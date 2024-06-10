Отложи в сторону дела, выйди из душного офиса. Здесь тебя ждёт море положительных эмоций и впечатлений! А ещё активный отдых на свежем воздухе и необычайно красивая природа Севера. Прокатись на мотоцикле навстречу свободе! Не умеешь? Научу! Все проще, чем кажется: достаточно уметь кататься на велосипеде.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами встретимся на треке, я выдам экипировку, познакомлю с мотоциклом. Если у вас нет опыта, проведу обучение: вы научитесь плавно трогаться, безопасно останавливаться, переключать передачи. А затем отправитесь кататься самостоятельно или с инструктором (по желанию). Наш трек со множеством спусков и подъёмов для любого уровня подготовки, есть карьер с песком для опытных райдеров. Вихрь новых впечатлений и эмоций обеспечен!

Организационные детали

Программа 18+. Также возможно обучение с 16 лет (обязательно присутствие одного из родителей).

До трека вы можете добраться самостоятельно, на такси или воспользоваться нашим трансфером. В пределах Мурманска, Росляково и Колы — 1000 руб., из аэропорта — 2000 руб. за автомобиль вместимостью до 4 человек в одну сторону.

Надевайте одежду и обувь, которую не жалко испачкать. С собой возьмите паспорт и воду — захочется пить☺️

Особенности формата

Полная экипировка (шлем, балаклава, панцирь, перчатки, наколенники и налокотники) входит в стоимость проката

Кататься будем на эндуро Kayo 250. Перед каждым катанием проводится инструктаж.

Категория А и страховка не требуется, мотоциклы проходят как спортинвентарь

Дополнительные расходы (по желанию)