Программа тура по дням
30 декабря. Свободный день
Свободный день.
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Время сообщается дополнительно. Гид будет ожидать с табличкой.
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий вы будете добираться самостоятельно. Место встречи с гидом на все экскурсии — станция метро «Театральная».
В программе указано ориентировочное время. Детальную информацию вы получите в день заезда, у гида.
31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года
12:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века уже более 80 лет. Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», украшают Выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны: Армения, Азербайджан, Белоруссия…
В эти прекрасные зимние дни вы увидите, чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.
14:30 Окончание программы на территории ВДНХ.
Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату). Начало программы в 21:30, окончание — в 03:00. Стоимость банкета и его тема станут известны позже.
Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь.
Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве. Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.
1 января. Свободный день
Свободный день.
2 января. Экскурсия по Москве с посещением территории Кремля
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением территории Кремля.
Вас ждут исторические и архитектурные памятники в праздничном убранстве: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля столицы никого не оставит равнодушным.
Мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе порадует ледяными фигурами и станет одной из основных площадок праздника.
От красоты мегаполиса со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями, на улицах — народные гуляния, музыка и веселье…
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля. Здесь венчали на царство великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля с момента его зарождения до наших дней. Вас ожидают: колокольня «Иван Великий», царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
16:30 Окончание программы.
3 января. Экскурсия «Купеческое Замоскворечье», Третьяковская галерея
12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.
Отсюда вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей, например, С. Есенина, А. Ахматовой.
Посещение Третьяковской галереи (с аудиогидами) — сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить. В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
15:30 Окончание программы в залах Третьяковской галереи.
4 января. Зарядье, виртуальное путешествие «Полет над Москвой»
13:00 Прогулка по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка. Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!
Неповторимое путешествие «Полет над Москвой». Виртуальный тур по главным местам Москвы.
Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается. Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо высоток, небоскребов, монастырей и храмов, стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.
Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.
15:00 Окончание программы в парке «Зарядье».
5 января. Москва-Сити, смотровая площадка и угощение мороженным
12:00 Пешеходная экскурсия по Москва-сити с подъемом на смотровую площадку и с угощением мороженным.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-Сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Вам предстоит осмотреть макет комплекса. Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
На смотровой площадке небоскреба вас ждет новогоднее угощение вкуснейшим московским мороженым.
14:30 Окончание программы на смотровой площадке Москвы-Сити.
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах гостиницы «Аэростар» 4* (ст. метро «Динамо») в Москве.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местный номер
|15 400
|2-местный номер (дети до 16 лет)
|14 900
|2-местный номер (доп. место взрослый)
|15 400
|2 местный номер (доп. место дети до 16 лет)
|14 900
|1-местный номер
|20 400
Завтраки — со второго дня тура (в формате «шведского стола»).
Стоимость дополнительных суток за номер включая завтраки, в руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местный номер
|8 000
|2-местный номер с доп. местом
|11 500
|1-местный номер
|7 500
Внимание! При размещении в гостинице ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.
Варианты проживания
Отель «Аэростар»
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Станция метро «Динамо» — в 7.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание - завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа в соответствии с датами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Новогодний банкет (оформляется при бронировании тура) - стоимость уточняется
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом (в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07:00) - 2 500 руб. за встречу
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы - под запрос
- Трансфер от гостиницы до аэропорта или ж/д вокзала - под запрос
- Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий нужно добираться самостоятельно. Место встречи с гидом на все экскурсии — станция метро Театральная.
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Он будет ожидать вас с табличкой. Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий вы сможете получить у него.
При опоздании или неявке на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Могут ли измениться время и порядок проведения экскурсий?
Время начала/окончания экскурсий ориентировочное. Точное время будет известно после выкупа всех экскурсионных путевок.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождениинеродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.
Как будет организован новогодний банкет?
Информация уточняется.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.