Териберка. Там на самом на краю земли

Наше мини-путешествие начнется в столице Заполярья - Мурманске и пройдет через завораживающую своей...

Наше мини-путешествие начнется в столице Заполярья – Мурманске и пройдет через завораживающую своей красотой тундру, раскинувшейся от горизонта до горизонта.

Мы исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками (сейдами), вы узнаете связаны с ними легенды, мифы и поверья.

Встретим Охранника Териберки и остановимся на нескольких смотровых площадках.
Териберка. Там на самом на краю земли
Териберка. Там на самом на краю земли
Териберка. Там на самом на краю земли
Териберка. Там на самом на краю земли
Териберка. Там на самом на краю земли
Териберка. Там на самом на краю земли
Териберка. Там на самом на краю земли

Что вы увидите 🤩

  • Териберка (Старая Териберка, Лодейное)
  • Кладбище кораблей
  • Пляж "Яйца Дракона"
  • Логово Дракона
  • Пляж перепелиных яиц
  • Малое Батарейское озеро
  • Водопад на Малом Батарейском озере
  • Песчаный пляж с выброшенным судном
  • Гигантские качели на берегу океана
  • и многое-многое другое.
Наше мини-путешествие начнется в столице Заполярья – Мурманске и пройдет через завораживающую своей красотой тундру, раскинувшейся от горизонта до горизонта. Мы исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками (сейдами), вы узнаете связаны с ними легенды, мифы и поверья. Встретим Охранника Териберки и остановимся на нескольких смотровых площадках.
Мы осмотрим кладбище кораблей, нашедших свое последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где во время отлива сможем залезть на выброшенное на берег рыболовецкое судно.
Обязательно побываем на известном каменном пляже Яйца дракона, где увидим исполинскую гальку отшлифованную мощью Ледовитого океана, а также подкрадемся к Логову дракона.
Прогуляемся к водопаду на Батарейном озере, который падает прямо в Баренцево море и осмотрим окрестности с его высоты.
При желании, отведаем северные деликатесы (крабы, гребешки, морские ежи) в одном из комфортабельных ресторанов с видом на Териберскую бухту.
Заглянем на ферму к оленями и хаски, где можно попробовать морошковое варенье и очень необычное вино из вороники. Посетим самую северную пивоварню России, где желающие смогут продегустировать местное живое пиво и купить несколько бутылочек в качестве необычного сувенира.
После завершения этого насыщенного дня, отправимся в обратный путь.
Если позволят погодные условия и нам немного повезет, то на обратном пути, возможно, мы сможем увидеть Северное Сияние.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Индивидуальная поездка для группы 1-3 человека
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт до Териберки (комфортабельный полноприводный внедорожник)
  • Услуги гида
  • Горячий чай.
Что не входит
  • Обед: от 500 руб. в зависимости от выбранного места и заказываемых блюд
  • Зимой добраться до берега океана не получится без снегохода, поездка на нем оплачивается дополнительно на месте — 1000 руб. /чел. Остальное время года мы можем подъехать к самому берегу на внедорожнике.
Место начала и завершения
Место Вашего проживания в Мурманске
Важная информация
  • Чтобы наше мини-путешествие прошло комфортно, обязательно следуйте следующим несложным правилам:
  • Одежда: Летом рекомендую взять непродуваемую и непромокаемую ветровку с капюшоном, дождевик, удобную, желательно не новую спортивную обувь, штаны или джинсы. Зимой теплый пуховик, шапка, перчатки, шарф, термобелье, высокую обувь, два слоя носков.
  • Наличные: Териберка это Край земли, встретить здесь банкомат или терминал безналичной оплаты - большая удача. Рекомендую взять небольшой запас наличных.
  • Личная гигиена: Влажные салфетки, жидкость для дезинфекции и другие вещи по необходимости. Зимой крем для защиты кожи от обветривания, летом спрей от комаров.
  • Фотоаппарат: Берите с собой дополнительные аккумуляторы - Вы будете очень много снимать.
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8 утра, кроме понедельника и среды.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 8 утра, кроме понедельника и среды.

Мила И.
Мила И.
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