Наш путь к сейдовым комплексам и атмосферной Териберке – погружение в магию и красоту севера Кольского полуострова. Вы побываете в древних местах силы, откроете секрет их происхождения, пройдете по следам саамских шаманов. И бесповоротно влюбитесь в этот суровый край, прогуливаясь по местам съемок «Левиафана», пляжу с яйцами дракона и лаконичному берегу Баренцева моря.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На поиски саамских сейдов

Следы древнего ледника, застывшие в камне северные шаманы — есть разные версии о происхождении сейдов, и вы сами выберете наиболее подходящую для вас. Огромные камни, установленные «на подставках», разбросаны по всему северу Кольского полуострова и считаются одной из главных святынь коренного народа саами. Мы побываем в нескольких подобных местах силы, где шаманы-нойды свершали ритуалы и приносили жертвы. У аутентичных сейдов вы погрузитесь в атмосферу Севера, сможете с нашей помощью провести небольшой ритуал и попросить у богов исполнения желаний.

Териберка и ее сказочные окрестности

Разумеется, мы не обойдем вниманием туристическую мекку Кольского полуострова — рыбацкий поселок Териберка. Вы побываете на краю земли, пройдете по берегу Баренцева моря, отыщете кладбище кораблей и узнаете об истории северного поселения. Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море. Кроме того, в Териберке мы сможем заглянуть в один из ресторанов с блюдами местной кухни.

А если удача будет на нашей стороне, то на обратном пути мы увидим северное сияние!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включен трансфер

Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека

У вас будет возможность пообедать блюдами северной кухни в одном из ресторанов Териберки (обед оплачивается дополнительно)

В случае, если мы на обратном пути поймаем Северное сияние, гид может сфотографировать вас: фотографии оплачиваются отдельно из расчета 200 рублей за готовую фотографию

Экипировка

Север всегда неожиданно меняет погоду, необходимо быть к этому готовыми. На вас должна быть удобная и непромокаемая обувь (если такой нет, сообщите нам заранее, чтобы гид подобрал вам обувь). Одежда должна защищать вас от ветра и дождя — большая часть пешеходной части экскурсии пройдет по тундре.