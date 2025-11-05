Северная природа возле Кировска впечатляет своей суровой красотой, а культурное наследие региона остаётся малоизвестным.
Экскурсия поможет вам изучить горные вершины, легендарную Айкуайвенчорр, жизнь и традиции саамов, музеи и арт-объекты в гармонии с природой. Всё, чтобы вы в полной мере прочувствовали атмосферу края, его историю и современную культуру!
Описание экскурсии
9:00 — встреча и выезд из Мурманска
12:00 — прибытие в Кировск. Подъём на вершину Айкуайвенчорр, что в переводе означает «гора с головой матери Бога». Для древних саамов это священное место. Гору также называют «Спящая красавица» — и вы услышите, почему. Локация доступна при работающем подъёмнике.
13:30 — посещение Снежной деревни — удивительного комплекса из снега и льда (в зимний период).
14:30 — обед в оздоровительном комплексе «Тирвас» в формате шведского стола и прогулка по окрестностям.
15:30 — музей «Апатит». Здесь вас ждут:
- основная экспозиция из 8 залов
- выставка «Быт и нравы Российской империи»
- мультимедийная экспозиция в часовой башне «Путешествие из недр Земли в атмосферу»
17:00 — смотровая площадка на озеро.
18:00 — выезд обратно в Мурманск.
21:00 — прибытие в город.
Тайминг ориентировочный.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Toyota Fortuner, Mercedes Sprinter
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Снежная деревня: 800 ₽ за взрослого, дети до 6 лет — бесплатно, с 7–13 лет — 400 ₽
- Таинственный лес: 600 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка
- Обед (шведский стол): 800 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Воровского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 4468 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на 100%! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 ноя 2025
Это поездка по живописнейшим местам - горы, тунда, озера, всё оставило незабываемые впечатления! Музей минералов просто поразил разнообразием и необычностью минералов, таких причуд природы даже не ожидала увидеть. Гид Антон интересно и незанудно познакомил с историей, географией, народностями Мурманской области. Вел машину очень аккуратно, чувствовали себя в безопасности. В общем, день получился отличным, спасибо команде организаторов и гиду лично!
С
Станислав
31 окт 2025
Гидом был Сергей. В Кировске из-за подготовки к зимнему сезону закрыт подъемник и таиственый лес, снежная деревня открывается только к середине декабря. Но с Сергеем экскурсия получилась насыщенной. Посмотрели на реки и озера, доехали до смотровых площадок, посетили ботанический сад, музей камня и заброшенный ж/д вокзал. Забирались пешком на горы для красивых видов. Знакомство с Кировском прошло на Ура.
