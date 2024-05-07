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Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера

Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Наш путь к сейдовым комплексам и атмосферной Териберке – погружение в магию и красоту севера Кольского полуострова.

Вы побываете в древних местах силы, откроете секрет их происхождения, пройдете по следам саамских шаманов.

И бесповоротно влюбитесь в этот суровый край, прогуливаясь по местам съемок «Левиафана», пляжу с яйцами дракона и лаконичному берегу Баренцева моря.
4.8
7 отзывов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера

Описание экскурсии

На поиски саамских сейдов

Следы древнего ледника, застывшие в камне северные шаманы — есть разные версии о происхождении сейдов, и вы сами выберете наиболее подходящую для вас. Огромные камни, установленные «на подставках», разбросаны по всему северу Кольского полуострова и считаются одной из главных святынь коренного народа саами. Мы побываем в нескольких подобных местах силы, где шаманы-нойды свершали ритуалы и приносили жертвы. У аутентичных сейдов вы погрузитесь в атмосферу Севера, сможете с нашей помощью провести небольшой ритуал и попросить у богов исполнения желаний.

Териберка и ее сказочные окрестности

Разумеется, мы не обойдем вниманием туристическую мекку Кольского полуострова — рыбацкий поселок Териберка. Вы побываете на краю земли, пройдете по берегу Баренцева моря, отыщете кладбище кораблей и узнаете об истории северного поселения. Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море. Кроме того, в Териберке мы сможем заглянуть в один из ресторанов с блюдами местной кухни.

А если удача будет на нашей стороне, то на обратном пути мы увидим северное сияние!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер
  • Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека
  • У вас будет возможность пообедать блюдами северной кухни в одном из ресторанов Териберки (обед оплачивается дополнительно)
  • В случае, если мы на обратном пути поймаем Северное сияние, гид может сфотографировать вас: фотографии оплачиваются отдельно из расчета 200 рублей за готовую фотографию

Экипировка

Север всегда неожиданно меняет погоду, необходимо быть к этому готовыми. На вас должна быть удобная и непромокаемая обувь (если такой нет, сообщите нам заранее, чтобы гид подобрал вам обувь). Одежда должна защищать вас от ветра и дождя — большая часть пешеходной части экскурсии пройдет по тундре.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Пенсионеры4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель Азимут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 983 туристов
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно
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с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Наша команда профессионально занимается поиском китов и участвует в проекте гражданской науки «Киты Териберки», мы проводим фотофиксацию китообразных. Также наша команда принимала участие в спасении кита Станислава. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
В поездке сопровождал, Андрей. Очень грамотный и отличный "пацан". Тему знает и грамотно освещает. Подружились и обменялись впечатлениями, нашли общие интересы. В общем респект и уважение. Отлично. 💪👍
В поездке сопровождал, Андрей. Очень грамотный и отличный &quot;пацан&quot;. Тему знает и грамотно освещает. Подружились и
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Azat
Ездили на экскурсию с Артёмом. Всё отлично! Правда, одного дня мало на Териберку)
Отдельное большое спасибо, что очень оперативно организовали экскурсию. Утром должны были поехать с другим гидом по другой экскурсии на трипстере. Из-за форс-мажора та экскурсия сорвалась. Написал Татьяне, буквально за несколько минут всё было организовано. День не пропал. Мы счастливы. Вернёмся ещё)
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А
Вчера съездили в этот великолепный тур с гидом Иваном и получили огромное количество впечатлений и положительных эмоций. Иван - прекрасный гид, хорошо знающий данные места, увлекательно рассказывал нам о сейдах, народе саами и природе Севера. Мы увидели красивейшие пейзажи, а благодаря погоде прониклись суровой северной атмосферой. Эта поездка запомнится нами на всю жизнь.
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П
Я был не первый раз в Териберке, но гиду удалось показать новые места и рассказать много интересного!
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Данил
Спасибо Илье за отливную поездку! Успехов во всех делах
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Т
Отличная экскурсия
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