Что вас ожидает
Живописные водопады
Перед вами предстанут каскады разной полноводности, мощи и красоты. Каждый окружают леса и каменные валуны, поросшие мхом и лишайником, дороги идут через бескрайние поля — они укрыты снегом зимой и благоухают летом. У вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться водопадами и сделать фотографии. Итак, в программе:
- Водопад на реке Лавна — пожалуй, самый известный в Мурманской области
- Водопад на реке Ура, разливающийся в озеро
- Два водопада на реке Западная Лица
- Водопад на реке Юринго рядом с дорогой
- Водопад Мельничный на реке Титовка, состоящий из трех ступеней
Военный Мурманск и Абрам-Мыс
После поездки ко второму из водопадов мы остановимся у мемориала Долина Славы: на фоне памятников и стел я расскажу о героизме защитников Заполярья во время Великой Отечественной войны. По желанию по пути также посетим Музей обороны Титовского рубежа. А в финале экскурсии вы увидите Мурманск как на ладони с Абрам-Мыса на западном берегу Кольского залива.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автомобиле. Начало и окончание в Мурманске.
- Экскурсия доступна в том числе для путешественников с детьми. Тяжелых треков нет, всего пройдем около 7 км, дистанция между водопадами на машине не более 30 минут.
- Предусмотрено время для обеда в кафе на реке Титовка (питание оплачивается отдельно)
Особенности формата
- Зимой мы будем использовать снегоступы (я их предоставлю), поэтому стоимость экскурсии зимой — 4500 руб. с человека
- Обязательно берите с собой гражданские паспорта, так как мы будем проходить пограничный контроль
- Ранней весной и поздней осенью вам могут понадобиться резиновые сапоги — я сообщу об этом заранее