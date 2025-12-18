Мои заказы

Из Москвы под стук колёс: всей семьёй на туристическом поезде в Великий Устюг и Кострому

Увидеть главные места городов, погостить у Деда Мороза и Снегурочки и поучаствовать в мастер-классах
С Ярославского вокзала Москвы на комфортабельном поезде мы отправимся в сказку Русского Севера.

Вы увидите старинные улицы Устюга с купеческими особняками и поучаствуете в мастер-классе по росписи игрушек в устюжских традициях.

Мы
посетим вотчину Деда Мороза, где вы пообщаетесь с хозяином, узнаете, какие диковины скрываются в его деревянном доме, и получите сладкий сюрприз из рук самого волшебника. Затем вас ждёт Кострома — один из самых красивых городов Золотого кольца.

Мы осмотрим главные достопримечательности, заглянем в Дворянское собрание, где вас ждёт погружение в атмосферу празднования Рождества 19 века.

А в тереме Снегурочки на высоком берегу Волги вы встретитесь с внучкой зимнего дедушки и её друзьями — домовыми и котом Баюном. Это путешествие перенесёт вас в мир грёз, веры в чудо и самого любимого всеми детьми праздника.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Узнать актуальное расписание поездки можно по телефону +7 (499) 704-35-53 или из информационного письма, которое будет
направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно по телефону +7 (499) 704-35-53 или из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.

Программа тура по дням

1 день

День и ночь в поезде

В 11:20 наш туристический поезд отправится с Ярославского вокзала Москвы. Вагон и места будут указаны в ваучере, по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей — вы зарегистрируетесь на рейс. Впереди — увлекательное путешествие в волшебный край Русского Севера. Ночь пройдёт в поезде.

2 день

Великий Устюг и вотчина Деда Мороза, отправление в Кострому

Рано утром, после завтрака в поезде, мы прибудем в Великий Устюг — древний город на берегу реки Сухоны. На перроне вас встретит гид и проводит к автобусу. Во время обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите купеческие особняки, архитектурные жемчужины Северной Руси — Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, монастыри Михаило-Архангельский и Спасо-Преображенский. Примете участие в мастер-классе по росписи игрушек в устюжских традициях — под руководством умельцев создадите собственный сувенир.

После обеда в кафе города посетим сказочную вотчину Деда Мороза. Вы пройдёте по волшебной тропе, где встретите героев русских народных сказок, заглянете в деревянный терем с 12 уникальными комнатами и узнаете о чудесах, скрытых в его стенах. В завершение программы получите свидетельство о пребывании и сладкий подарок от самого хозяина.

После прогулки и покупки сувениров — трансфер обратно на железнодорожный вокзал. В 16:40 поезд отправится в Кострому. Ночь в поезде.

3 день

Кострома, праздничная рождественская программа и терем Снегурочки

После завтрака в поезде, в 9:10, прибудем в Кострому — жемчужину Золотого кольца России. Гид встретит вас на вокзале и проводит к автобусу. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с городом, сохранившим очарование 18-19 веков. Увидите знаменитую «Сковородку» — центральную площадь, торговые ряды, пожарную каланчу, присутственные места, памятник Ивану Сусанину, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь и беседку А. Н. Островского.

В Дворянском собрании вас ждёт праздничная рождественская программа: узнаете, как встречали Рождество в 19 веке, споёте колядки, создадите сладкие украшения для ёлки, поиграете в фанты и примете участие в старинных гаданиях.

После обеда отправимся в терем Снегурочки — волшебный дом внучки Деда Мороза. Здесь, на берегу Волги, состоится встреча с хозяйкой и её сказочными друзьями — домовыми и котом Баюном. Почувствуйте атмосферу русской зимней сказки и вернитесь в детство, независимо от возраста.

Вечером — трансфер на вокзал Костромы. В 16:55 поезд отправится в Москву. В 23:59 прибытие на Ярославский вокзал столицы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый в 4-местном купе49 800 ₽
Ребёнок до 9 лет в 4-местном купе48 300 ₽
Ребёнок до 4 лет в 4-местном купе26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Питание по программе
  • Входные билеты в туристские объекты по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза для детей
  • Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза для детей и взрослых
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Путешествие в вагонах ЛЮКС и СВ
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат и категории вагона
  • 21.11.2025: СВ - 67 700 ₽, ЛЮКС - 100 300 ₽
  • 28.11.2025: СВ - 67 700 ₽
  • 05.12.2025, 12.12.2025, 19.12.2025: 4-местное купе - 50 600 ₽, СВ - 70 300 ₽, ЛЮКС - 108 400 ₽
  • 26.12.2025: СВ - 78 000 ₽, ЛЮКС - 109 350 ₽
  • 01.01.2026, 05.01.2026: СВ - 80 500 ₽, ЛЮКС - 113 900 ₽
  • Наличие мест:
  • 21 ноября - ЛЮКС, СВ и 4-местное купе
  • 28 ноября - только СВ
  • 5 декабря - СВ и 4-местное купе
  • 12 декабря - только ЛЮКС и СВ
  • 26 декабря - ЛЮКС и СВ
  • 1 января - только ЛЮКС
  • 5 января - только ЛЮКС и СВ
Где начинаем и завершаем?
Начало: 11:20 - отправление поезда №922/921 с Ярославского вокзала Москвы
Завершение: 23:59 - прибытие поезда № 922/921 на Ярославский вокзал Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 9 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

