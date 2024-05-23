Маяк-памятник – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Маяк-памятник» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - город воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
4 000 за человека
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Мурманск - город воинской славы
    Понравился экскурсовод Владимир!
  • Н
    Наталия
    12 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
  • Л
    Лариса
    3 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Почти все увидела, что хотела.
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
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    интересно рассказывает. Однозначно- рекомендую. Из минусов - на ледокол не попасть от слова совсем. После 2-часового ожидания остаться без знакомства с ледоколом очень обидно. А от обзорной экскурсии- только самые положительные эмоции.

  • Л
    Любовь
    19 июня 2023
    Старинный город Кола и великолепие Мурманска
    Экскурсовод Мила, полностью соответствует своему имени. Экскурсия прошла в женском коллективе и Мурманск нам открылся с нежной стороны. Интересные рассказы,
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    увлекательные виды этого полярного города. Ещё из больших плюсов комфортное и деликатное вождение Милы. Так же советы, какие локации стоит посетить, что не вошли в экскурсию. Когда впервые в городе, очень важно как он тебе откроется. Нам повезло)

  • И
    Инна
    27 февраля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Маяк-памятник»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
  3. Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Пляж «Яйца драконов»
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Маяк-памятник" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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