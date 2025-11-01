Мои заказы

Прогулки на снегоступах в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «На снегоступах» в Мурманске, цены от 63 750 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
-
30%
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
«В этом туре вы не только осмотрите главные места Териберки, но и узнаете Арктику на вкус, исследуете таинственные тропы на снегоступах под предводительством Лешего, поохотитесь за Северным сиянием и, если повезёт, полюбуетесь китами»
1 ноя в 11:00
11 дек в 11:00
84 910 ₽121 300 ₽ за человека
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
На машине
На снегоступах
3 дня
-
15%
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
Прокатиться в упряжке, проплыть среди льдин, встретить хаски и оленей и прогуляться на снегоступах
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
«На снегоступах прогуляетесь по таинственной тайге, побываете в легендарной Териберке, где высится застывший водопад, на каменном пляже можно отыскать яйца дракона, а из тёмных вод торчат остовы старых кораблей»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
63 750 ₽75 000 ₽ за человека
Активный семейный тур на Кольский полуостров
На машине
На снегоходах
На снегоступах
5 дней
Активный семейный тур на Кольский полуостров
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем»
25 янв в 14:00
10 фев в 14:00
77 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоступах»

