срубами.

В Великом Новгороде, Изборске и Пскове посетите многовековые оборонительные сооружения, заставшие немало сражений и при этом выстоявшие.

А также побываете в Псково-Печерском монастыре, на территории которого нашли последний приют предки Татищева, Кутузова, Мусоргского, Пушкина.

Описание тура

Организационные детали

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Программа тура по дням

1 день

Москва - Великий Новгород

В 22:10 — самостоятельная посадка в туристический поезд на Ленинградском вокзале Москвы. Переезд ночной, прибытие в Великий Новгород ранним утром следующего дня.

2 день

Великий Новгород, Старая Русса

Прибытие поезда в Великий Новгород — в 7:06. После завтрака вы встретитесь с гидом на перроне и отправитесь на экскурсию.

Сначала посетите Старую Руссу — один из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Вы погуляете по улочкам, зайдёте в дом Фёдора Достоевского и курорта «Старая Русса». Далее — обед и знакомство с Музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны подлинные старинные церкви, избы, хозяйственные постройки.

По возвращении в Великий Новгород вы увидите уникальные памятники древности, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО. Осмотрите монумент «Тысячелетие России», Ярославово дворище, торг, пройдётесь по территории кремля. Будет и свободное время для самостоятельных прогулок.

Далее в Псков состав отправится в 22:13.

3 день

Изборск, Печоры, Псков

К вокзалу Пскова поезд прибудет в 9:10. Вы позавтракаете и в сопровождении гида поедете изучать новые места.

Первая остановка запланирована в Изборске — одном из древнейших славянских поселений, окутанном легендами и пропитанном подвигами защитников. Вы увидите крепость, Труворово городище, бескрайнюю долину с озёрами и Словенскими ключами.

Далее — Псково-Печерский мужской монастырь. На его территории упокоены предки Татищева, Кутузова, Мусоргского, Пушкина и расположены древние архитектурные памятники.

После обеда — возвращение в Псков. Вы пройдёте по улицам и кремлю — музею под открытым небом, включающему Довмонтов город, Вечевую площадь, Троицкий собор, Кромский мыс и первое поселение псковичей.

Отъезд в Москву запланирован в 19:23.

4 день

Возвращение в столицу

На Ленинградский вокзал Москвы поезд прибудет в 6:47.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное (взрослый, за чел.)37 300 ₽
4-местное (ребёнок младше 9 лет, за чел.)36 400 ₽
2-местное (взрослый, за чел.)54 400 ₽
2-местное (ребёнок младше 9 лет, за чел.)53 500 ₽
1-местное91 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и проезд в 4-местном купе
  • 2 завтрака, 2 обеда
  • Все экскурсии по программе с гидом, трансферами на автобусе и входными билетами
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до Ленинградского вокзала
  • Питание вне программы
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 19 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
Завершение: Ленинградский вокзал, 6:47
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
читать дальшеуменьшить

и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

