Согласно расписанию в календаре

Териберка - путешествие на край севера

Заполярного края, в полной мере раскрывающее всю мощь и невообразимое величие суровой северной...

Заполярного края, в полной мере раскрывающее всю мощь и невообразимое величие суровой северной природы.

Мы предлагаем вашему вниманию однодневное путешествие по всем знаменитым туристическим точкам Териберки, познакомим с животным миром и традициями коренных жителей севера.
Териберка - путешествие на край севера
Териберка - путешествие на край севера
Териберка - путешествие на край севера
Териберка - путешествие на край севера
Приглашаем вас в Териберку – это удивительное по своей красоте место Заполярного края, в полной мере раскрывающее всю мощь и невообразимое величие суровой северной природы. Мы предлагаем вашему вниманию однодневное путешествие по всем знаменитым туристическим точкам Териберки, познакомим с животным миром и традициями коренных жителей севера.
Экскурсия начинается в 8-9 утра, где мы встречаем наших гостей по адресу, который они указали. По дороге, что занимает около 2-2.5 часов, делаем несколько остановок: озеро Канентьявр, перевал с каменными пирамидками, Териберский гаишник, водохранилище.
В Териберке посещаем песчаный пляж, скелет левиафана, деревянный трон, судно выброшенное на берег, заброшенную школу и этно парк, где можем покормить оленей и погладить хаски (цена билета 100 р).
Далее отправляемся на кладбище кораблей, пляж яйца драконов и замерзающий по зиме водопад, на который, в зимнее время, все желающие могут отправиться на снегоходах (1000 р/чел., бронь заранее). Перед отправкой в Мурманск при желании можно посетить Териберскую пивоварню и ресторан, где угоститься местным пивом и деликатесами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-12 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида на маршруте
Что не входит
  • Посещение этно парка 200р
  • Снегоходы 1000р
  • Ресторан по желанию,средний чек 1500р
Где начинаем и завершаем
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Надежда
Надежда
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🎩Индивидуальные🏡Выездные#Баренцево море

Еще несколько похожих предложений в Мурманске

Териберка - берег Северного Ледовитого океана
Индивидуальная экскурсия
5
7
12 000
за 1-3 чел.
Териберка - берег Северного Ледовитого океана
Затерянная где-то на краю Земли, Териберка покорит вас своими суровыми, но прекрасными ландшафтами
Ежедневно с 10:00-11:00
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
21
6 000
за 1 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
14 000
за 1-15 чел.
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Териберка — путешествие на край света
Индивидуальная экскурсия
5
1
12 000
за 1-8 чел.
Териберка — путешествие на край света
Впечатлиться северными пейзажами и раскрыть историю знаменитого поселка
Териберка — северный удел
Индивидуальная экскурсия
5
12
17 500
за 1-7 чел.
Териберка — северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Путешествие в Териберку в мини-группе
5
13
11ч
4 700
за 1 чел.
Путешествие в Териберку в мини-группе
На окраине Мурманской области находится небольшое село Териберка
Согласно расписанию в календаре
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
4.9
77
11ч
5 500
за 1 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
ежедневно в 09:00
Териберка – дитя сурового Заполярья
Индивидуальная экскурсия
5
1
11ч
23 000
за 1-6 чел.
Териберка – дитя сурового Заполярья
Собрать коллекцию необыкновенных пейзажей Арктики и встретиться с мощью Северного Ледовитого океана
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
Индивидуальная экскурсия
5
42
14 000
за 1-4 чел.
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 500
за 1-4 чел.
Индивидуальное путешествие в Териберку
Териберка - это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря
Согласно расписанию в календаре
Териберка. Север, который вы ждете
11ч
6 000
за 1 чел.
Териберка. Север, который вы ждете
Понять тонкую красоту природы и услышать предания Кольского края
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:00
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Индивидуальная экскурсия
4.9
84
10ч
14 000
за 1-3 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана

Надежда проводит ещё 4 экскурсии

Мурманск столица - Арктики
Индивидуальный трансфер
6 000
за 1 чел.
Мурманск столица - Арктики
Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску и его окрестностям в...
Согласно расписанию в календаре
Из Мурманска в Саамскую деревню
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1 чел.
Из Мурманска в Саамскую деревню
Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа - саами
Ежедневно с 09.00
В поисках Северного Сияния
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1 чел.
В поисках Северного Сияния
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния
Ежедневно в 21.00
Североморск и северный флот
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1 чел.
Североморск и северный флот
Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска
Ежедневно, кроме вторника и среды
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
🇷🇺