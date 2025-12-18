Величие Севера: из Москвы на поезде в Карелию, Архангельскую и Вологодскую области
Полюбоваться «Рускеалой» и деревянным зодчеством, погулять по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза
В комфортном купе поезда, которое заменит отельный номер, вы отправитесь в ледяное царство — на Русский Север.
Новогодний вояж начнётся в Карелии, где вы погуляете по заснеженной Сортавале, полюбуетесь горой Паасо читать дальше
и мраморными скалами «Рускеалы».
На следующий день проснётесь в Архангельске: изучите арктический город, познакомитесь с рождественскими и святочными традициями, а также рассмотрите деревянные избы, храмы, амбары, ветряные мельницы «Малых Корел».
И завершите тур настоящей зимней сказкой — посещением Великого Устюга и резного терема, в котором живёт Дед Мороз и случаются чудеса.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Начало путешествия
Отправление поезда с Ленинградского вокзала в 16:20.
2 день
Сортавала, гора Паасо, «Рускеала»
В 6:25 поезд прибудет на станцию Горный парк «Рускеала». Будет время для завтрака, затем — трансфер на автобусе в Сортавалу. Вместе с гидом вы погуляете по карельскому городу и подниметесь на гору Паасо.
Далее по программе — Мраморный каньон «Рускеалы». Вы полюбуетесь отвесными скалами, пройдёте по тропам среди елей, увидите штольни и карьеры. После экскурсии запланирован самостоятельный отдых. В 16:00 состав отправится дальше, в Архангельск.
3 день
Архангельск, «Малые Корелы»
В 12:46 поезд будет в Архангельске. Сегодня вы изучите город, откуда начинались экспедиции по освоению Русского Севера: познакомитесь с историей и современностью, новогодними традициями, пройдёте по набережной, мимо старинных домов и ледяных скульптур.
Далее поедете в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Избы, храмы, амбары на сваях, ветряные мельницы — всё выглядит будто из сказки. Вы погрузитесь в народный быт и рождественские традиции прошлого — узнаете об украшениях, праздничном столе, гаданиях и святых.
Отправление в Великий Устюг — в 20:30.
4 день
Великий Устюг, вотчина Деда Мороза
Прибытие в Великий Устюг в 10:52. Вы погуляете по городу и посетите храм Прокопия Праведного. Затем побываете в вотчине Деда Мороза и пройдёте по волшебному терему с его помощницами.
Сегодня также предусмотрена программа на выбор. Вариант 1 рекомендуется для гостей с детьми и включает мастер-класс или интерактивную программу, встречу с героями русских сказок. Вариант 2 предполагает визит в Музей новогодней и рождественской игрушки.
В 18:00 — отправление поезда в Москву.
5 день
Завершение тура
На Ярославский вокзал состав прибудет в 13:43.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Взрослый в 4-местном купе
84 800 ₽
Ребёнок до 9 лет в 4-местном купе (с местом)
83 900 ₽
Взрослый в 2-местном купе
116 700 ₽
Ребёнок до 9 лет в 2-местном купе (с местом)
115 800 ₽
1-местное проживание в 2-местном купе
199 400 ₽
Ребёнок до 4 лет (без места)
29 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание и проезд в 4-местном купе
4 завтрака, 2 обеда
Все экскурсии по программе с гидом, трансферами на автобусе и входными билетами
Что не входит в цену
Трансферы до/от ж/д вокзалов в Москве
Обеды вне программы, ужины
Доплата за проживание в СВ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:20
Завершение: Москва, Ярославский вокзал, 13:43
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
