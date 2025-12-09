Встречаемся и в 8:00 выезжаем из Мурманска. За 2,5 часа доберёмся до Териберки, любуясь по пути тундрой, останавливаясь для фото и увидев крупнейшую ВЭС за Полярным кругом. По прибытии первым осмотрим «кладбище» старых рыбацких судов. Далее нас ждёт морская прогулка в поисках морских обитателей, после чего мы пообедаем блюдами арктической кухни.

Затем отправимся на снегоходах к пляжу «Драконьих яиц» и к Батарейскому водопаду — ледяному каскаду с видом на Баренцево море. Пройдёмся по песчаному берегу, покачаемся на северных качелях, посетим ферму оленей и хаски. Вернёмся в Мурманск примерно к 20:30.