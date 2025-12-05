Мои заказы

Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере

Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Купальская ночь издревле считается одной из самых мистических в году, когда вода, огонь, травы приобретают магические свойства, очищая от грехов и исцеляя от болезней.

Мы приобщимся к старинным традициям и верованиям:
поучаствуем в наполненных сакральным смыслом обрядах, послушаем мелодичные праздничные напевы, пройдём хороводом вокруг костра, сплетём и запустим в озеро венки.

А также полюбуемся путевым дворцом в Твери, понаблюдаем за мастерицами золотного шитья и полакомимся пожарскими котлетами на их родине — в Торжке, сможем приобрести рыбные деликатесы в Осташкове, посетим Нилову пустынь. Ночевать будем в экоотеле на берегу Селигера, где можно будет сходить в бани, бассейн и на массаж.

Описание тура

Организационные детали

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Программа тура по дням

1 день

Путевой дворец в Твери, пожарские котлеты и золотное шитьё в Торжке, праздник Ивана Купала на Селигере

Утром встретимся в Москве и поедем в Тверь. По прибытии полюбуемся сохранившимися шедеврами великого зодчего итальянского происхождения Карло Джованни Росси и посетим его роскошный палаццо — Императорский путевой дворец.

Пообедаем уже в Торжке легендарными пожарскими котлетами. После погуляем по набережной и сходим в гости к мастерицам-искусницам в Музей золотного шитья.

Вечером прибудем в Осташков, чтобы окунуться в волшебство купальской ночи. Нас ждут завораживающие обряды, напевные песни и огневые хороводы вокруг костра.

2 день

Троицкий собор и рыбные деликатесы Селигера, Нилова пустынь

Позавтракав, прогуляемся по Осташкову. Посетим Троицкий собор и заедем на рыбные развалы. Пообедаем селигерской рыбкой.

Затем направимся в Нилову пустынь. При желании можно будет добраться до обители на теплоходе. С гранитных набережных монастыря полюбуемся великолепными видами Селигера.

В Москву вернёмся вечером.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии по программе
  • Аренда радиогида с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно
  • Ужин - 1100 ₽ (по желанию, при заказе тура)
  • Прогулка на теплоходе - 1850 ₽ (по желанию, при заказе тура)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 22 900 ₽
  • Стоимость тура при проживании в коттедже - 20 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
Завершение: Москва, станция метро «Войковская», вечер, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

