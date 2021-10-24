Что вас ожидает

Живописные водопады

Перед вами предстанут каскады разной полноводности, мощи и красоты. Каждый окружают леса и каменные валуны, поросшие мхом и лишайником, дороги идут через бескрайние поля — они укрыты снегом зимой и благоухают летом. У вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться водопадами и сделать фотографии. Итак, в программе:

Водопад на реке Лавна — пожалуй, самый известный в Мурманской области

Водопад на реке Ура, разливающийся в озеро

Два водопада на реке Западная Лица

Водопад на реке Юринго рядом с дорогой

Водопад Мельничный на реке Титовка, состоящий из трех ступеней

Военный Мурманск и Абрам-Мыс

После поездки ко второму из водопадов мы остановимся у мемориала Долина Славы: на фоне памятников и стел я расскажу о героизме защитников Заполярья во время Великой Отечественной войны. По желанию по пути также посетим Музей обороны Титовского рубежа. А в финале экскурсии вы увидите Мурманск как на ладони с Абрам-Мыса на западном берегу Кольского залива.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле. Начало и окончание в Мурманске.

Экскурсия доступна в том числе для путешественников с детьми. Тяжелых треков нет, всего пройдем около 7 км, дистанция между водопадами на машине не более 30 минут.

Предусмотрено время для обеда в кафе на реке Титовка (питание оплачивается отдельно)

Особенности формата