Кировск, Хибины и этническая деревня за один день

Этот необычный тур будет очень интересным для многих путешественников, приезжающих в наш край, поскольку экскурсия объединяет сразу два популярных маршрута за один день: саамскую этническую деревню и невероятные горы Хибины!
5
3 отзыва
Кировск, Хибины и этническая деревня за один день
Кировск, Хибины и этническая деревня за один день
Кировск, Хибины и этническая деревня за один день
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Приключение в Хибинах

Путешествие начинается в Мурманске, где вас ждёт захватывающий маршрут вдоль живописных озёр, который приведёт к бескрайним просторам тундры. По пути вы проедете мимо таких городов, как Оленегорск, Мончегорск и Апатиты, и доберётесь до древнейших гор России — Хибин.

Этническая деревня народов Крайнего Севера

Первая остановка — этническая деревня, где вы сможете узнать больше о культуре коренных народов. Здесь вас ждёт:

  • Посещение самого масштабного чума в стране;
  • Увлекательные мифы и легенды от коренных жителей;
  • Аутентичные активности, такие как метание аркана и стрельба из лука;
  • Прокат на оленьих упряжках.

Горы Хибины и «Снежная деревня»

Далее мы отправимся в Кировск, где нас ждёт не менее насыщенная программа. Вы посетите экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», который работает с 2008 года. Здесь, у подножия горы Вудъяврчорр, начинается снежное строительство, как только выпадает первый снег. Талантливые скульпторы со всей страны создают удивительные ледяные и снежные произведения искусства.

Гора Айкуайвенчорр

Третья остановка — гора Айкуайвенчорр, где вы сможете насладиться великолепными панорамами с высоты. Поднимитесь на туристическом фуникулёре на высоту почти 1000 метров и откройте для себя красоту Хибин. Невероятные закаты в этом районе оставят незабываемые впечатления.

Арт-парк «Таинственный лес»

Завершит наше путешествие арт-парк под открытым небом «Таинственный лес», расположенный у подножия горы Айкуайвенчорр. Пройдите по неизведанным тропам, наслаждаясь тишиной и спокойствием природы. Уникальная атмосфера, созданная с помощью подсветки и музыки, сделает вашу прогулку по этому волшебному месту незабываемой!

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монче-тундра
  • Экостровская Имандра
  • Кировск
  • Апатиты
  • Хибины
  • Вид на город с горы Айкуайвенчорр
  • Таинственный лес
  • Ботанический сад (летом)
  • Музей самоцветов
  • Снежная деревня (зимой)
  • Этническая деревня
  • Озеро Имандра
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Хорошее настроение
  • Горячий чай
Что не входит в цену
  • Входные билеты в деревню саамов, этническую деревню, Снежную деревню, Таинственный лес
  • Билеты на фуникулер
  • Обед: в саамской деревне - 1300 руб., шведский стол в санатории - 550 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на личном авто по адресу проживания
Завершение: Трансфер в любую локацию Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Благодарим за выбор нашей экскурсии! Гид свяжется с Вами накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 янв 2025
Это была одна из самых запоминающийся поездок! Спасибо организаторам за интересные маршруты и локации. Спасибо Алексею за огромный багаж увлекательно и полезной информации, грамотную речь, неравнодушие к истории своего края и уменее её преподнести. Экскурсия оказалась не только развлекательной, но и познавательной. Нам фантастически повезло!
Д
30 янв 2025
Потрясающая программа! Потрясающий гид! Максим всё безумно классно, весело и максимально интересно рассказывал!
С ним мы увидели потрясающее закаты и рассветы арктики!
И первый раз за все экскурсии не заснули по пути))))
Нам всё безумно понравилось!!
Ещё ходили с ним на водопады, всё максимально дружелюбно, красиво)))
Видно что человеку нравиться работа и всё делает с душой)))
Обязательно обращайтесь к нему всем советуем на 1000%
О
28 янв 2025
Потрясающая экскурсия!!! Хибины, Сказочный лес, Снежная деревня, Саамская деревня, все локации интересные, с красивой природой, огромные спасибо гиду Алексею, четкая организация, интересные рассказы о родном крае. Приятный бонус- на обратном пути увидели Северное сияние. Спасибо водителю Александру за профессионализм.

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