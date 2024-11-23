Хотите провести два дня среди суровой арктической природы? Вместе с нами у вас есть такая возможность! Мы посетим «визитные карточки» Кольского полуострова — Хибины и Териберку.
Отправимся искать китов и ловить северное сияние, прогуляемся к живописному водопаду и поднимемся на канатке к горе Айкуайвенчорр за потрясающими видами.
Отправимся искать китов и ловить северное сияние, прогуляемся к живописному водопаду и поднимемся на канатке к горе Айкуайвенчорр за потрясающими видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тураАрктическое приключение В этой поездке мы охватим совершенно не похожие друг на друга места. Увидим суровое Баренцево море, китов и самые старые горы на планете! А вечером отправимся на фотосессию на фоне северного сияния. Увидеть китов, Териберку и северное сияние — мечта многих путешественников, и мы каждую поездку дарим эти невероятные эмоции. На второй день мы отправимся в Кировск. Посетим арт-парк «Таинственный лес», увидим снежную деревню и поднимемся к горе Айкуайвенчорр, откуда открываются потрясающие виды. На целых два дня вы погрузитесь в атмосферу настоящего приключения. Мы продумали каждую мелочь, чтобы ничего не отвлекало вас от самого главного. Важная информация • Необходимо учесть при путешествии с маленькими детьми, что спуск на корабль осуществляется по пожарной лестнице, т. к. причалы строились для морской команды, а не для детей и туристов.
- Одевайте теплую, непродуваемую одежду и удобную обувь.
- Захватите с собой легкий перекус и воду.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Териберка
- Кировск
- Хибины
Что включено
- Транспорт на всем маршруте
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Морская прогулка из Териберки
- Оформление пропуска в нац. парк
- Один выезд на охоту за северным сиянием
- Обед в панорамном ресторане на вершине горы в Хибинах (шведский стол)
- Билеты в арт-парк «Таинственный лес»
- Подъем в панорамных гандолах на вершину горы в Айкуайвенчорр
Что не входит в цену
- Проживание и питание (за исключением обеда в панорамном кафе на горе).
- Вход в нац. парк «Териберка» - 360 руб. с человека (дети, пенсионеры бесплатно)
- Вход в эко-парк - 100 руб., корм оленям - около 200 руб. за ведро
- Вход в снежную деревню в Хибинах (посещается по желанию группы)
- Поездка в санях за снегоходом (на пляж яйца дракона и каньон где летом водопад)
- Обед в кафе на горе в Хибинах - 1200-1500 руб. с человека
Место начала и завершения?
Ул. Воровского, 5/23 вход отель Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Необходимо учесть при путешествии с маленькими детьми, что спуск на корабль осуществляется по пожарной лестнице, Т. К. причалы строились для морской команды, а не для детей и туристов
- Одевайте теплую, непродуваемую одежду и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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