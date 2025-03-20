Возможно участие с детьми от 5 лет.

С собой вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобная непромокаемая обувь, в идеале — треккинговые ботинки или кроссовки.

Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.

Перекус, вода.

Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).

Проживание. В отелях 4* «Меридиан», «Космос», Azimut. 2-местное размещение в номерах категории «стандарт». За доплату возможно 1-местное размещение. Также возможно проживание в отелях Iterra, «Хвоя», «Тундра» (по запросу) с корректировкой цены.

*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол), обеды во 2-й и 3-й дни и ужин в 1-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортные микроавтобусы.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.