Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
7500 ₽ за человека
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
7755 ₽ за человека
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Групповая экскурсия по Хибинам и Кировску подарит незабываемые впечатления. Вас ждут ледяные скульптуры, ботанический сад и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
8755 ₽ за человека
Мурманск - главный город Заполярья
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 7000 ₽ за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: Либо в районе площади Пяти углов, либо забираем по...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
8619 ₽ за человека
