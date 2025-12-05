Утром встретимся в Москве и поедем в Тверь. По прибытии полюбуемся сохранившимися шедеврами великого зодчего итальянского происхождения Карло Джованни Росси и посетим его роскошный палаццо — Императорский путевой дворец.

Пообедаем уже в Торжке легендарными пожарскими котлетами. После погуляем по набережной и сходим в гости к мастерицам-искусницам в Музей золотного шитья.

Вечером прибудем в Осташков, чтобы окунуться в волшебство купальской ночи. Нас ждут завораживающие обряды, напевные песни и огневые хороводы вокруг костра.