Согласно расписанию в календаре

Приглашаем вас в Териберку – это удивительное по своей красоте место Заполярного края, в полной мере раскрывающее всю мощь и невообразимое величие суровой северной природы. Мы предлагаем вашему вниманию однодневное путешествие по всем знаменитым туристическим точкам Териберки, познакомим с животным миром и традициями коренных жителей севера.

Экскурсия начинается в 8-9 утра, где мы встречаем наших гостей по адресу, который они указали. По дороге, что занимает около 2-2.5 часов, делаем несколько остановок: озеро Канентьявр, перевал с каменными пирамидками, Териберский гаишник, водохранилище.

В Териберке посещаем песчаный пляж, скелет левиафана, деревянный трон, судно выброшенное на берег, заброшенную школу и этно парк, где можем покормить оленей и погладить хаски (цена билета 100 р).

Далее отправляемся на кладбище кораблей, пляж яйца драконов и замерзающий по зиме водопад, на который, в зимнее время, все желающие могут отправиться на снегоходах (1000 р/чел., бронь заранее). Перед отправкой в Мурманск при желании можно посетить Териберскую пивоварню и ресторан, где угоститься местным пивом и деликатесами.