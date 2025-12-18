Рано утром, после завтрака в поезде, мы прибудем в Великий Устюг — древний город на берегу реки Сухоны. На перроне вас встретит гид и проводит к автобусу. Во время обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите купеческие особняки, архитектурные жемчужины Северной Руси — Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, монастыри Михаило-Архангельский и Спасо-Преображенский. Примете участие в мастер-классе по росписи игрушек в устюжских традициях — под руководством умельцев создадите собственный сувенир.

После обеда в кафе города посетим сказочную вотчину Деда Мороза. Вы пройдёте по волшебной тропе, где встретите героев русских народных сказок, заглянете в деревянный терем с 12 уникальными комнатами и узнаете о чудесах, скрытых в его стенах. В завершение программы получите свидетельство о пребывании и сладкий подарок от самого хозяина.

После прогулки и покупки сувениров — трансфер обратно на железнодорожный вокзал. В 16:40 поезд отправится в Кострому. Ночь в поезде.