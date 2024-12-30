Морские прогулки в Териберке – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Морские прогулки в Териберке» в Мурманске, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Новый год на Кольском: горы, океан, северное сияние и олени
На автобусе
На снегоходах
4 дня
Новый год на Кольском: горы, океан, северное сияние и олени
Начало: Отель Меридиан, 1 этаж, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Даты выездов: 30 декабря - 2 января 2025, 2 - 5 января 2025, 3 - 6 января 2025, 4 - 7 января 2025.
30 дек в 08:00
2 янв в 08:00
56 400 за человека
Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
На автобусе
2 дня
Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
Начало: Ул. Воровского, 5/23 вход отель Меридиан
23 ноя в 08:00
21 дек в 08:00
28 500 за человека
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
На машине
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
3 янв в 15:00
7 янв в 13:00
49 380 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Морские прогулки в Териберке»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год на Кольском: горы, океан, северное сияние и олени
  2. Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
  3. Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Площадь пяти углов
  9. Долина Славы
  10. Пляж драконьих яиц
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
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