Приглашаем отправиться одним из самых впечатляющих маршрутов на севере Мурманской области. Вы проедете по местам, где сражались за Заполярье, посетите катакомбу и отыщете артефакты военных лет. Откроете зрелищные виды с хребта Муста-Тунтури. Полюбуетесь тундровыми озёрами, водопадами и Баренцевым морем. В хорошую погоду увидите берег Норвегии. А также побываете в священных местах саамов.

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Описание

Программа путешествия

🔷 Выезжаем из Мурманска и едем 100 км до п. Титовка. По дороге любуемся дикой северной тундрой.

🔷 Остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу р. Западная Лица. Здесь проходили одни из самых ожесточенных боёв за Заполярье. Неподалёку вы посетите небольшой военный музей.

🔷 Путь будет пролегать по живописным местам вдоль р. Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады.

🔷 Следующая остановка — «Пьяный ручей». Во время сытного ланча гид расскажет историю места и названия ручья.

🔷 Поднимаясь на перевал, задержимся на площадке с отличным видом на хребет Муста-Тунтури. Здесь же вы сможете сложить пирамидку из камней на счастье.

🔷 Забравшись на верхушку перевала, прогуляемся к сейдам — загадочным священным камням, которым поклонялись местные жители саамы (лопари). Вы услышите историю об этом народе и их шаманах — нойдах. А с ещё одной панорамной точки полюбуетесь тундровыми озёрами.

🔷 Далее спустимся к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на площадке с видом на сам залив, губу Кутовую, п-ов Средний и п-ов Рыбачий.

🔷 Ещё 5 км пути — и мы в долине, которую в годы войны называли «Долина Смерти». После инструктажа по передвижению в горах вас ждёт прогулка на хребет Муста-Тунтури, где пролегала линия фронта. Только представьте, линия соприкосновения с врагом составляла здесь всего 30 метров!

🔷 Вы пройдёте по советским и немецким позициям, услышите рассказы о событиях тех лет, посетите катакомбу и разгадаете тайну секретного оружия. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранилось множество военных артефактов. В завершение выйдем на площадку с видом на Мотовский залив и губу Малую Волоковую (Кольские фьорды).

🔷 Двигаемся в сторону мыса Земляной по западному побережью п-ва Средний до ручья Корабельный, где поднимемся к красивому водопаду. Это высокий каскадный водопад с чашей под ним, в которой можно искупаться как в джакузи и сделать красивые фото в купальнике.

🔷 Продолжим путь через мыс Волоковой, наслаждаясь видами Айновых островов и берегов Норвегии, которые в ясную погоду видно невооружённым взглядом.

🔷 Далее посетим заброшенную советскую береговую батарею. Вооружившись фонариками, побродим по подземным казематам, заглянем в каждую комнату, посмотрим, как жили артиллеристы. Поднимемся на корабельную пушку и поговорим о легендарной батарее Поночевного.

🔷 Остановимся на площадке с красивыми крутыми утесами и потрясающим видом на залив.

🔷 На «Английском утёсе» можно будет лечь на краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и полюбоваться морем.

🔷 Далее прибудем к скалам «Два брата» — двум каменным мегалитам, окутанным легендами.

🔷 Пройдём вдоль скал к фантастическому месту — Берегу рыжих камней. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.

🔷 Это была конечная точка нашего путешествия. Насладившись видами, отправляемся обратно в Мурманск.

Организационные детали