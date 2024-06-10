Отложи в сторону дела, выйди из душного офиса.
Здесь тебя ждёт море положительных эмоций и впечатлений! А ещё активный отдых на свежем воздухе и необычайно красивая природа Севера.
Прокатись на мотоцикле навстречу свободе! Не умеешь? Научу! Все проще, чем кажется: достаточно уметь кататься на велосипеде.
Здесь тебя ждёт море положительных эмоций и впечатлений! А ещё активный отдых на свежем воздухе и необычайно красивая природа Севера.
Прокатись на мотоцикле навстречу свободе! Не умеешь? Научу! Все проще, чем кажется: достаточно уметь кататься на велосипеде.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы с вами встретимся на треке, я выдам экипировку, познакомлю с мотоциклом. Если у вас нет опыта, проведу обучение: вы научитесь плавно трогаться, безопасно останавливаться, переключать передачи. А затем отправитесь кататься самостоятельно или с инструктором (по желанию). Наш трек со множеством спусков и подъёмов для любого уровня подготовки, есть карьер с песком для опытных райдеров. Вихрь новых впечатлений и эмоций обеспечен!
Организационные детали
- Программа 18+. Также возможно обучение с 16 лет (обязательно присутствие одного из родителей).
- До трека вы можете добраться самостоятельно, на такси или воспользоваться нашим трансфером. В пределах Мурманска, Росляково и Колы — 1000 руб., из аэропорта — 2000 руб. за автомобиль вместимостью до 4 человек в одну сторону.
- Надевайте одежду и обувь, которую не жалко испачкать. С собой возьмите паспорт и воду — захочется пить☺️
Особенности формата
- Полная экипировка (шлем, балаклава, панцирь, перчатки, наколенники и налокотники) входит в стоимость проката
- Кататься будем на эндуро Kayo 250. Перед каждым катанием проводится инструктаж.
- Категория А и страховка не требуется, мотоциклы проходят как спортинвентарь
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обучение — 500 руб. /30 мин
- Выезд на локации по предварительному согласованию (минимум за 10 дней):
— Териберка — 15000 руб. /чел.
— Хибины — 25000 руб. /чел.
— Полуостров Средний — 30000 руб. /чел.
— Дальние Зеленцы — 25000 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 200 ₽
|Прокат мотоцикла
|3 200 ₽
|Прокат мотоцикла + обучение
|3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Мурманске
Занимаюсь прокатом и обучением с 2022 года, имею диплом мастера производственного обучения вождению транспортных средств. Обучаю тех, кто никогда не управлял мотоциклом. Индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 16:00
910₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.