Самая оптимальная сотовая связь — Мегафон и МТС. Остальные хуже ловят сигнал. Местами связь может отсутствовать полностью.

С собой необходимо взять:

— паспорт РФ;

— личную аптечку, в том числе средства от укачивания, если вас укачивает в авто (на маршруте большая часть бездорожье);

— предметы личной гигиены;

— на второй день вечером будет организован душ (тапки, полотенце, гель для душа и т. д.)

— снеки/напитки в машину по желанию (много езды);

— тёплые и запасные вещи (желательно непродуваемый и непромокаемый верхний слой, зимняя куртка тоже может пригодиться для посиделок вечером в шатре, запасная пара обуви, перчатки, шапка, комплект одежды в спальник для сна).

Питание. Включены в 1-й день — обед, ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак.

Приготовление на газовой плите: горячие блюда в разных вариациях, травяной чай, сладости к чаю.

Транспорт. Подготовленный минивэн повышенной проходимости «Соболь» 4×4 на 6 мест. При группе из более 6 участников добавляется ещё один внедорожник на 3-4 места.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий джип-тур с небольшими пешими прогулками.