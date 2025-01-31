Описание экскурсии
Приключение в Хибинах
Путешествие начинается в Мурманске, где вас ждёт захватывающий маршрут вдоль живописных озёр, который приведёт к бескрайним просторам тундры. По пути вы проедете мимо таких городов, как Оленегорск, Мончегорск и Апатиты, и доберётесь до древнейших гор России — Хибин.
Этническая деревня народов Крайнего Севера
Первая остановка — этническая деревня, где вы сможете узнать больше о культуре коренных народов. Здесь вас ждёт:
- Посещение самого масштабного чума в стране;
- Увлекательные мифы и легенды от коренных жителей;
- Аутентичные активности, такие как метание аркана и стрельба из лука;
- Прокат на оленьих упряжках.
Горы Хибины и «Снежная деревня»
Далее мы отправимся в Кировск, где нас ждёт не менее насыщенная программа. Вы посетите экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», который работает с 2008 года. Здесь, у подножия горы Вудъяврчорр, начинается снежное строительство, как только выпадает первый снег. Талантливые скульпторы со всей страны создают удивительные ледяные и снежные произведения искусства.
Гора Айкуайвенчорр
Третья остановка — гора Айкуайвенчорр, где вы сможете насладиться великолепными панорамами с высоты. Поднимитесь на туристическом фуникулёре на высоту почти 1000 метров и откройте для себя красоту Хибин. Невероятные закаты в этом районе оставят незабываемые впечатления.
Арт-парк «Таинственный лес»
Завершит наше путешествие арт-парк под открытым небом «Таинственный лес», расположенный у подножия горы Айкуайвенчорр. Пройдите по неизведанным тропам, наслаждаясь тишиной и спокойствием природы. Уникальная атмосфера, созданная с помощью подсветки и музыки, сделает вашу прогулку по этому волшебному месту незабываемой!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монче-тундра
- Экостровская Имандра
- Кировск
- Апатиты
- Хибины
- Вид на город с горы Айкуайвенчорр
- Таинственный лес
- Ботанический сад (летом)
- Музей самоцветов
- Снежная деревня (зимой)
- Этническая деревня
- Озеро Имандра
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Хорошее настроение
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Входные билеты в деревню саамов, этническую деревню, Снежную деревню, Таинственный лес
- Билеты на фуникулер
- Обед: в саамской деревне - 1300 руб., шведский стол в санатории - 550 руб.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Гид свяжется с Вами накануне поездки
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Отзывы и рейтинг
С ним мы увидели потрясающее закаты и рассветы арктики!
И первый раз за все экскурсии не заснули по пути))))
Нам всё безумно понравилось!!
Ещё ходили с ним на водопады, всё максимально дружелюбно, красиво)))
Видно что человеку нравиться работа и всё делает с душой)))
Обязательно обращайтесь к нему всем советуем на 1000%