Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей Арктики и самым большим городом за Северным полярным кругом. Сначала побываем на знаменитом ледоколе «Ленин» — первом в мире корабле с ядерным реактором. Он преодолел в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, а теперь частично превращён в музей. Постоянная экспозиция включает 17 судовых помещений с кают-компанией, столовой экипажа, салоном капитана, радио- и штурманской рубками.

Продолжим прогулку и посмотрим на знаковую достопримечательность Мурманска — мемориал «Защитникам советского Заполярья», который местные жители называют «Алёшей». С южного склона сопки Зелёный мыс, где установлен монумент, полюбуемся панорамой города, морским портом и заливом.

После, пообедав в ресторане арктической кухни, поедем в Териберку, вглядываясь по дороге в небо, чтобы не упустить северное сияние. За ним здесь наблюдают ночью с начала осени до середины весны, а в полярную ночь разноцветные всполохи видны даже вечером.

По приезде посетим ресторан, в меню которого представлены блюда с морепродуктами, а потом снова выйдем на охоту за северным сиянием.