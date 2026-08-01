Там, где заканчивается земля: Териберка, Ловозёрские тундры, водопады и киты
Посетить пляж драконьих яиц и кладбище кораблей, отправиться на морскую прогулку и пикник в горах
Приглашаем в край, где горизонт растворяется в свинцовом Ледовитом океане и чувствуется дыхание Арктики. Начнём с Териберки, застывшей на границе миров. Вдыхая солёный бриз, осмотрим обломки деревянных шхун и отполированные читать дальшеуменьшить
штормами «яйца дракона».
Выйдем в открытое море, чтобы вглядеться вдаль — возможно, над водой вдруг появится тёмный силуэт или изгиб хвоста кита.
Посетим сакральные земли саамов — Ловозёрские тундры, в которых живут духи и даже воздух напитан тайнами.
Поднимемся к скальным амфитеатрам, чтобы в окружении застывших великанов устроить пикник, а также объедем места боевой славы и водопады Кольского полуострова. Уверены, вы ещё долго будете вспоминать эти места, где природа говорит громче любых слов.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: термобельё, непродуваемая куртка, непромокаемая треккинговая обувь. Обязательно наличие российского гражданства и гражданского паспорта для прохождения КПП (часть тура проходит на особо охраняемой территории). При отсутствии паспорта проезд невозможен. Также не должно быть двойного / множественного гражданства, включая ДНР и ЛНР. По погодным условиям выход в море может не состояться. В этом случае сделаем перерасчёт.
Программа тура по дням
1 день
Териберка, морская прогулка
Едем в Териберку. По пути сделаем фотостопы в бескрайней тундре и Саду камней. Посетим главные локации посёлка: пляж драконьих яиц, грот Логово дракона, Батарейское озеро и водопад, кладбище кораблей. На берегу Баренцева моря увидим гигантские качели, скамью с панорамой, выброшенное штормом судно. А затем осмотрим Териберку с воды и, если повезёт, встретим китов и дельфинов.
2 день
Ловозёрские тундры
Отправляемся в Ловозёрские тундры. Это место силы с удивительными ландшафтами и невероятной энергетикой. Осмотрим слоёный рельеф каменистой тундры, а также отвесные скалы и цирки Раслака — впечатляющие амфитеатры в горном массиве. В ясную погоду отсюда видны Хибины. Устроим пикник на вершине плато и вдоволь насладимся красотой северной природы.
3 день
Водопады и места славы Кольского полуострова
Объедем каскады Кольского полуострова — водопады на реках Ура и Титовка. Увидим руины ГЭС, снабжавшей энергией военный городок. В период нереста понаблюдаем за сёмгой, преодолевающей пороги Западной Лицы. Посетим места, где проходила линия фронта, и музей артефактов Великой Отечественной войны — комплекс «Долина Славы» и экспозицию «Титовский рубеж».
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
41 600 ₽
1-местное проживание
53 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака, 1 пикник, перекусы
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Морская прогулка
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
Трансферы до/от отеля
Обеды, ужины
Доплата за 1-местное проживание - 13 200 ₽
Доплата за ребёнка 12-15 лет - 6000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Мурманске, 9:00
Завершение: Отель в Мурманске, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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Мы — команда, которая знает о Кольском больше, чем Википедия и местные старожилы вместе взятые. Организуем туры читать дальшеуменьшить
с 2016 года. Столько лет работы за нашей спиной — и исполненные мечты более 20000 благодарных путешественников.
Вот почему к нам едут даже знаменитости:
— Авторский подход. Никаких «галопом по Европам». Только лучшие, проверенные маршруты, где природа показывает свой главный спектакль.
— Свой автопарк. Комфортабельный, безопасный транспорт и водители, которым не страшны даже заносы за Полярным кругом.
— Живые голоса гидов. Они не читают лекции — они горят своим делом. Любовь к краю заразна!
— Профи менеджмента. Специалисты нашей службы заботы максимально быстро отвечают на любые вопросы как до, так и после путешествия.
Не упустите шанс прикоснуться к суровой романтике Заполярья! С нами это безопасно, ярко и навсегда останется в сердце.
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