Каждый день вас ждут новые открытия: от видов с Волосяной сопки и шумного водопада Колвицы — до песчаных
Описание тура
Организационные детали
Самая оптимальная сотовая связь — Мегафон и МТС. Остальные хуже ловят сигнал. Местами связь может отсутствовать полностью.
С собой необходимо взять:
— паспорт РФ;
— личную аптечку, в том числе средства от укачивания, если вас укачивает в авто (на маршруте большая часть бездорожье);
— предметы личной гигиены;
— на второй день вечером будет организован душ (тапки, полотенце, гель для душа и т. д.)
— снеки/напитки в машину по желанию (много езды);
— тёплые и запасные вещи (желательно непродуваемый и непромокаемый верхний слой, зимняя куртка тоже может пригодиться для посиделок вечером в шатре, запасная пара обуви, перчатки, шапка, комплект одежды в спальник для сна).
Питание. Включены в 1-й день — обед, ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак.
Приготовление на газовой плите: горячие блюда в разных вариациях, травяной чай, сладости к чаю.
Транспорт. Подготовленный минивэн повышенной проходимости «Соболь» 4×4 на 6 мест. При группе из более 6 участников добавляется ещё один внедорожник на 3-4 места.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Лёгкий джип-тур с небольшими пешими прогулками.
Программа тура по дням
Волосяная сопка, смотровая на Кандалакшский залив, Колвицкие водопад и озеро
Встречаемся и выезжаем по маршруту путешествия. Первая часть пути пройдёт через Мончегорск и Кандалакшу — здесь предусмотрены санитарные остановки на заправках. Наше знакомство с северной природой начнётся с подъема на сопку Волосяная, где откроются прекрасные виды на воды Кандалакшского залива.
Далее нас ждёт переезд в деревню Колвица, где мы сделаем перерыв на обед.
После трапезы отправимся к Колвицкому водопаду в окружении леса, где бурный поток воды обрушивается с утёса, создавая завораживающее зрелище. Затем доберёмся до берега Колвицкого озера, разобьём лагерь и проведём вечер в атмосфере уединения и тишины.
Белое море, деревянное зодчество и мыс Корабль
После завтрака и сборов лагеря мы отправимся к берегам Белого моря, чтобы насладиться прогулкой по песчаному пляжу. Далее наш путь пройдёт через деревню Кашкаранцы, где мы остановимся у маяка и устроим обед с видом на морские просторы.
Во второй половине дня достигнем Кузомени — места, где река Варзуга впадает в Белое море. Следующей остановкой станет сама Варзуга — старинное поселение, которое часто называют хранительницей деревянного зодчества Русского Севера. Осмотрим уникальные церкви и традиционную архитектуру.
В завершение дня доберёмся до мыса Корабль, где расположены месторождения аметистов. Именно здесь разобьём лагерь, а вечером приготовим ужин и отдохнём.
Святой источник, обратный путь
После утренней трапезы и сворачивания лагеря мы направимся к святому источнику Безымянного инока — месту, которое окружено легендами и почитается местными жителями. Затем нас ждёт остановка в посёлке Умба, где пообедаем в уютном кафе (за доплату).
На обратном пути мы вновь сделаем санитарную паузу в Кандалакше, вернёмся в Мурманск ориентировочно в 18:00-19:30.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в палатках
- Питание по программе
- Автотранспортные переезды
- Сопровождение на всём маршруте
- Бивачное снаряжение: столы, стулья, посуда, репелленты, биотуалет, групповая аптечка, досуг
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Обед в кафе в 3-й день