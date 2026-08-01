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Там, где заканчивается земля: Териберка, Ловозёрские тундры, водопады и киты

Посетить пляж драконьих яиц и кладбище кораблей, отправиться на морскую прогулку и пикник в горах
Приглашаем в край, где горизонт растворяется в свинцовом Ледовитом океане и чувствуется дыхание Арктики. Начнём с Териберки, застывшей на границе миров. Вдыхая солёный бриз, осмотрим обломки деревянных шхун и отполированные
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штормами «яйца дракона».

Выйдем в открытое море, чтобы вглядеться вдаль — возможно, над водой вдруг появится тёмный силуэт или изгиб хвоста кита.

Посетим сакральные земли саамов — Ловозёрские тундры, в которых живут духи и даже воздух напитан тайнами.

Поднимемся к скальным амфитеатрам, чтобы в окружении застывших великанов устроить пикник, а также объедем места боевой славы и водопады Кольского полуострова. Уверены, вы ещё долго будете вспоминать эти места, где природа говорит громче любых слов.

Там, где заканчивается земля: Териберка, Ловозёрские тундры, водопады и киты
Там, где заканчивается земля: Териберка, Ловозёрские тундры, водопады и киты
Там, где заканчивается земля: Териберка, Ловозёрские тундры, водопады и киты

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: термобельё, непродуваемая куртка, непромокаемая треккинговая обувь.
Обязательно наличие российского гражданства и гражданского паспорта для прохождения КПП (часть тура проходит на особо охраняемой территории). При отсутствии паспорта проезд невозможен. Также не должно быть двойного / множественного гражданства, включая ДНР и ЛНР.
По погодным условиям выход в море может не состояться. В этом случае сделаем перерасчёт.

Программа тура по дням

1 день

Териберка, морская прогулка

Едем в Териберку. По пути сделаем фотостопы в бескрайней тундре и Саду камней. Посетим главные локации посёлка: пляж драконьих яиц, грот Логово дракона, Батарейское озеро и водопад, кладбище кораблей. На берегу Баренцева моря увидим гигантские качели, скамью с панорамой, выброшенное штормом судно. А затем осмотрим Териберку с воды и, если повезёт, встретим китов и дельфинов.

Териберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулкаТериберка, морская прогулка
2 день

Ловозёрские тундры

Отправляемся в Ловозёрские тундры. Это место силы с удивительными ландшафтами и невероятной энергетикой. Осмотрим слоёный рельеф каменистой тундры, а также отвесные скалы и цирки Раслака — впечатляющие амфитеатры в горном массиве. В ясную погоду отсюда видны Хибины. Устроим пикник на вершине плато и вдоволь насладимся красотой северной природы.

Ловозёрские тундрыЛовозёрские тундрыЛовозёрские тундрыЛовозёрские тундры
3 день

Водопады и места славы Кольского полуострова

Объедем каскады Кольского полуострова — водопады на реках Ура и Титовка. Увидим руины ГЭС, снабжавшей энергией военный городок. В период нереста понаблюдаем за сёмгой, преодолевающей пороги Западной Лицы. Посетим места, где проходила линия фронта, и музей артефактов Великой Отечественной войны — комплекс «Долина Славы» и экспозицию «Титовский рубеж».

Водопады и места славы Кольского полуостроваВодопады и места славы Кольского полуостроваВодопады и места славы Кольского полуостроваВодопады и места славы Кольского полуострова

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении41 600 ₽
1-местное проживание53 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 1 пикник, перекусы
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Морская прогулка
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от отеля
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное проживание - 13 200 ₽
  • Доплата за ребёнка 12-15 лет - 6000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Мурманске, 9:00
Завершение: Отель в Мурманске, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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с 2016 года. Столько лет работы за нашей спиной — и исполненные мечты более 20000 благодарных путешественников. Вот почему к нам едут даже знаменитости: — Авторский подход. Никаких «галопом по Европам». Только лучшие, проверенные маршруты, где природа показывает свой главный спектакль. — Свой автопарк. Комфортабельный, безопасный транспорт и водители, которым не страшны даже заносы за Полярным кругом. — Живые голоса гидов. Они не читают лекции — они горят своим делом. Любовь к краю заразна! — Профи менеджмента. Специалисты нашей службы заботы максимально быстро отвечают на любые вопросы как до, так и после путешествия. Не упустите шанс прикоснуться к суровой романтике Заполярья! С нами это безопасно, ярко и навсегда останется в сердце.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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