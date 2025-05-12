Осташков – туры в Москве

Найдено 4 тура в категории «Осташков» в Москве, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
На автобусе
На теплоходе
3 дня
В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:1...
1 авг в 07:15
27 900 ₽ за человека
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
На автобусе
2 дня
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
5 июл в 07:45
19 900 ₽ за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
На автобусе
На теплоходе
3 дня
3 отзыва
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Побывать в Нило-Столобенской пустыни, погулять по Ржеву и Осташкову и покататься на теплоходе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
29 авг в 08:00
24 800 ₽ за человека
Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
4 дня
2 отзыва
Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
Насладиться озёрным краем, погулять по Ржеву и Осташкову, посетить музеи и Нило-Столобенскую пустынь
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
1 авг в 08:00
37 150 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    12 мая 2025
    Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
    Замечательно провели с сыном праздничные майские выходные в туре у Селигера. Отлична база отдыха: питание хорошее, комфортные комнаты со всем
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    необходимым, есть комнаты отдыха с панорамными окнами в видом на озеро, площадки для барбекю, баня с выходом на озеро. Было время и для экскурсий и свободное времени достаточно. Ржев впечатлил военной историей. Прогулка на теплоходе по озеру на Нилову пустынь. Святое место, красивые места, красивый обзор со смотровой площадки собора. Тематическая прогулка на ретропоезде с посещением музея ржд. Особенно зашёл музей. Аксессуары для фотосессии предусмотрительно брала с собой. Интересно также было побывать у истока самой большой реки Волги и посетить Ольгинский женский монастырь. Погода была холодной и мокрой, но это не испортило впечатление. Расстояния, правда, большие и это утомительно. Ну, вообщем, мы довольны.

  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
    Интересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдет для любого возраста, детям лучше после 12 лет.
    Интересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдетИнтересный маршрут, отличные условия проживания, внимательная и доброжелательная сопровождающая Анастасия. Рекомендую воспользоваться услугами Трипстер. Маршрут подойдет
  • В
    Владимир
    26 августа 2024
    Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
    Поездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личной перезагрузке во всех смыслах.
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    Вы помогли мне, уверен, что и участникам группы оставить привычную жизнь и полностью погрузиться в новые сенсорные ощущения, а не просто отстраненно и поверхностно созерцать достопримечательности из окна. Благодаря умелой организацией экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, мне удалось пережить в поездке самые разнообразные чувства и эмоции. Вы стали настоящим проводником в мир иной реальности, где удалось лучше познать мир и самого себя в нем. Очень тронут вашем заботой и вниманием на протяжении всей поездки. Много благодарности к вам за качественную пищу для души, ума.

    Поездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личнойПоездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личнойПоездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личной
  • В
    Вадим
    26 августа 2024
    Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
    Лучше бы такую интересную программу расширить до трёхдневного варианта. Очень много дороги…
  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
    Хороший тур

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Осташков»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  3. Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
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  6. Соборная площадь
  7. Старый Арбат
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Суздальский кремль
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