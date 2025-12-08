Встретим вас и в 8:00 отправимся в путь. Посетим олений двор, где вы сможете сделать фото с этими благородными животными и узнать о них больше.

К 15:00 вернёмся в отель и отдохнём, а затем состоится экскурсия в Мурманский краеведческий музей. Здесь вы сможете узнать об истории и природе Кольского полуострова, о культуре и традициях его жителей.

После ужина, в 20:30, начнётся главное приключение дня — охота за Северным сиянием. Мы поедем за город, в место с минимальной засветкой, чтобы наблюдать и при удаче сфотографировать чарующее полярное небо.