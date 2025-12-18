Вы увидите старинные улицы Устюга с купеческими особняками и поучаствуете в мастер-классе по росписи игрушек в устюжских традициях.
Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Узнать актуальное расписание поездки можно по телефону +7 (499) 704-35-53 или из информационного письма, которое будет
направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Программа тура по дням
День и ночь в поезде
В 11:20 наш туристический поезд отправится с Ярославского вокзала Москвы. Вагон и места будут указаны в ваучере, по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей — вы зарегистрируетесь на рейс. Впереди — увлекательное путешествие в волшебный край Русского Севера. Ночь пройдёт в поезде.
Великий Устюг и вотчина Деда Мороза, отправление в Кострому
Рано утром, после завтрака в поезде, мы прибудем в Великий Устюг — древний город на берегу реки Сухоны. На перроне вас встретит гид и проводит к автобусу. Во время обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите купеческие особняки, архитектурные жемчужины Северной Руси — Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, монастыри Михаило-Архангельский и Спасо-Преображенский. Примете участие в мастер-классе по росписи игрушек в устюжских традициях — под руководством умельцев создадите собственный сувенир.
После обеда в кафе города посетим сказочную вотчину Деда Мороза. Вы пройдёте по волшебной тропе, где встретите героев русских народных сказок, заглянете в деревянный терем с 12 уникальными комнатами и узнаете о чудесах, скрытых в его стенах. В завершение программы получите свидетельство о пребывании и сладкий подарок от самого хозяина.
После прогулки и покупки сувениров — трансфер обратно на железнодорожный вокзал. В 16:40 поезд отправится в Кострому. Ночь в поезде.
Кострома, праздничная рождественская программа и терем Снегурочки
После завтрака в поезде, в 9:10, прибудем в Кострому — жемчужину Золотого кольца России. Гид встретит вас на вокзале и проводит к автобусу. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с городом, сохранившим очарование 18-19 веков. Увидите знаменитую «Сковородку» — центральную площадь, торговые ряды, пожарную каланчу, присутственные места, памятник Ивану Сусанину, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь и беседку А. Н. Островского.
В Дворянском собрании вас ждёт праздничная рождественская программа: узнаете, как встречали Рождество в 19 веке, споёте колядки, создадите сладкие украшения для ёлки, поиграете в фанты и примете участие в старинных гаданиях.
После обеда отправимся в терем Снегурочки — волшебный дом внучки Деда Мороза. Здесь, на берегу Волги, состоится встреча с хозяйкой и её сказочными друзьями — домовыми и котом Баюном. Почувствуйте атмосферу русской зимней сказки и вернитесь в детство, независимо от возраста.
Вечером — трансфер на вокзал Костромы. В 16:55 поезд отправится в Москву. В 23:59 прибытие на Ярославский вокзал столицы.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый в 4-местном купе
|49 800 ₽
|Ребёнок до 9 лет в 4-местном купе
|48 300 ₽
|Ребёнок до 4 лет в 4-местном купе
|26 000 ₽
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Питание по программе
- Входные билеты в туристские объекты по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза для детей
- Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза для детей и взрослых
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Путешествие в вагонах ЛЮКС и СВ
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат и категории вагона
- 21.11.2025: СВ - 67 700 ₽, ЛЮКС - 100 300 ₽
- 28.11.2025: СВ - 67 700 ₽
- 05.12.2025, 12.12.2025, 19.12.2025: 4-местное купе - 50 600 ₽, СВ - 70 300 ₽, ЛЮКС - 108 400 ₽
- 26.12.2025: СВ - 78 000 ₽, ЛЮКС - 109 350 ₽
- 01.01.2026, 05.01.2026: СВ - 80 500 ₽, ЛЮКС - 113 900 ₽
- Наличие мест:
- 21 ноября - ЛЮКС, СВ и 4-местное купе
- 28 ноября - только СВ
- 5 декабря - СВ и 4-местное купе
- 12 декабря - только ЛЮКС и СВ
- 26 декабря - ЛЮКС и СВ
- 1 января - только ЛЮКС
- 5 января - только ЛЮКС и СВ