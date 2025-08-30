Мои заказы

Чем заняться в Мурманске осенью – экскурсии в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Чем заняться в Мурманске осенью» в Мурманске, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Киты, тюлени и невероятная Териберка
На машине
На катере
12 часов
280 отзывов
Водная прогулка
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
7500 ₽ за человека
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
На машине
13 часов
648 отзывов
Водная прогулка
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
7755 ₽ за человека
Величественные Хибины и Кировск за один день
На машине
10 часов
28 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Групповая экскурсия по Хибинам и Кировску подарит незабываемые впечатления. Вас ждут ледяные скульптуры, ботанический сад и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
8755 ₽ за человека
Мурманск - главный город Заполярья
На машине
4 часа
300 отзывов
Индивидуальная
Мурманск - главный город Заполярья
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 7000 ₽ за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
На машине
На катере
12 часов
843 отзыва
Водная прогулка
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: Либо в районе площади Пяти углов, либо забираем по...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
8619 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Чем заняться в Мурманске осенью»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Киты, тюлени и невероятная Териберка
  2. Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
  3. Величественные Хибины и Кировск за один день
  4. Мурманск - главный город Заполярья
  5. Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Памятник Ждущей
  6. Кольский мост
  7. Набережная
  8. Площадь пяти углов
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Чем заняться в Мурманске осенью" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7000 до 8755. Туристы уже оставили гидам 2099 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Мурманске на 2025 год по теме «Чем заняться в Мурманске осенью», 2099 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь