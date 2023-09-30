Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний

Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы

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Приглашаем отправиться одним из самых впечатляющих маршрутов на севере Мурманской области.

Вы проедете по местам, где сражались за Заполярье, посетите катакомбу и отыщете артефакты военных лет. Откроете зрелищные виды с хребта Муста-Тунтури. Полюбуетесь тундровыми озёрами, водопадами и Баренцевым морем. В хорошую погоду увидите берег Норвегии. А также побываете в священных местах саамов.
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Ближайшие даты:
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Описание

Программа путешествия

🔷 Выезжаем из Мурманска и едем 100 км до п. Титовка. По дороге любуемся дикой северной тундрой.

🔷 Остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу р. Западная Лица. Здесь проходили одни из самых ожесточенных боёв за Заполярье. Неподалёку вы посетите небольшой военный музей.

🔷 Путь будет пролегать по живописным местам вдоль р. Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады.

🔷 Следующая остановка — «Пьяный ручей». Во время сытного ланча гид расскажет историю места и названия ручья.

🔷 Поднимаясь на перевал, задержимся на площадке с отличным видом на хребет Муста-Тунтури. Здесь же вы сможете сложить пирамидку из камней на счастье.

🔷 Забравшись на верхушку перевала, прогуляемся к сейдам — загадочным священным камням, которым поклонялись местные жители саамы (лопари). Вы услышите историю об этом народе и их шаманах — нойдах. А с ещё одной панорамной точки полюбуетесь тундровыми озёрами.

🔷 Далее спустимся к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на площадке с видом на сам залив, губу Кутовую, п-ов Средний и п-ов Рыбачий.

🔷 Ещё 5 км пути — и мы в долине, которую в годы войны называли «Долина Смерти». После инструктажа по передвижению в горах вас ждёт прогулка на хребет Муста-Тунтури, где пролегала линия фронта. Только представьте, линия соприкосновения с врагом составляла здесь всего 30 метров!

🔷 Вы пройдёте по советским и немецким позициям, услышите рассказы о событиях тех лет, посетите катакомбу и разгадаете тайну секретного оружия. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранилось множество военных артефактов. В завершение выйдем на площадку с видом на Мотовский залив и губу Малую Волоковую (Кольские фьорды).

🔷 Двигаемся в сторону мыса Земляной по западному побережью п-ва Средний до ручья Корабельный, где поднимемся к красивому водопаду. Это высокий каскадный водопад с чашей под ним, в которой можно искупаться как в джакузи и сделать красивые фото в купальнике.

🔷 Продолжим путь через мыс Волоковой, наслаждаясь видами Айновых островов и берегов Норвегии, которые в ясную погоду видно невооружённым взглядом.

🔷 Далее посетим заброшенную советскую береговую батарею. Вооружившись фонариками, побродим по подземным казематам, заглянем в каждую комнату, посмотрим, как жили артиллеристы. Поднимемся на корабельную пушку и поговорим о легендарной батарее Поночевного.

🔷 Остановимся на площадке с красивыми крутыми утесами и потрясающим видом на залив.

🔷 На «Английском утёсе» можно будет лечь на краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и полюбоваться морем.

🔷 Далее прибудем к скалам «Два брата» — двум каменным мегалитам, окутанным легендами.

🔷 Пройдём вдоль скал к фантастическому месту — Берегу рыжих камней. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.

🔷 Это была конечная точка нашего путешествия. Насладившись видами, отправляемся обратно в Мурманск.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике, питание на маршруте (обед в походных условиях, перекусы), сопровождение профессионального инструктора — проводника по автотуризму, фотосъёмка, получение разрешения и плата за посещение ООПП (особо охраняемый природный памятник)
  • Маршрут может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Ленина в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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