Новогодний тур в Москву на 2 дня

Двухдневное праздничное приключение в ярком, сверкающем мегаполисе! Вы сами определяете программу, каждый экскурсионный день закреплен за конкретной датой.

В зависимости от выбора вы сможете посетить ВДНХ, Воробьевы горы, территорию Кремля или
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отправиться в неповторимое путешествие «Полет над Москвой» в парке «Зарядье».При этом один из дней будет свободным, вам удастся изучить город самостоятельно или взять дополнительную экскурсию: подняться на небоскреб в Москве-Сити или познакомиться с работами художников в Третьяковской галерее.

Новогодний тур в Москву на 2 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний тур в Москву на 2 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний тур в Москву на 2 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

30 декабря. Свободный день

Свободный день.

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Время сообщается дополнительно. Гид будет ожидать с табличкой.

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий вы будете добираться самостоятельно. Место встречи с гидом на все экскурсии — станция метро «Театральная».

В программе указано ориентировочное время. Детальную информацию вы получите в день заезда, у гида.

30 декабря. Свободный день30 декабря. Свободный день30 декабря. Свободный день30 декабря. Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года

12:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века уже более 80 лет. Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», украшают Выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны: Армения, Азербайджан, Белоруссия…

В эти прекрасные зимние дни вы увидите, чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.

14:30 Окончание программы на территории ВДНХ.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату). Начало программы в 21:30, окончание — в 03:00. Стоимость банкета и его тема станут известны позже.

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь.

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве. Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.

31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

1 января. Свободный день

Свободный день.

1 января. Свободный день1 января. Свободный день1 января. Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

2 января. Экскурсия по Москве с посещением территории Кремля

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением территории Кремля.

Вас ждут исторические и архитектурные памятники в праздничном убранстве: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля столицы никого не оставит равнодушным.

Мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе порадует ледяными фигурами и станет одной из основных площадок праздника.

От красоты мегаполиса со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями, на улицах — народные гуляния, музыка и веселье…

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля. Здесь венчали на царство великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля с момента его зарождения до наших дней. Вас ожидают: колокольня «Иван Великий», царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

16:30 Окончание программы.

2 января. Экскурсия по Москве с посещением территории Кремля2 января. Экскурсия по Москве с посещением территории Кремля2 января. Экскурсия по Москве с посещением территории Кремля2 января. Экскурсия по Москве с посещением территории Кремля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

3 января. Свободный день или экскурсия по желанию

Свободный день.

За доп. плату (оформляется при бронировании тура) — в 12:00 пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.Стоимость: взрослый — 3 000 руб., школьник — 2 800 руб.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.

Отсюда вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей, например, С. Есенина, А. Ахматовой.

Посещение Третьяковской галереи (с аудиогидами) — сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить. В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

15:30 Окончание программы в залах Третьяковской галереи.

3 января. Свободный день или экскурсия по желанию3 января. Свободный день или экскурсия по желанию3 января. Свободный день или экскурсия по желанию3 января. Свободный день или экскурсия по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

4 января. Зарядье, виртуальное путешествие «Полет над Москвой»

13:00 Прогулка по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка. Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой». Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается. Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо высоток, небоскребов, монастырей и храмов, стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.

15:00 Окончание программы в парке «Зарядье».

4 января. Зарядье, виртуальное путешествие «Полет над Москвой»4 января. Зарядье, виртуальное путешествие «Полет над Москвой»4 января. Зарядье, виртуальное путешествие «Полет над Москвой»4 января. Зарядье, виртуальное путешествие «Полет над Москвой»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

5 января. Свободный день или экскурсия по желанию

Свободный день.

За доп. плату (оформляется при бронировании тура) — в 12:00 пешеходная экскурсия по Москва-сити с подъемом на смотровую площадку и с дегустацией мороженого. Стоимость: взрослый — 3 800 руб., школьник — 3 500 руб.

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».

Вам предстоит осмотреть макет комплекса. Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

На смотровой площадке небоскреба вас ждет новогоднее угощение вкуснейшим московским мороженым.

14:30 Окончание программы на смотровой площадке Москвы-Сити.

5 января. Свободный день или экскурсия по желанию5 января. Свободный день или экскурсия по желанию5 января. Свободный день или экскурсия по желанию5 января. Свободный день или экскурсия по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в стандартных номерах гостиницы «Аэростар» 4* (ст. метро «Динамо») в Москве.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

РазмещениеСтоимость
2-местный номер11 000
2-местный номер (дети до 16 лет)9 900
2-местный номер (доп. место взрослый)11 000
2 местный номер (доп. место дети до 16 лет)9 900
1-местный номер15 900

Завтраки — со второго дня тура (в формате «шведского стола»).

Стоимость дополнительных суток за номер включая завтраки, в руб:

РазмещениеСтоимость
2-местный номер8 000
2-местный номер с доп. местом11 500
1-местный номер7 500

Внимание! При размещении в гостинице ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Варианты проживания

Отель «Аэростар»

1 ночь

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Станция метро «Динамо» — в 7.

Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание - завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание во время обзорной экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Новогодний банкет (оформляется при бронировании тура) - стоимость уточняется
  • Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи:3 000 руб. - взрослый2 800 руб. - ребенок до 16 лет
  • 3 000 руб. - взрослый
  • 2 800 руб. - ребенок до 16 лет
  • Пешеходная экскурсия по Москва-сити с подъемом на смотровую площадку и с угощением мороженым:3 800 руб. - взрослый3 500 руб. - ребенок до 14 лет
  • 3 800 руб. - взрослый
  • 3 500 руб. - ребенок до 14 лет
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом (в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07:00) - 2 500 руб. за встречу
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы - под запрос
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта или ж/д вокзала - под запрос
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит встреча?

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий нужно добираться самостоятельно. Место встречи с гидом на все экскурсии — станция метро Театральная.

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Он будет ожидать вас с табличкой. Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий вы сможете получить у него.

При опоздании или неявке на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

Как будет организован новогодний банкет?

Информация уточняется.

Может ли ребенок поехать с сопровождающим?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождениинеродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время начала/окончания экскурсий ориентировочное. Точное время будет известно после выкупа всех экскурсионных путевок.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Москвы

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