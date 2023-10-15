Что вас ожидает

Из Мурманска мы направимся в Териберку, дорога займёт около 2,5 часов в одну сторону. По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажами северной тундры и запечатлеть красоту Севера на фотоплёнку. Гид расскажет о промысле местного населения, чем живёт и как развивается старинный посёлок на берегу Баренцева моря.

В самой Териберке посетим главные достопримечательности: Кладбище кораблей, водопад Батарейский, пляж драконьих яиц, трон Посейдона, качели с видом на Баренцево море, огромный скелет чудо-рыбы, выброшенный на берег корабль и песчаный пляж. Помимо популярных туристических мест, заглянем в таинственные уголки, не отмеченные на карте.

Затем сделаем остановку на обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки. В меню — сливочная уха с нежным филе морской рыбы, мясное или рыбное блюдо с гарниром на выбор и морс из свежих северных ягод.

Возвращаемся в Мурманск и готовимся к охоте за северным сиянием. В черте города понаблюдать за всполохами на небе не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней — на просторах северной природы. Гид отвезёт вас в наиболее благоприятное место, где вы сможете насладиться этим чудом природы и сделать эффектные фото.

Организационные детали

В стоимость входит: услуги гида-экскурсовода и гида-фотографа, трансфер на автомобиле Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter, посещение природного парка «Териберка», обед.

В зимний период отдельно оплачивается перемещение по природному парку на снегоходных санях (по желанию) — 1000 руб. /чел.

Рекомендуем надеть тёплую непродуваемую и непромокаемую одежду, термобельё, удобную обувь (треккинговые ботинки или кроссовки), головной убор. Возьмите с собой паспорт, полис ОМС, наличные деньги, личную аптечку, портативную зарядку, воду и перекус (возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий).

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Важная информация