Прибытие поезда в Великий Новгород — в 7:06. После завтрака вы встретитесь с гидом на перроне и отправитесь на экскурсию.

Сначала посетите Старую Руссу — один из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Вы погуляете по улочкам, зайдёте в дом Фёдора Достоевского и курорта «Старая Русса». Далее — обед и знакомство с Музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны подлинные старинные церкви, избы, хозяйственные постройки.

По возвращении в Великий Новгород вы увидите уникальные памятники древности, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО. Осмотрите монумент «Тысячелетие России», Ярославово дворище, торг, пройдётесь по территории кремля. Будет и свободное время для самостоятельных прогулок.

Далее в Псков состав отправится в 22:13.