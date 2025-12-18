В 6:25 поезд прибудет на станцию Горный парк «Рускеала». Будет время для завтрака, затем — трансфер на автобусе в Сортавалу. Вместе с гидом вы погуляете по карельскому городу и подниметесь на гору Паасо.

Далее по программе — Мраморный каньон «Рускеалы». Вы полюбуетесь отвесными скалами, пройдёте по тропам среди елей, увидите штольни и карьеры. После экскурсии запланирован самостоятельный отдых. В 16:00 состав отправится дальше, в Архангельск.