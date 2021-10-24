Водопады Мурманска круглый год

Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса

5
1 отзыв
Это путешествие в любое время года подарит вам захватывающий день на свежем воздухе и откроет новые чудеса сурового края.

Я отвезу вас к шести водопадам в окружении лесов, камней и северных растений.

Передвигаться будем на машине и пешком, зимой нам также помогут снегоступы.

А еще вы узнаете о защитниках Заполярья в Долине Славы и побываете на Абрам-Мысе напротив Мурманска.
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год
Водопады Мурманска круглый год

Что вас ожидает

Живописные водопады

Перед вами предстанут каскады разной полноводности, мощи и красоты. Каждый окружают леса и каменные валуны, поросшие мхом и лишайником, дороги идут через бескрайние поля — они укрыты снегом зимой и благоухают летом. У вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться водопадами и сделать фотографии. Итак, в программе:

  • Водопад на реке Лавна — пожалуй, самый известный в Мурманской области
  • Водопад на реке Ура, разливающийся в озеро
  • Два водопада на реке Западная Лица
  • Водопад на реке Юринго рядом с дорогой
  • Водопад Мельничный на реке Титовка, состоящий из трех ступеней

Военный Мурманск и Абрам-Мыс

После поездки ко второму из водопадов мы остановимся у мемориала Долина Славы: на фоне памятников и стел я расскажу о героизме защитников Заполярья во время Великой Отечественной войны. По желанию по пути также посетим Музей обороны Титовского рубежа. А в финале экскурсии вы увидите Мурманск как на ладони с Абрам-Мыса на западном берегу Кольского залива.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле. Начало и окончание в Мурманске.
  • Экскурсия доступна в том числе для путешественников с детьми. Тяжелых треков нет, всего пройдем около 7 км, дистанция между водопадами на машине не более 30 минут.
  • Предусмотрено время для обеда в кафе на реке Титовка (питание оплачивается отдельно)

Особенности формата

  • Зимой мы будем использовать снегоступы (я их предоставлю), поэтому стоимость экскурсии зимой — 4500 руб. с человека
  • Обязательно берите с собой гражданские паспорта, так как мы будем проходить пограничный контроль
  • Ранней весной и поздней осенью вам могут понадобиться резиновые сапоги — я сообщу об этом заранее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автовокзале Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав, вырос в Мурманске. С детства моя жизнь связана с природой Север. Я накопил большой багаж знаний о нашей Северной природе — и готов ими с вами делиться. Организую поездки по Мурманскому краю на комфортных микроавтобусах.
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1 реальный отзыв

Е
24 окт 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия, увидели много красивых мест, хотя изначально сомневались стоит ли ехать или нет, но так как был свободный день, решили все таки поехать и ничуть не пожалели. Гид увлекательно рассказывает не только по теме экскурсии, но и отвечает на все возникшие вопросы. Однозначная рекомендация.

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