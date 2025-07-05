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Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
5 июл в 12:00
8 июл в 12:00
9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
27 июн в 10:30
4 июл в 10:30
12 285 ₽ за человека
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
42 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старая Москва»
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