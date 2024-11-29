Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Авторский тур в Мурманске

Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей

Какой Север на ощупь, вкус и цвет? Замерзает ли Баренцево море? Как живут и развлекаются саамы? За три дня вы узнаете ответы на эти вопросы.

Мы исследуем основные достопримечательности Мурманска, проедем по бескрайней зимней тундре в знаменитую Териберку. Будем ловить зелёные всполохи и любоваться небом, лёжа в тепле под мягким пледом.

Вы полакомитесь морскими ежами и гребешками, покормите ягелем оленей и погуляете с хаски по краю Земли.
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Ближайшие даты:
29
ноя
6
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Это север, он прекрасен и иногда суров. Поэтому одеваться нужно тепло.

Проживание. 1 ночь в гостинице 3*, 1 ночь в глэмпинге. Размещение в двух- и трёхместных номерах.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сиянием

Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей Арктики и самым большим городом за Северным полярным кругом. Сначала побываем на знаменитом ледоколе «Ленин» — первом в мире корабле с ядерным реактором. Он преодолел в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, а теперь частично превращён в музей. Постоянная экспозиция включает 17 судовых помещений с кают-компанией, столовой экипажа, салоном капитана, радио- и штурманской рубками.

Продолжим прогулку и посмотрим на знаковую достопримечательность Мурманска — мемориал «Защитникам советского Заполярья», который местные жители называют «Алёшей». С южного склона сопки Зелёный мыс, где установлен монумент, полюбуемся панорамой города, морским портом и заливом.

После, пообедав в ресторане арктической кухни, поедем в Териберку, вглядываясь по дороге в небо, чтобы не упустить северное сияние. За ним здесь наблюдают ночью с начала осени до середины весны, а в полярную ночь разноцветные всполохи видны даже вечером.

По приезде посетим ресторан, в меню которого представлены блюда с морепродуктами, а потом снова выйдем на охоту за северным сиянием.

Прогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сияниемПрогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сияниемПрогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сияниемПрогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сияниемПрогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сияниемПрогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сиянием
2 день

Пронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпинге

Позавтракав, отправляемся на дикий берег Баренцевого моря. Пройдёмся по пляжу с крупными круглыми камнями, который прозвали «пляжем с яйцами динозавра». Затем поедем на ферму, где вы посмотрите на северных оленей и хаски, сможете их погладить и покормить. Собак даже можно взять с собой на прогулку по Териберке — получатся классные кадры!

Зарядившись эмоциями от общения с животными и надышавшись морем, переедем в глэмпинг — уютные купольные шатры с прозрачной крышей. Лежишь под пледиком и любуешься северным сиянием — красота! По дороге так же бдим и смотрим в небо.

После размещения по желанию можно посетить баню и окунуться в чан с тёплой водой на свежем воздухе — незабываемые ощущения! Перед сном, уже как бывалые охотники, прогуляемся и попробуем поймать сияние в новом месте.

Пронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпингеПронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпинге
3 день

Саамская деревня и общение с жителями

Сегодня после завтрака побываем в настоящей саамской деревне — коренного народа Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии. Вы познакомитесь с традициями и бытом саамов, покатаетесь на оленях и поучаствуете в традиционных северных развлечениях и обрядах.
Вечером вернёмся в Мурманск.

Саамская деревня и общение с жителямиСаамская деревня и общение с жителямиСаамская деревня и общение с жителямиСаамская деревня и общение с жителямиСаамская деревня и общение с жителями

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Билеты и экскурсии на все локации
  • Сопровождение на всем маршруте
  • Завтраки в отелях
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
Завершение: Мурманск, центр города, 18:00 (местное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеТериберкаВыездныеСеверное сияниеВсе турыЛедокол ЛенинПопулярные места3-дневные турыПерезагрузкаVIP-турыСияние в Териберке

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