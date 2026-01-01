Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Размеренный стук колёс, сменяющие друг друга классические русские пейзажи, ароматный чай в стакане с резным подстаканником — в железнодорожных путешествиях особенная атмосфера! Комфортный поезд увезёт вас на одни выходные прямиком
в прошлое: по ночам вы будете отсыпаться в уютном купе, а днями знакомиться с местами, где будто оживает история.
В Старой Руссе заглянете в дом Фёдора Достоевского и на курорт «Старая Русса», в «Витославлицах» полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества — старинными церквушками и срубами.
В Великом Новгороде, Изборске и Пскове посетите многовековые оборонительные сооружения, заставшие немало сражений и при этом выстоявшие.
А также побываете в Псково-Печерском монастыре, на территории которого нашли последний приют предки Татищева, Кутузова, Мусоргского, Пушкина.
Описание тура
Организационные детали
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Программа тура по дням
1 день
Москва - Великий Новгород
В 22:10 — самостоятельная посадка в туристический поезд на Ленинградском вокзале Москвы. Переезд ночной, прибытие в Великий Новгород ранним утром следующего дня.
2 день
Великий Новгород, Старая Русса
Прибытие поезда в Великий Новгород — в 7:06. После завтрака вы встретитесь с гидом на перроне и отправитесь на экскурсию.
Сначала посетите Старую Руссу — один из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Вы погуляете по улочкам, зайдёте в дом Фёдора Достоевского и курорта «Старая Русса». Далее — обед и знакомство с Музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны подлинные старинные церкви, избы, хозяйственные постройки.
По возвращении в Великий Новгород вы увидите уникальные памятники древности, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО. Осмотрите монумент «Тысячелетие России», Ярославово дворище, торг, пройдётесь по территории кремля. Будет и свободное время для самостоятельных прогулок.
Далее в Псков состав отправится в 22:13.
3 день
Изборск, Печоры, Псков
К вокзалу Пскова поезд прибудет в 9:10. Вы позавтракаете и в сопровождении гида поедете изучать новые места.
Первая остановка запланирована в Изборске — одном из древнейших славянских поселений, окутанном легендами и пропитанном подвигами защитников. Вы увидите крепость, Труворово городище, бескрайнюю долину с озёрами и Словенскими ключами.
Далее — Псково-Печерский мужской монастырь. На его территории упокоены предки Татищева, Кутузова, Мусоргского, Пушкина и расположены древние архитектурные памятники.
После обеда — возвращение в Псков. Вы пройдёте по улицам и кремлю — музею под открытым небом, включающему Довмонтов город, Вечевую площадь, Троицкий собор, Кромский мыс и первое поселение псковичей.
Отъезд в Москву запланирован в 19:23.
4 день
Возвращение в столицу
На Ленинградский вокзал Москвы поезд прибудет в 6:47.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
4-местное (взрослый, за чел.)
37 300 ₽
4-местное (ребёнок младше 9 лет, за чел.)
36 400 ₽
2-местное (взрослый, за чел.)
54 400 ₽
2-местное (ребёнок младше 9 лет, за чел.)
53 500 ₽
1-местное
91 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание и проезд в 4-местном купе
2 завтрака, 2 обеда
Все экскурсии по программе с гидом, трансферами на автобусе и входными билетами
Что не входит в цену
Билеты в Москву и обратно в ваш город
Трансферы от/до Ленинградского вокзала
Питание вне программы
Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 19 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
Завершение: Ленинградский вокзал, 6:47
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.
