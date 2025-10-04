В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:1...
27 900 ₽ за человека
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
19 900 ₽ за человека
В края озёрные да обители островные: автобусный тур на Селигер и Валдай
Посетить Нилову пустынь и Иверский монастырь, отведать рыбных блюд и узнать, как отливают колокола
Начало: Москва, станция метро «Водный стадион», 7:00
4 окт в 07:00
2 ноя в 07:00
15 500 ₽ за человека
