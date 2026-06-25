Приглашаем отправиться одним из самых впечатляющих маршрутов на севере Мурманской области.
Вы проедете по местам, где сражались за Заполярье, посетите катакомбу и отыщете артефакты военных лет. Откроете зрелищные виды с хребта Муста-Тунтури. Полюбуетесь тундровыми озёрами, водопадами и Баренцевым морем. В хорошую погоду увидите берег Норвегии. А также побываете в священных местах саамов.
Вы проедете по местам, где сражались за Заполярье, посетите катакомбу и отыщете артефакты военных лет. Откроете зрелищные виды с хребта Муста-Тунтури. Полюбуетесь тундровыми озёрами, водопадами и Баренцевым морем. В хорошую погоду увидите берег Норвегии. А также побываете в священных местах саамов.
Описание экскурсии
- Выезжаем из Мурманска и едем 100 км до п. Титовка. По дороге любуемся дикой северной тундрой
- Остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу р. Западная Лица. Здесь проходили одни из самых ожесточенных боёв за Заполярье. Неподалёку вы посетите небольшой военный музей
- Путь будет пролегать по живописным местам вдоль р. Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады
- Поднимаясь на перевал горного хребта Муста-Тунтури, задержимся на площадке с отличным видом. Здесь же вы сможете сложить пирамидку из камней на счастье
- Забравшись на верхушку перевала, прогуляемся к сейдам — загадочным священным камням, которым поклонялись местные жители саамы (лопари). Вы услышите историю об этом народе и их шаманах — нойдах. А с ещё одной панорамной точки полюбуетесь тундровыми озёрами
- Далее спустимся к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на площадке с видом на сам залив, губу Кутовую, п-ов Средний и п-ов Рыбачий
- Двигаемся в сторону мыса Земляной по западному побережью п-ва Средний до ручья Корабельный, где поднимемся к красивому водопаду. Это высокий каскадный водопад с чашей под ним, в которой можно искупаться как в джакузи и сделать красивые фото в купальнике
- Продолжим путь через мыс Волоковой, наслаждаясь видами Айновых островов и берегов Норвегии, которые в ясную погоду видно невооружённым взглядом
- Остановимся на площадке с красивыми крутыми утесами и потрясающей панорамой на залив
- На «Английском утёсе» можно будет лечь на краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и полюбоваться морем
- Далее прибудем к скалам «Два брата» — двум каменным мегалитам, окутанным легендами
- Пройдём вдоль скал к фантастическому месту — Берегу рыжих камней. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.
Это была конечная точка нашего путешествия. Насладившись видами, отправляемся обратно в Мурманск.
Организационные детали
Важно: поездка доступна только для граждан РФ, так как мы выезжаем на пограничные территории
- Мы будем передвигаться на внедорожнике УАЗ-3163 или микроавтобусе УАЗ-2206 в зависимости от размера группы
- В стоимость включено: трансфер на внедорожнике, питание на маршруте (обед в походных условиях), сопровождение профессионального инструктора — проводника по автотуризму, помощь в получении разрешения на посещение ООПТ (особо охраняемая природная территория)
- Не рекомендуем путешествие людям с заболеваниями или травмами позвоночника и неустойчивой психикой, а также детям до 10 лет и людям старше 60
- Если у вас есть ограничения по еде, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы мы учли ваши пожелания
- С животными на экскурсию нельзя
- Маршрут и время выезда может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|16 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 810 туристов
Представляю собственную группу компаний, занимающуюся развитием фототуризма. Мы превращаем путешествия в фотоистории: вместе с нами вы откроете скрытые уголки планеты, которые редко попадают в стандартные маршруты, научитесь ловить свет, композицию и настроение в кадре и получите не только снимки, но и опыт, который останется с вами навсегда. Для нас фототуризм — это диалог с миром через объектив. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Дорога непростая и долгая, но локация того стоит. Были в самом начале сезона, поэтому людей не было совсем. Потрясающие виды, животные и норвежская мобильная связь)
Обед был плотный, можно абсолютно не переживать что останетесь голодными.
Спасибо Евгению за отличный день!
Дорога непростая и долгая, но локация того стоит. Были в самом начале сезона, поэтому людей не было совсем. Потрясающие виды, животные и норвежская мобильная связь)
Обед был плотный, можно абсолютно не переживать что останетесь голодными.
Спасибо Евгению за отличный день!
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О
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
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ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и опытом - то это к Валерии! Без сюсюканий, мы рано утром выехали из города,
+2
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Ю
Посетил полуостров Средний. Море впечатлений. Всë организовано на отлично. Отдельное спасибо гиду Евгению, много интересной информации, всë четко и по делу.
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А
Замечательная прогулка!
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После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю, что организатор далеко не всегда гид. Так и вышло. Информации о гиде я так
+2
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