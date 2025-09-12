Автобусный тур по северо-западу Руси: древние крепости, пушкинские места и Валдай
Пройти с посадником по Новгородскому детинцу, изучить кремли Пскова и Изборска, пообедать как Онегин
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход № 1, 7:1...
12 сен в 07:15
2 ноя в 07:15
24 900 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
3 окт в 22:10
11 окт в 22:10
33 900 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Проехать Серебряный маршрут с посещением Пушкинских Гор, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
3 окт в 22:10
11 окт в 22:10
34 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ярославово дворище»
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