Наше мини-путешествие начнется в столице Заполярья – Мурманске и пройдет через завораживающую своей красотой тундру, раскинувшейся от горизонта до горизонта. Мы исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками (сейдами), вы узнаете связаны с ними легенды, мифы и поверья. Встретим Охранника Териберки и остановимся на нескольких смотровых площадках.

Мы осмотрим кладбище кораблей, нашедших свое последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где во время отлива сможем залезть на выброшенное на берег рыболовецкое судно.

Обязательно побываем на известном каменном пляже Яйца дракона, где увидим исполинскую гальку отшлифованную мощью Ледовитого океана, а также подкрадемся к Логову дракона.

Прогуляемся к водопаду на Батарейном озере, который падает прямо в Баренцево море и осмотрим окрестности с его высоты.

При желании, отведаем северные деликатесы (крабы, гребешки, морские ежи) в одном из комфортабельных ресторанов с видом на Териберскую бухту.

Заглянем на ферму к оленями и хаски, где можно попробовать морошковое варенье и очень необычное вино из вороники. Посетим самую северную пивоварню России, где желающие смогут продегустировать местное живое пиво и купить несколько бутылочек в качестве необычного сувенира.

После завершения этого насыщенного дня, отправимся в обратный путь.

Если позволят погодные условия и нам немного повезет, то на обратном пути, возможно, мы сможем увидеть Северное Сияние.