Северная природа возле Кировска впечатляет своей суровой красотой, а культурное наследие региона остаётся малоизвестным. Экскурсия поможет вам изучить горные вершины, легендарную Айкуайвенчорр, жизнь и традиции саамов, музеи и арт-объекты в гармонии с природой. Всё, чтобы вы в полной мере прочувствовали атмосферу края, его историю и современную культуру!

Описание экскурсии

9:00 — встреча и выезд из Мурманска

12:00 — прибытие в Кировск. Подъём на вершину Айкуайвенчорр, что в переводе означает «гора с головой матери Бога». Для древних саамов это священное место. Гору также называют «Спящая красавица» — и вы услышите, почему. Локация доступна при работающем подъёмнике.

13:30 — посещение Снежной деревни — удивительного комплекса из снега и льда (в зимний период).

14:30 — обед в оздоровительном комплексе «Тирвас» в формате шведского стола и прогулка по окрестностям.

15:30 — музей «Апатит». Здесь вас ждут:

основная экспозиция из 8 залов

выставка «Быт и нравы Российской империи»

мультимедийная экспозиция в часовой башне «Путешествие из недр Земли в атмосферу»

17:00 — смотровая площадка на озеро.

18:00 — выезд обратно в Мурманск.

21:00 — прибытие в город.

Тайминг ориентировочный.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Toyota Fortuner, Mercedes Sprinter

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

