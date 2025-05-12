В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:1...
1 авг в 07:15
27 900 ₽ за человека
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
5 июл в 07:45
19 900 ₽ за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Побывать в Нило-Столобенской пустыни, погулять по Ржеву и Осташкову и покататься на теплоходе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
29 авг в 08:00
24 800 ₽ за человека
Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
Насладиться озёрным краем, погулять по Ржеву и Осташкову, посетить музеи и Нило-Столобенскую пустынь
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
1 авг в 08:00
37 150 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита12 мая 2025Замечательно провели с сыном праздничные майские выходные в туре у Селигера. Отлична база отдыха: питание хорошее, комфортные комнаты со всем
- ИИрина12 мая 2025Интересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдет для любого возраста, детям лучше после 12 лет.
- ВВладимир26 августа 2024Поездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личной перезагрузке во всех смыслах.
- ВВадим26 августа 2024Лучше бы такую интересную программу расширить до трёхдневного варианта. Очень много дороги…
- ММарина30 июля 2024Хороший тур
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Осташков»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит тур в Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Осташков" можно забронировать 4 тура от 19 900 до 37 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Осташков», 5 ⭐ отзывов, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль