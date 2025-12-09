Мои заказы

Разнообразие Севера: Териберка, Мурманск, Кировск и погружение в культуру

Поиграть в саамские игры, прокатиться по морю в поисках его обитателей и полюбоваться Хибинами
Наш тур — настоящий зимний экшен на Кольском полуострове.

Вы окажетесь в Териберке — на самом краю земли: пройдёте среди замёрзших кораблей, прокатитесь на снегоходах к пляжу «Драконьих яиц», увидите ледяной
Батарейский водопад и отправитесь в морскую прогулку навстречу китам.

Затем погрузитесь в культуру саамов: покормите оленей с рук, попробуете традиционные блюда, покатаетесь на оленьей упряжке и поучаствуете в увлекательных играх.

В Хибинах ощутите величие северных гор, пройдётесь по волшебным залам «Снежной деревни» и рассмотрите драгоценные минералы в Музее камня.

А в Мурманске осмотрите основные достопримечательности и сможете прочувствовать суровую красоту Заполярья.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованное время прилёта — накануне дня начала тура.
Вылет — вечерними рейсами после 18:00 в день окончания тура либо на следующий день.
На маршруте предусмотрены остановки для фото.
Длительные переезды: до Кировска ~3 часа, до Териберки ~2,5 часа.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Териберкой

Встречаемся и в 8:00 выезжаем из Мурманска. За 2,5 часа доберёмся до Териберки, любуясь по пути тундрой, останавливаясь для фото и увидев крупнейшую ВЭС за Полярным кругом. По прибытии первым осмотрим «кладбище» старых рыбацких судов. Далее нас ждёт морская прогулка в поисках морских обитателей, после чего мы пообедаем блюдами арктической кухни.

Затем отправимся на снегоходах к пляжу «Драконьих яиц» и к Батарейскому водопаду — ледяному каскаду с видом на Баренцево море. Пройдёмся по песчаному берегу, покачаемся на северных качелях, посетим ферму оленей и хаски. Вернёмся в Мурманск примерно к 20:30.

Знакомство с Териберкой
2 день

В гостях у саамов

Сегодня рано утром выезжаем в сторону Ловозера (200 км), чтобы к 10:30 попасть в саамское поселение. После инструктажа осмотрим традиционные постройки — чумы и куваксы — и Аллею заговорённых идолов. Далее нас ждёт знакомство с местной фауной: хаски, песцами, лисами, енотами, кроликами и северными оленями, которых мы будем кормить ягелем с ладони.

Поучаствуем в саамских играх: перетягивании шеста, бросании «няртала» на рога, «оленях и волках», саамском футболе, а также покатаемся на оленьих упряжках, тюбингах и «бананах» за снегоходом. Пообедаем в кафе «Петроглифы», в меню — блюда традиционной кухни. А ещё можно будет сфотографироваться в национальных костюмах саами.

В гостях у саамов
3 день

Кировск: "Снежная деревня", Музей камня, ботанический сад или "Таинственный лес"

В 9:00 отправимся в Кировск (в пути 2,5–3 часа), чтобы увидеть величественные Хибины — один из древнейших горных массивов Кольского полуострова. Сначала нас ждёт вкусный обед в формате «шведский стол», после чего мы побываем в «Снежной деревне» — комплекс ледяных и снежных залов, созданных как арт-пространство.

Затем посетим Музей камня, где представлены минералы, материалы с рудников и экспозиции по переработке руды. При наличии времени предложим вам на выбор экскурсию в ботанический сад или прогулку по «Таинственному лесу». Возвращение в Мурманск — около 18:30–21:30.

Кировск: "Снежная деревня", Музей камня, ботанический сад или "Таинственный лес"
4 день

Достопримечательности Мурманска

В этот день мы отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску — крупнейшему городу Заполярья, расположенному на крутых сопках над Кольским заливом. Посетим легендарный атомный ледокол «Ленин» и побываем в историческом центре на площади Пяти Углов.

С панорамных площадок у мемориала «Алёша» и храма Спас-на-Водах увидим зимний город сверху. Также заедем к символическим памятникам «Ждущая» и «Печная труба». При желании подскажем вам магазин с морепродуктами. Продолжительность экскурсии — около 3,5 часов.

Достопримечательности Мурманска

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 900 ₽
Детский тариф52 155 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды (Териберка, Кировск, саамская программа)
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Входные билеты: саамская деревня, ледокол, «Снежная деревня»
  • Подъёмник в Кировске
  • Регистрация и билет в парк «Териберка»
  • Сани за снегоходом в Териберке
  • Фотограф на северном сиянии
  • Морская прогулка - 2 часа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Сувениры и рыбная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 7:30
Завершение: Мурманск, отель «Азимут», 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Мурманске
Меня зовут Ирина, я представляю команду гидов по Кольскому с богатым опытом и знаниями о крае. Тур в Териберку, в Ловозерские тундры, поход или охота за северным сиянием или китами
— будем рады сделать любое ваше путешествие запоминающимся! У нас большой опыт организаторской работы, быстро решим любые задачи, а с нашим чувством юмора воспоминания о вашем туре будут ещё долго вызывать улыбку на лице. Уже около 4000 путешественников со всего мира сказали нам да и не пожалели об этом!

