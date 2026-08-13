Культовый и дикий Кольский: Мурманск, Териберка, Ловозерские тундры и Терский берег (без детей)
Ледокол «Ленин», кладбище кораблей, драконьи яйца, Сейдозеро, тоня Тетрина, Умба, саамы и поморы
Начало: Отель или центр Мурманска, 14:00
20 авг в 14:00
41 200 ₽ за человека
Весь Кольский за 4 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Космос
Сегодня в 18:00
20 авг в 18:00
58 100 ₽ за человека
Там, где заканчивается земля: Териберка, Ловозёрские тундры, водопады и киты
Посетить пляж драконьих яиц и кладбище кораблей, отправиться на морскую прогулку и пикник в горах
Начало: Отель в Мурманске, 9:00
Завтра в 09:00
21 авг в 09:00
41 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ловозерские тундры»
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