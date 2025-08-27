Путешествие по Терскому берегу Белого моря в мини-группе с проживанием в палатках

Подняться на Волосяную сопку, осмотреть старинные церкви и насладиться походной романтикой
Едем любоваться нетронутой арктической природой и наслаждаться уединённостью мест и царящей здесь тишиной.

Каждый день вас ждут новые открытия: от видов с Волосяной сопки и шумного водопада Колвицы — до песчаных
берегов Белого моря и маяка на краю земли.

Мы прогуляемся по Варзуге — одному из старейших поселений Поморья, где сохранились памятники деревянного зодчества, побываем на месторождении аметистов на мысе Корабль и освежимся у источника, почитаемого местными жителями. Это будет настоящая перезагрузка!

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Самая оптимальная сотовая связь — Мегафон и МТС. Остальные хуже ловят сигнал. Местами связь может отсутствовать полностью.
С собой необходимо взять:
— паспорт РФ;
— личную аптечку, в том числе средства от укачивания, если вас укачивает в авто (на маршруте большая часть бездорожье);
— предметы личной гигиены;
— на второй день вечером будет организован душ (тапки, полотенце, гель для душа и т. д.)
— снеки/напитки в машину по желанию (много езды);
— тёплые и запасные вещи (желательно непродуваемый и непромокаемый верхний слой, зимняя куртка тоже может пригодиться для посиделок вечером в шатре, запасная пара обуви, перчатки, шапка, комплект одежды в спальник для сна).

Питание. Включены в 1-й день — обед, ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак.

Приготовление на газовой плите: горячие блюда в разных вариациях, травяной чай, сладости к чаю.

Транспорт. Подготовленный минивэн повышенной проходимости «Соболь» 4×4 на 6 мест. При группе из более 6 участников добавляется ещё один внедорожник на 3-4 места.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий джип-тур с небольшими пешими прогулками.

Программа тура по дням

1 день

Волосяная сопка, смотровая на Кандалакшский залив, Колвицкие водопад и озеро

Встречаемся и выезжаем по маршруту путешествия. Первая часть пути пройдёт через Мончегорск и Кандалакшу — здесь предусмотрены санитарные остановки на заправках. Наше знакомство с северной природой начнётся с подъема на сопку Волосяная, где откроются прекрасные виды на воды Кандалакшского залива.

Далее нас ждёт переезд в деревню Колвица, где мы сделаем перерыв на обед.

После трапезы отправимся к Колвицкому водопаду в окружении леса, где бурный поток воды обрушивается с утёса, создавая завораживающее зрелище. Затем доберёмся до берега Колвицкого озера, разобьём лагерь и проведём вечер в атмосфере уединения и тишины.

2 день

Белое море, деревянное зодчество и мыс Корабль

После завтрака и сборов лагеря мы отправимся к берегам Белого моря, чтобы насладиться прогулкой по песчаному пляжу. Далее наш путь пройдёт через деревню Кашкаранцы, где мы остановимся у маяка и устроим обед с видом на морские просторы.

Во второй половине дня достигнем Кузомени — места, где река Варзуга впадает в Белое море. Следующей остановкой станет сама Варзуга — старинное поселение, которое часто называют хранительницей деревянного зодчества Русского Севера. Осмотрим уникальные церкви и традиционную архитектуру.

В завершение дня доберёмся до мыса Корабль, где расположены месторождения аметистов. Именно здесь разобьём лагерь, а вечером приготовим ужин и отдохнём.

3 день

Святой источник, обратный путь

После утренней трапезы и сворачивания лагеря мы направимся к святому источнику Безымянного инока — месту, которое окружено легендами и почитается местными жителями. Затем нас ждёт остановка в посёлке Умба, где пообедаем в уютном кафе (за доплату).

На обратном пути мы вновь сделаем санитарную паузу в Кандалакше, вернёмся в Мурманск ориентировочно в 18:00-19:30.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в палатках
  • Питание по программе
  • Автотранспортные переезды
  • Сопровождение на всём маршруте
  • Бивачное снаряжение: столы, стулья, посуда, репелленты, биотуалет, групповая аптечка, досуг
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
  • Обед в кафе в 3-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
Завершение: Центр Мурманска, 18:00-19:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Мурманске
Приветствую, друзья! Меня зовут Василий, всю свою жизнь живу на Севере и изучаю Кольский полуостров. Это, действительно, сказочный и удивительный край. Сколько бы раз я не приезжал в одно и
то же место — не перестаю удивляться красотам нашей природы и всегда замечаю что-то новое и интересное для себя. Поэтому я решил, что хочу делиться этими эмоциями с гостями нашего края! Я хорошо знаю особенности нашего региона, поэтому все наши путешествия безопасны и хорошо подготовлены!

Отзывы и рейтинг

Здравствуйте! Мне всё очень понравилось, туром осталась более чем довольна и посоветовала бы его знакомым

