Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Мы исследуем основные достопримечательности Мурманска, проедем по бескрайней зимней тундре в знаменитую Териберку. Будем ловить зелёные всполохи и любоваться небом, лёжа в тепле под мягким пледом.
Вы полакомитесь морскими ежами и гребешками, покормите ягелем оленей и погуляете с хаски по краю Земли.
ноя
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Это север, он прекрасен и иногда суров. Поэтому одеваться нужно тепло.
Проживание. 1 ночь в гостинице 3*, 1 ночь в глэмпинге. Размещение в двух- и трёхместных номерах.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Мурманску, переезд в Териберку и погоня за северным сиянием
Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей Арктики и самым большим городом за Северным полярным кругом. Сначала побываем на знаменитом ледоколе «Ленин» — первом в мире корабле с ядерным реактором. Он преодолел в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, а теперь частично превращён в музей. Постоянная экспозиция включает 17 судовых помещений с кают-компанией, столовой экипажа, салоном капитана, радио- и штурманской рубками.
Продолжим прогулку и посмотрим на знаковую достопримечательность Мурманска — мемориал «Защитникам советского Заполярья», который местные жители называют «Алёшей». С южного склона сопки Зелёный мыс, где установлен монумент, полюбуемся панорамой города, морским портом и заливом.
После, пообедав в ресторане арктической кухни, поедем в Териберку, вглядываясь по дороге в небо, чтобы не упустить северное сияние. За ним здесь наблюдают ночью с начала осени до середины весны, а в полярную ночь разноцветные всполохи видны даже вечером.
По приезде посетим ресторан, в меню которого представлены блюда с морепродуктами, а потом снова выйдем на охоту за северным сиянием.
Пронзительные пейзажи Териберки, ферма хаски и оленей, отдых в глэмпинге
Позавтракав, отправляемся на дикий берег Баренцевого моря. Пройдёмся по пляжу с крупными круглыми камнями, который прозвали «пляжем с яйцами динозавра». Затем поедем на ферму, где вы посмотрите на северных оленей и хаски, сможете их погладить и покормить. Собак даже можно взять с собой на прогулку по Териберке — получатся классные кадры!
Зарядившись эмоциями от общения с животными и надышавшись морем, переедем в глэмпинг — уютные купольные шатры с прозрачной крышей. Лежишь под пледиком и любуешься северным сиянием — красота! По дороге так же бдим и смотрим в небо.
После размещения по желанию можно посетить баню и окунуться в чан с тёплой водой на свежем воздухе — незабываемые ощущения! Перед сном, уже как бывалые охотники, прогуляемся и попробуем поймать сияние в новом месте.
Саамская деревня и общение с жителями
Сегодня после завтрака побываем в настоящей саамской деревне — коренного народа Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии. Вы познакомитесь с традициями и бытом саамов, покатаетесь на оленях и поучаствуете в традиционных северных развлечениях и обрядах.
Вечером вернёмся в Мурманск.
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Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Билеты и экскурсии на все локации
- Сопровождение на всем маршруте
- Завтраки в отелях
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения