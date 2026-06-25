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познакомились, поговорили кто что уже видел. Валерия рассказывала что за здания мы видим, что за памятники, высоты и тд, но не по бумажке, а действительно как человек, который знает и любит эти места.

По дороге на Средний мы останавливались в живописных местах и фотографировались, нам рассказывали про природу возникновения рельефов, водопадов и даже мха😅 Очень интересные рассказы в связке с потрясающей природой - это то, что запоминаешь на всю жизнь.

Нас высадили для "нагуливания аппетита" у Двух Братьев и мы гуляли, делали фото, искали ежей в бурых водорослях в отливе, дошли до пляжа Рыжих камней, где Валерия приготовила нам обед! Удобные стульчики, горячий борщ (нереальной вкусноты), чай и кофе и все под шуршание волн и с видом на природу❤️ Мы столько всего видели, но ни одно фото не передаст настоящую красоту этих мест - это надо видеть самому.

Если летом будет что-то подобное и на большее количество дней - мы поедем🫡❤️ Огромное спасибо за впечатления