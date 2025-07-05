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Старая Москва – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «Старая Москва» в Москве, цены от 9000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Индивидуальный квест по Старой Москве
Пешая
2 дня
-
10%
Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
5 июл в 12:00
8 июл в 12:00
9000 ₽10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
27 июн в 10:30
4 июл в 10:30
12 285 ₽ за человека
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
На машине
4 дня
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
42 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старая Москва»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный квест по Старой Москве
  2. Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
  3. Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кремль
  2. Третьяковская галерея
  3. Успенский Собор
  4. Москва-Сити
  5. Новгородский кремль
  6. Петергоф
  7. Соборная площадь
  8. Старый Арбат
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Зарядье
Сколько стоит тур в Москве в июне 2025
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