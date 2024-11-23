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Хотите провести два дня среди суровой арктической природы? Вместе с нами у вас есть такая возможность! Мы посетим «визитные карточки» Кольского полуострова — Хибины и Териберку.



Отправимся искать китов и ловить северное сияние, прогуляемся к живописному водопаду и поднимемся на канатке к горе Айкуайвенчорр за потрясающими видами.