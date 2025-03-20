Вы познакомитесь с Кировском, а также с самым крупным городом за полярным кругом и его достопримечательностями, насладитесь суровой красотой знаменитой Териберки и посмотрите на жизнь и быт коренных народов. А ещё мы отправимся подальше от городского освещения искать разноцветные всполохи на ночном небе.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
С собой вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобная непромокаемая обувь, в идеале — треккинговые ботинки или кроссовки.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Проживание. В отелях 4* «Меридиан», «Космос», Azimut. 2-местное размещение в номерах категории «стандарт». За доплату возможно 1-местное размещение. Также возможно проживание в отелях Iterra, «Хвоя», «Тундра» (по запросу) с корректировкой цены.
*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол), обеды во 2-й и 3-й дни и ужин в 1-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортные микроавтобусы.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Ужин блюдами арктической кухни, поездка на поиски северного сияния
По приезде в Мурманск вас будет ждать ужин в ресторане арктической кухни. Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на заселение в отель (с 14:00) и отдых. В меню включены горячее на выбор, десерт, напиток и согревающий чай. Вы можете заказать и дополнительные позиции (за доплату).
А после, при благоприятном погодном прогнозе, выезжаем ловить северное сияние (в случае неподходящей погоды выезд может быть перенесён на следующий день). Если нам повезёт, вдали от города мы сможем полюбоваться разноцветными переливами на ночном небе и сделать потрясающие кадры. Выезд может занять несколько часов — позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. Гид расскажет о деталях и правилах съёмки, о природе возникновения северного сияния, а гид-фотограф сделает фотографии на память.
Хибины: этнодеревня и знакомство с Кировском
После завтрака, около 8:00, выезжаем в Кировск (в пути около 2,5 часов с учётом остановок). По дороге вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера. Заедем в этнопарк, где вас ждут активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол. Вы посмотрите на артефакты саамов и сможете покормить хаски и северных оленей.
Пообедав, продолжим путь в Кировск, окружённый горным массивом величественных Хибин. По прибытии вы познакомитесь с городом на обзорной экскурсии и рассмотрите экспонаты Музейно-выставочного центра «Апатит» — минералы и макеты горных работ. Затем посетим Полярно-альпийский ботанический сад-институт: из суровой северной природы, сделав несколько шагов, вы попадёте в тропики с пальмами, фикусами, агавами, кактусами и другими растениями (протяжённость маршрута — 1,5 км, длительность — 1,5 часа).
Важно! В зимний период (январь-апрель) вместо посещения ботанического сада запланирован визит в «Снежную деревню», где созданы фигуры из снега и льда.
Вечером вернёмся в Мурманск. В случае отмены выезда за сиянием в 1-й день, выезд при благоприятном прогнозе состоится сегодня.
Экскурсия по Териберке
Сегодня ориентировочно в 8:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану! Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края. По приезде посетим «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы.
Побываем в природном парке, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. В период снежной зимы воспользуемся снегоходными санями, чтобы добраться до этих достопримечательностей.
После вас ждёт обед из нескольких блюд (за доплату): уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Подкрепившись, пройдёмся по песчаному пляжу и покачаемся на самых северных качелях.
Вечером вернёмся в Мурманск. В случае отмены выезда за сиянием в 1-й день, выезд при благоприятном прогнозе состоится сегодня.
Важно! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий — в этом случае мы не рискуем безопасностью и оставляем этот день свободным. Менеджеры предложат варианты замен на этот день другими активностями.
Достопримечательности столицы Заполярья
В этот день вас ждёт обзорная экскурсия по Мурманску. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов — посещение с экскурсией).
Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас на Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».
Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша»), памятник «Ждущая».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (шведский стол), обеды во 2-й и 3-й дни и ужин в 1-й день
- Экскурсионное обслуживание
- 2 выезда за северным сиянием (1 обязательный, 1 при благоприятном прогнозе в случае неудачи в 1-й день)
- Входные билеты по программе
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- 1-местное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- При проживании в отелях Iterra, "Хвоя", "Тундра" (под запрос) стоимость тура составит 59 300 ₽
- Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае его стоимость составит 46 100 ₽