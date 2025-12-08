Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей:
- Удобная обувь
- Индивидуальная аптечка
- Термобельё
- Теплая куртка, непромокаемые и тёплые брюки
- Шапка, перчатки, шарф. Тёплые!
- Балаклава от сильного ветра
- Солнечные очки/очки горнолыжные
- Небольшой походный рюкзак
- Личный термос по желанию
- Предметы личной гигиены
- Powerbank для телефонов
Программа тура по дням
Олени, Мурманский краеведческий музей и северное сияние
Встретим вас и в 8:00 отправимся в путь. Посетим олений двор, где вы сможете сделать фото с этими благородными животными и узнать о них больше.
К 15:00 вернёмся в отель и отдохнём, а затем состоится экскурсия в Мурманский краеведческий музей. Здесь вы сможете узнать об истории и природе Кольского полуострова, о культуре и традициях его жителей.
После ужина, в 20:30, начнётся главное приключение дня — охота за Северным сиянием. Мы поедем за город, в место с минимальной засветкой, чтобы наблюдать и при удаче сфотографировать чарующее полярное небо.
Знакомство с Териберкой: Батарейский водопад, каменный пляж и морская прогулка
Проснёмся рано, позавтракаем и уже в 6:30 поедем к побережью Баренцева моря, в легендарное село Териберка. По прибытии начнём обзорную экскурсию. Вы увидите Батарейский водопад, впадающий прямо в море, сделаете впечатляющие снимки на смотровой площадке и прогуляетесь по пляжу, где лежат загадочные каменные образования, получившие название «драконьи яйца».
В 11:30 — тёплый привал в уютном кафе с ароматным чаем и свежей выпечкой. Будет время заглянуть в магазин с местными сувенирами и изделиями.
В полдень, при хорошей погоде, состоится морская прогулка в поисках китов вдоль скалистых берегов.
Пообедаем с панорамным видом на море. После у вас будет свободное время: можно прогуляться по побережью, сделать фото на знаменитых каменных качелях, троне или у корабля-призрака — старого судна, ставшего символом Териберки.
В 18:30 поедем обратно, в пути проведём около 3 часов.
Выставочный центр "Апатит", ботанический сад, "Таинственный лес" и "Снежная деревня"
Сегодня отправимся в сторону горного массива Хибины, расположенного вблизи города Кировска. Заглянем в выставочный центр «Апатит». Здесь вы узнаете о богатейших недрах Кольского полуострова и увидите уникальную коллекцию минералов, добытых в Хибинах.
Пообедаем и пройдёмся по Полярно-альпийскому ботаническому саду — самому северному в России. Дальше вас ждёт путешествие в арт-парк «Таинственный лес» и посещение ледяного комплекса «Снежная деревня». Будем любоваться фантастическими ледяными скульптурами, гулять по тоннелям и подсвеченным залам.
После ужина вернёмся в Мурманск.
Атомный ледокол "Ленин", мемориал "Алёша" и завершение тура
В 9:30 начнём экскурсию на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Затем посетим мемориал «Защитникам Заполярья», более известный как памятник «Алёша». С него открывается впечатляющий вид на Мурманск и Кольский залив.
После обеда, в 15:30, отвезём вас на ж/д вокзал или в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Прогулка на корабле в поиске китов (только в хорошую погоду)
- Катание на санях или снегоходах
- Посещение оленьего двора
- Входные билеты на атомный ледокол «Ленин»
- Регистрация группы в МЧС, страховка, рации
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины - от 2500 ₽ в день
- Стоимость тура со стартом 8 января - 79 900 ₽