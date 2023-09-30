Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Вы проедете по местам, где сражались за Заполярье, посетите катакомбу и отыщете артефакты военных лет. Откроете зрелищные виды с хребта Муста-Тунтури. Полюбуетесь тундровыми озёрами, водопадами и Баренцевым морем. В хорошую погоду увидите берег Норвегии. А также побываете в священных местах саамов.
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Описание
Программа путешествия
🔷 Выезжаем из Мурманска и едем 100 км до п. Титовка. По дороге любуемся дикой северной тундрой.
🔷 Остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу р. Западная Лица. Здесь проходили одни из самых ожесточенных боёв за Заполярье. Неподалёку вы посетите небольшой военный музей.
🔷 Путь будет пролегать по живописным местам вдоль р. Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады.
🔷 Следующая остановка — «Пьяный ручей». Во время сытного ланча гид расскажет историю места и названия ручья.
🔷 Поднимаясь на перевал, задержимся на площадке с отличным видом на хребет Муста-Тунтури. Здесь же вы сможете сложить пирамидку из камней на счастье.
🔷 Забравшись на верхушку перевала, прогуляемся к сейдам — загадочным священным камням, которым поклонялись местные жители саамы (лопари). Вы услышите историю об этом народе и их шаманах — нойдах. А с ещё одной панорамной точки полюбуетесь тундровыми озёрами.
🔷 Далее спустимся к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на площадке с видом на сам залив, губу Кутовую, п-ов Средний и п-ов Рыбачий.
🔷 Ещё 5 км пути — и мы в долине, которую в годы войны называли «Долина Смерти». После инструктажа по передвижению в горах вас ждёт прогулка на хребет Муста-Тунтури, где пролегала линия фронта. Только представьте, линия соприкосновения с врагом составляла здесь всего 30 метров!
🔷 Вы пройдёте по советским и немецким позициям, услышите рассказы о событиях тех лет, посетите катакомбу и разгадаете тайну секретного оружия. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранилось множество военных артефактов. В завершение выйдем на площадку с видом на Мотовский залив и губу Малую Волоковую (Кольские фьорды).
🔷 Двигаемся в сторону мыса Земляной по западному побережью п-ва Средний до ручья Корабельный, где поднимемся к красивому водопаду. Это высокий каскадный водопад с чашей под ним, в которой можно искупаться как в джакузи и сделать красивые фото в купальнике.
🔷 Продолжим путь через мыс Волоковой, наслаждаясь видами Айновых островов и берегов Норвегии, которые в ясную погоду видно невооружённым взглядом.
🔷 Далее посетим заброшенную советскую береговую батарею. Вооружившись фонариками, побродим по подземным казематам, заглянем в каждую комнату, посмотрим, как жили артиллеристы. Поднимемся на корабельную пушку и поговорим о легендарной батарее Поночевного.
🔷 Остановимся на площадке с красивыми крутыми утесами и потрясающим видом на залив.
🔷 На «Английском утёсе» можно будет лечь на краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и полюбоваться морем.
🔷 Далее прибудем к скалам «Два брата» — двум каменным мегалитам, окутанным легендами.
🔷 Пройдём вдоль скал к фантастическому месту — Берегу рыжих камней. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.
🔷 Это была конечная точка нашего путешествия. Насладившись видами, отправляемся обратно в Мурманск.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике, питание на маршруте (обед в походных условиях, перекусы), сопровождение профессионального инструктора — проводника по автотуризму, фотосъёмка, получение разрешения и плата за посещение ООПП (особо охраняемый природный памятник)
- Маршрут может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Ленина в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.