4 дня
Новый год на Кольском: горы, океан, северное сияние и олени
Начало: Отель Меридиан, 1 этаж, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Даты выездов: 30 декабря - 2 января 2025, 2 - 5 января 2025, 3 - 6 января 2025, 4 - 7 января 2025.
30 дек в 08:00
2 янв в 08:00
56 400₽ за человека
2 дня
Приключенческий Кольский. Териберка, киты, сияние, Хибины
Начало: Ул. Воровского, 5/23 вход отель Меридиан
23 ноя в 08:00
21 дек в 08:00
28 500₽ за человека
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
3 янв в 15:00
7 янв в 13:00
49 380₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Морские прогулки в Териберке»
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