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Берег рыжих камней: фотопутешествие к полуострову Средний

Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Приглашаем отправиться одним из самых впечатляющих маршрутов на севере Мурманской области.

Вы проедете по местам, где сражались за Заполярье, посетите катакомбу и отыщете артефакты военных лет. Откроете зрелищные виды с хребта Муста-Тунтури. Полюбуетесь тундровыми озёрами, водопадами и Баренцевым морем. В хорошую погоду увидите берег Норвегии. А также побываете в священных местах саамов.
4.9
8 отзывов
Берег рыжих камней: фотопутешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: фотопутешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: фотопутешествие к полуострову Средний

Описание экскурсии

  • Выезжаем из Мурманска и едем 100 км до п. Титовка. По дороге любуемся дикой северной тундрой
  • Остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу р. Западная Лица. Здесь проходили одни из самых ожесточенных боёв за Заполярье. Неподалёку вы посетите небольшой военный музей
  • Путь будет пролегать по живописным местам вдоль р. Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады
  • Поднимаясь на перевал горного хребта Муста-Тунтури, задержимся на площадке с отличным видом. Здесь же вы сможете сложить пирамидку из камней на счастье
  • Забравшись на верхушку перевала, прогуляемся к сейдам — загадочным священным камням, которым поклонялись местные жители саамы (лопари). Вы услышите историю об этом народе и их шаманах — нойдах. А с ещё одной панорамной точки полюбуетесь тундровыми озёрами
  • Далее спустимся к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на площадке с видом на сам залив, губу Кутовую, п-ов Средний и п-ов Рыбачий
  • Двигаемся в сторону мыса Земляной по западному побережью п-ва Средний до ручья Корабельный, где поднимемся к красивому водопаду. Это высокий каскадный водопад с чашей под ним, в которой можно искупаться как в джакузи и сделать красивые фото в купальнике
  • Продолжим путь через мыс Волоковой, наслаждаясь видами Айновых островов и берегов Норвегии, которые в ясную погоду видно невооружённым взглядом
  • Остановимся на площадке с красивыми крутыми утесами и потрясающей панорамой на залив
  • На «Английском утёсе» можно будет лечь на краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и полюбоваться морем
  • Далее прибудем к скалам «Два брата» — двум каменным мегалитам, окутанным легендами
  • Пройдём вдоль скал к фантастическому месту — Берегу рыжих камней. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.

Это была конечная точка нашего путешествия. Насладившись видами, отправляемся обратно в Мурманск.

Организационные детали

Важно: поездка доступна только для граждан РФ, так как мы выезжаем на пограничные территории

  • Мы будем передвигаться на внедорожнике УАЗ-3163 или микроавтобусе УАЗ-2206 в зависимости от размера группы
  • В стоимость включено: трансфер на внедорожнике, питание на маршруте (обед в походных условиях), сопровождение профессионального инструктора — проводника по автотуризму, помощь в получении разрешения на посещение ООПТ (особо охраняемая природная территория)
  • Не рекомендуем путешествие людям с заболеваниями или травмами позвоночника и неустойчивой психикой, а также детям до 10 лет и людям старше 60
  • Если у вас есть ограничения по еде, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы мы учли ваши пожелания
  • С животными на экскурсию нельзя
  • Маршрут и время выезда может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник16 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 810 туристов
Представляю собственную группу компаний, занимающуюся развитием фототуризма. Мы превращаем путешествия в фотоистории: вместе с нами вы откроете скрытые уголки планеты, которые редко попадают в стандартные маршруты, научитесь ловить свет, композицию и настроение в кадре и получите не только снимки, но и опыт, который останется с вами навсегда. Для нас фототуризм — это диалог с миром через объектив. Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Ю
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Дорога непростая и долгая, но локация того стоит. Были в самом начале сезона, поэтому людей не было совсем. Потрясающие виды, животные и норвежская мобильная связь)
Обед был плотный, можно абсолютно не переживать что останетесь голодными.
Спасибо Евгению за отличный день!
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
Ехали за большим впечатлением и мы его получили!
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О
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
Это была великолепная экспедиция! Нашему гиду Сергею большой респект) Всем рекомендую поездку, ожидания оправдались на 146%.
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Прохорова
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и опытом - то это к Валерии! Без сюсюканий, мы рано утром выехали из города,
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познакомились, поговорили кто что уже видел. Валерия рассказывала что за здания мы видим, что за памятники, высоты и тд, но не по бумажке, а действительно как человек, который знает и любит эти места.
По дороге на Средний мы останавливались в живописных местах и фотографировались, нам рассказывали про природу возникновения рельефов, водопадов и даже мха😅 Очень интересные рассказы в связке с потрясающей природой - это то, что запоминаешь на всю жизнь.
Нас высадили для "нагуливания аппетита" у Двух Братьев и мы гуляли, делали фото, искали ежей в бурых водорослях в отливе, дошли до пляжа Рыжих камней, где Валерия приготовила нам обед! Удобные стульчики, горячий борщ (нереальной вкусноты), чай и кофе и все под шуршание волн и с видом на природу❤️ Мы столько всего видели, но ни одно фото не передаст настоящую красоту этих мест - это надо видеть самому.
Если летом будет что-то подобное и на большее количество дней - мы поедем🫡❤️ Огромное спасибо за впечатления

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и+2
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ! Если вам нравится природа севера, бездорожье, шикарные виды и проводник с неиссякаемыми знаниями и
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Ю
Посетил полуостров Средний. Море впечатлений. Всë организовано на отлично. Отдельное спасибо гиду Евгению, много интересной информации, всë четко и по делу.
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А
Замечательная прогулка!
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Наталья
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю, что организатор далеко не всегда гид. Так и вышло. Информации о гиде я так
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и не получила - Евгений позвонил мне сам поздно вечером накануне, когда я уже вся изнервничалась, думая, ехать мне завтра из области в Мурманск, или меня там никто не ждёт.
Экскурсия прошла замечательно - благодаря Евгению и хорошей погоде. Камни на берегу реально рыжие. Мы видели Два брата сверху, затем спустились на берег. Мы видели красивейшую тундру, море разных цветов, лису-попрошайку, зайца. Мы ели рисовую кашу с грибным соусом и пирог с яблоками, прыгали на ухабах на уазике, любовались природой и были совершенно счастливы. В кафе Титовка рекомендую взять пироги с палтусом и ватрушку с морошкой. Ещё там есть мороженое с весьма экзотическими добавками, тут от рекомендаций воздержусь - это лакомство не для всех.
Ехать далеко, непросто, но оно того стоит. При условии, конечно, что вы охотник за природными красотами и новыми эмоциями.

После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,+2
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
После переписки с организатором было сильное желание отказаться от экскурсии. Недружелюбие неприятно удивило. Но я знаю,
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