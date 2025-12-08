Мои заказы

Мини-путешествие по Арктике: Териберка, Хибины, Северное сияние, морская прогулка и олени

Погулять по "Таинственному лесу", увидеть Батарейский водопад, посетить атомный ледокол "Ленин"
Приглашаем вас в настоящую зимнюю сказку — будем бродить по снежным тропинкам, окутанным волшебством, сделаем милое фото с оленями, увидим бескрайний океан, а если повезёт, то полюбуемся, как полярное небо
читать дальше

загорается разноцветными красками.

В легендарной Териберке вы ощутите мощь Баренцева моря, осмотрите каменный пляж с валунами, напоминающими яйца дракона, а в хорошую погоду насладитесь прогулкой на корабле в поиске китов. В Хибинах прогуляетесь по ледяному комплексу «Снежная деревня». А завершим тур посещением атомного ледокола «Ленин» и мемориала «Алёша».

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:

- Удобная обувь
- Индивидуальная аптечка
- Термобельё
- Теплая куртка, непромокаемые и тёплые брюки
- Шапка, перчатки, шарф. Тёплые!
- Балаклава от сильного ветра
- Солнечные очки/очки горнолыжные
- Небольшой походный рюкзак
- Личный термос по желанию
- Предметы личной гигиены
- Powerbank для телефонов

Программа тура по дням

1 день

Олени, Мурманский краеведческий музей и северное сияние

Встретим вас и в 8:00 отправимся в путь. Посетим олений двор, где вы сможете сделать фото с этими благородными животными и узнать о них больше.

К 15:00 вернёмся в отель и отдохнём, а затем состоится экскурсия в Мурманский краеведческий музей. Здесь вы сможете узнать об истории и природе Кольского полуострова, о культуре и традициях его жителей.

После ужина, в 20:30, начнётся главное приключение дня — охота за Северным сиянием. Мы поедем за город, в место с минимальной засветкой, чтобы наблюдать и при удаче сфотографировать чарующее полярное небо.

2 день

Знакомство с Териберкой: Батарейский водопад, каменный пляж и морская прогулка

Проснёмся рано, позавтракаем и уже в 6:30 поедем к побережью Баренцева моря, в легендарное село Териберка. По прибытии начнём обзорную экскурсию. Вы увидите Батарейский водопад, впадающий прямо в море, сделаете впечатляющие снимки на смотровой площадке и прогуляетесь по пляжу, где лежат загадочные каменные образования, получившие название «драконьи яйца».

В 11:30 — тёплый привал в уютном кафе с ароматным чаем и свежей выпечкой. Будет время заглянуть в магазин с местными сувенирами и изделиями.

В полдень, при хорошей погоде, состоится морская прогулка в поисках китов вдоль скалистых берегов.

Пообедаем с панорамным видом на море. После у вас будет свободное время: можно прогуляться по побережью, сделать фото на знаменитых каменных качелях, троне или у корабля-призрака — старого судна, ставшего символом Териберки.

В 18:30 поедем обратно, в пути проведём около 3 часов.

3 день

Выставочный центр "Апатит", ботанический сад, "Таинственный лес" и "Снежная деревня"

Сегодня отправимся в сторону горного массива Хибины, расположенного вблизи города Кировска. Заглянем в выставочный центр «Апатит». Здесь вы узнаете о богатейших недрах Кольского полуострова и увидите уникальную коллекцию минералов, добытых в Хибинах.

Пообедаем и пройдёмся по Полярно-альпийскому ботаническому саду — самому северному в России. Дальше вас ждёт путешествие в арт-парк «Таинственный лес» и посещение ледяного комплекса «Снежная деревня». Будем любоваться фантастическими ледяными скульптурами, гулять по тоннелям и подсвеченным залам.

После ужина вернёмся в Мурманск.

4 день

Атомный ледокол "Ленин", мемориал "Алёша" и завершение тура

В 9:30 начнём экскурсию на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Затем посетим мемориал «Защитникам Заполярья», более известный как памятник «Алёша». С него открывается впечатляющий вид на Мурманск и Кольский залив.

После обеда, в 15:30, отвезём вас на ж/д вокзал или в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на корабле в поиске китов (только в хорошую погоду)
  • Катание на санях или снегоходах
  • Посещение оленьего двора
  • Входные билеты на атомный ледокол «Ленин»
  • Регистрация группы в МЧС, страховка, рации
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины - от 2500 ₽ в день
  • Стоимость тура со стартом 8 января - 79 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 7:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Мурманска

