Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
В этой экскурсии мы объединили посещение Териберки с наблюдением за северным сиянием.
Днём вы окажетесь на краю земли: увидите знаменитый пляж драконьих яиц, скелет кита, кладбище кораблей, насладитесь невероятными видами и попробуете блюда местной кухни. А ночью отправитесь на охоту и своими глазами увидите завораживающие фиолетово-зелёные всполохи.
Днём вы окажетесь на краю земли: увидите знаменитый пляж драконьих яиц, скелет кита, кладбище кораблей, насладитесь невероятными видами и попробуете блюда местной кухни. А ночью отправитесь на охоту и своими глазами увидите завораживающие фиолетово-зелёные всполохи.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из Мурманска мы направимся в Териберку, дорога займёт около 2,5 часов в одну сторону. По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажами северной тундры и запечатлеть красоту Севера на фотоплёнку. Гид расскажет о промысле местного населения, чем живёт и как развивается старинный посёлок на берегу Баренцева моря.
В самой Териберке посетим главные достопримечательности: Кладбище кораблей, водопад Батарейский, пляж драконьих яиц, трон Посейдона, качели с видом на Баренцево море, огромный скелет чудо-рыбы, выброшенный на берег корабль и песчаный пляж. Помимо популярных туристических мест, заглянем в таинственные уголки, не отмеченные на карте.
Затем сделаем остановку на обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки. В меню — сливочная уха с нежным филе морской рыбы, мясное или рыбное блюдо с гарниром на выбор и морс из свежих северных ягод.
Возвращаемся в Мурманск и готовимся к охоте за северным сиянием. В черте города понаблюдать за всполохами на небе не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней — на просторах северной природы. Гид отвезёт вас в наиболее благоприятное место, где вы сможете насладиться этим чудом природы и сделать эффектные фото.
Организационные детали
- В стоимость входит: услуги гида-экскурсовода и гида-фотографа, трансфер на автомобиле Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter, посещение природного парка «Териберка», обед.
- В зимний период отдельно оплачивается перемещение по природному парку на снегоходных санях (по желанию) — 1000 руб. /чел.
- Рекомендуем надеть тёплую непродуваемую и непромокаемую одежду, термобельё, удобную обувь (треккинговые ботинки или кроссовки), головной убор. Возьмите с собой паспорт, полис ОМС, наличные деньги, личную аптечку, портативную зарядку, воду и перекус (возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Важная информация
- Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий. Мы не рискуем вашей безопасностью и перенесём поездку на более безопасный день.
- Сезон северного сияния на Кольском полуострове открывается с 1 сентября. Но это природное явление, поэтому мы не можем дать 100% гарантию, что вы его увидите.
- Чтобы повысить шансы на успешную охоту, мы рекомендуем приезжать в Мурманск минимум на 3 полные ночи, чтобы дождаться наиболее благоприятных условий для проведения экскурсии.
- Северное сияние всегда разное, предугадать, какими цветами оно разольётся в небе, невозможно. Также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Воровского
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней.
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