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необходимым, есть комнаты отдыха с панорамными окнами в видом на озеро, площадки для барбекю, баня с выходом на озеро. Было время и для экскурсий и свободное времени достаточно. Ржев впечатлил военной историей. Прогулка на теплоходе по озеру на Нилову пустынь. Святое место, красивые места, красивый обзор со смотровой площадки собора. Тематическая прогулка на ретропоезде с посещением музея ржд. Особенно зашёл музей. Аксессуары для фотосессии предусмотрительно брала с собой. Интересно также было побывать у истока самой большой реки Волги и посетить Ольгинский женский монастырь. Погода была холодной и мокрой, но это не испортило впечатление. Расстояния, правда, большие и это утомительно. Ну, вообщем, мы довольны.