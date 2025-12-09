Вы окажетесь в Териберке — на самом краю земли: пройдёте среди замёрзших кораблей, прокатитесь на снегоходах к пляжу «Драконьих яиц», увидите ледяной
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованное время прилёта — накануне дня начала тура.
Вылет — вечерними рейсами после 18:00 в день окончания тура либо на следующий день.
На маршруте предусмотрены остановки для фото.
Длительные переезды: до Кировска ~3 часа, до Териберки ~2,5 часа.
Программа тура по дням
Знакомство с Териберкой
Встречаемся и в 8:00 выезжаем из Мурманска. За 2,5 часа доберёмся до Териберки, любуясь по пути тундрой, останавливаясь для фото и увидев крупнейшую ВЭС за Полярным кругом. По прибытии первым осмотрим «кладбище» старых рыбацких судов. Далее нас ждёт морская прогулка в поисках морских обитателей, после чего мы пообедаем блюдами арктической кухни.
Затем отправимся на снегоходах к пляжу «Драконьих яиц» и к Батарейскому водопаду — ледяному каскаду с видом на Баренцево море. Пройдёмся по песчаному берегу, покачаемся на северных качелях, посетим ферму оленей и хаски. Вернёмся в Мурманск примерно к 20:30.
В гостях у саамов
Сегодня рано утром выезжаем в сторону Ловозера (200 км), чтобы к 10:30 попасть в саамское поселение. После инструктажа осмотрим традиционные постройки — чумы и куваксы — и Аллею заговорённых идолов. Далее нас ждёт знакомство с местной фауной: хаски, песцами, лисами, енотами, кроликами и северными оленями, которых мы будем кормить ягелем с ладони.
Поучаствуем в саамских играх: перетягивании шеста, бросании «няртала» на рога, «оленях и волках», саамском футболе, а также покатаемся на оленьих упряжках, тюбингах и «бананах» за снегоходом. Пообедаем в кафе «Петроглифы», в меню — блюда традиционной кухни. А ещё можно будет сфотографироваться в национальных костюмах саами.
Кировск: "Снежная деревня", Музей камня, ботанический сад или "Таинственный лес"
В 9:00 отправимся в Кировск (в пути 2,5–3 часа), чтобы увидеть величественные Хибины — один из древнейших горных массивов Кольского полуострова. Сначала нас ждёт вкусный обед в формате «шведский стол», после чего мы побываем в «Снежной деревне» — комплекс ледяных и снежных залов, созданных как арт-пространство.
Затем посетим Музей камня, где представлены минералы, материалы с рудников и экспозиции по переработке руды. При наличии времени предложим вам на выбор экскурсию в ботанический сад или прогулку по «Таинственному лесу». Возвращение в Мурманск — около 18:30–21:30.
Достопримечательности Мурманска
В этот день мы отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску — крупнейшему городу Заполярья, расположенному на крутых сопках над Кольским заливом. Посетим легендарный атомный ледокол «Ленин» и побываем в историческом центре на площади Пяти Углов.
С панорамных площадок у мемориала «Алёша» и храма Спас-на-Водах увидим зимний город сверху. Также заедем к символическим памятникам «Ждущая» и «Печная труба». При желании подскажем вам магазин с морепродуктами. Продолжительность экскурсии — около 3,5 часов.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 900 ₽
|Детский тариф
|52 155 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обеды (Териберка, Кировск, саамская программа)
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Входные билеты: саамская деревня, ледокол, «Снежная деревня»
- Подъёмник в Кировске
- Регистрация и билет в парк «Териберка»
- Сани за снегоходом в Териберке
- Фотограф на северном сиянии
- Морская прогулка - 2 часа
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Сувениры и рыбная продукция