Этот необычный тур будет очень интересным для многих путешественников, приезжающих в наш край, поскольку экскурсия объединяет сразу два популярных маршрута за один день: саамскую этническую деревню и невероятные горы Хибины!

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Описание экскурсии

Приключение в Хибинах

Путешествие начинается в Мурманске, где вас ждёт захватывающий маршрут вдоль живописных озёр, который приведёт к бескрайним просторам тундры. По пути вы проедете мимо таких городов, как Оленегорск, Мончегорск и Апатиты, и доберётесь до древнейших гор России — Хибин.

Этническая деревня народов Крайнего Севера

Первая остановка — этническая деревня, где вы сможете узнать больше о культуре коренных народов. Здесь вас ждёт:

Посещение самого масштабного чума в стране;

Увлекательные мифы и легенды от коренных жителей;

Аутентичные активности, такие как метание аркана и стрельба из лука;

Прокат на оленьих упряжках.

Горы Хибины и «Снежная деревня»

Далее мы отправимся в Кировск, где нас ждёт не менее насыщенная программа. Вы посетите экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», который работает с 2008 года. Здесь, у подножия горы Вудъяврчорр, начинается снежное строительство, как только выпадает первый снег. Талантливые скульпторы со всей страны создают удивительные ледяные и снежные произведения искусства.

Гора Айкуайвенчорр

Третья остановка — гора Айкуайвенчорр, где вы сможете насладиться великолепными панорамами с высоты. Поднимитесь на туристическом фуникулёре на высоту почти 1000 метров и откройте для себя красоту Хибин. Невероятные закаты в этом районе оставят незабываемые впечатления.

Арт-парк «Таинственный лес»

Завершит наше путешествие арт-парк под открытым небом «Таинственный лес», расположенный у подножия горы Айкуайвенчорр. Пройдите по неизведанным тропам, наслаждаясь тишиной и спокойствием природы. Уникальная атмосфера, созданная с помощью подсветки и музыки, сделает вашу прогулку по этому волшебному месту незабываемой!